Schlaganfall, Parkinson, Rollstuhl, Pflegeheim – kann man damit noch Motorrad fahren? Man kann. Ursula Brotholz jedenfalls. Im Rollstuhl sitzt die 82-Jährige im „Luisengarten“ vor einem großen Fernseher und schwankt nach links und rechts, je nachdem, wohin sie das Motorrad auf dem Bildschirm lenken möchte. Bei ihrem Krankheitsbild ist das nicht leicht, und gelegentlich touchiert sie die Bande und streift eines der Absperrgitter, das sie umkurven muss auf ihrer Tour zum Karneval in Köln. Sie erreicht das Ziel und freut sich mit ihren Pflegern der Lafim-Seniorenresidenz im Bornstedter Feld, die eine von 100 Heimen in Deutschland ist, die mit der MemoreBox von RetroBrain spielen dürfen: Kegeln, Tischtennis, Tanzen, Singen, Briefe auswerfen (wie in Amerika) und eben auch Motorrad fahren.

Zuletzt als junge Frau auf dem Motorrad

„Ich war immer der Sozius hinter dem Fahrer“, erzählt sie stockend: „Als ich jung war, hatte mein Freund eine 250er BMW. Mit der sind wir oft rumgefahren.“

Ursula Brotholz ist als junge Frau das letzte Mal Motorrad gefahren, als Sozius. Quelle: Rainer Schüler

Doch Ursula wollte mehr; sie wollte Kinder. Das hatte ihr der Freund versprochen, doch daraus wurde nichts. „Ich habe ihm die Koffer vor die Tür gestellt.“ Trotzdem wurde es auch später nichts mit Kindern, aber ans Motorradfahren erinnert sich die frühere Buchhalterin und Personalleiterin gern, wenn sie sich am Bildschirm so bewegt wie einst auf dem erhöhten Rücksitz.

Enkel-Gruppe hilft beim Sich-Bewegen

„RetroBrain“ ist ein sechsköpfiges StartUp-Unternehmen aus Hamburg, eine „Gruppe von Enkeln“, wie Mitbegründer Manouchehr Szhamsrizi sagt. Sie haben an der Humboldt-Uni in Berlin studiert: Mediziner, Philosophen, Informatiker und Game-Designer, die untersuchen, wie sehr Computerspielen die Gesellschaft ändert, auch im Alter. „Wir waren sehr verwundert über das Menschenbild im Pflegewesen“, sagt der Deutsch-Iraner: Seit Jahren sei die Pflege krankheitsfokussiert und habe nur die Defizite der alten und kranken Menschen im Blick, die man behandeln wolle. Man müsse aber ressourcenorientiert denken lernen: „Was können diese Menschen noch trotz ihrer Defizite?“ Diese Fähigkeiten mit Spaß am Spiel zu wecken und zu trainieren, ist Sinn des Projektes, das mit der Barmer- Krankenkasse durchgezogen und von drei Berliner Institutionen wissenschaftlich ausgewertet wird. Dazu werden fünf Spielwillige und fünf Verweigerer ein Jahr lang immer wieder befragt, um zu erfahren, ob und wie sich Fähigkeiten verbessern.

Sehen, was geht, nicht, was nicht geht

„Spielen bedeutet aktiv und Herr der Lage sein“, sagt Shamsrizi, der gerne Friedrich Schiller mit dem Satz zitiert „Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ Und er erzählt von seinem Programmierer Jan, der einen Chefarzt der Berliner Charité bei einem Vortrag über Alzheimer schon nach Minuten ungeduldig unterbrach. Das sei ja „alles ganz interessant“, sagte der 22-jährige Spielegestalter respektlos, „aber völlig irrelevant.“ Er wolle einfach nur „wissen, was bei Alzheimer noch geht: Daraus mache ich ein Spiel.“ So erschufen sie die MemoreBox, die den oder die Spieler registriert, fotografiert, anleitet und ihre Spielweise auswertet. „Nicht der Jüngste ist immer der Beste“, sagt Jens Brandis von RetroBain: „Das Spiel misst den Spieler an seinen Fähigkeiten.“

Oliver Wendell Holmes (1809-1894), US-amerikanischer Arzt Quelle: Archiv

„Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden, sie werden alt, weil sie aufhören zu spielen!“ hat der amerikanische Arzt Oliver Wendell Holmes (1809– 1894) mal gesagt. Und so ist für Manouchehr Shamsrizi eines völlig klar: Mit Spielen bremst man das Altern.

