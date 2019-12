Große Auswahl in der letzten Videothek

Potsdam

Sie ist die letzte ihrer Art in Potsdam und vielleicht sogar in Brandenburg: Zwischen Discountern, Baumarkt und KFZ-Werkstatt liegt die „Video World“ am Weidendamm 4A. Die meisten Besucher wollen bei Andreas Klisch oder seinen vier Mitarbeitern eigentlich ein Paket abholen. Als Postfiliale, Amazon-Packstation und Wish-Pick-Up-Store ist der Laden ein multifunktionaler Dienstleister, bei dem man auch noch Getränke und Süßes kaufen kann – ganz zu schweigen von der Virtual Reality Lounge. „Die Mischung bringt’s“, sagt der Inhaber; das Shop-in-Shop-Konzept betrachtet er als tragfähig, um weiter zu bestehen. Denn die Videothek mit Blu-Ray-Discs und DVDs führt er schon seit über zehn Jahren.

Schöner Filmabend als Belohnung

An diesem frühen Nachmittag sind schon einige Leute am Aussuchen ihres heimischen Abendprogramms. „Das Auge isst mit“, sagt Claudia mit Blick auf die DVD-Hüllen mit den Filmplakaten, die thematisch aufgereiht sind und Lust auf den Streifen machen sollen. Sie mag deutsche Filme und Musiker-Biografien. „Der Junge muss an die frische Luft“ hat ihr zuletzt besonders gut gefallen, „da muss man heulen und lachen“, so die 53-Jährige. Eine Zeit lang reichte ihr das normale TV-Programm. Nun kommt sie wieder ein-, zweimal im Monat vorbei, um sich mit einem gemütlichen Filmabend daheim auch etwas zu belohnen.

Gerd will hingegen einen Film, den er bei Netflix, sonst seinem bevorzugten Anbieter, nicht bekommt: „ John Wick 3“ mit Keanu Reeves. „Man kann heutzutage eigentlich alles übers Internet angucken“, sagt er, „das kostet kein Benzin und ist eine Zeitersparnis“. Den aktuellen Film aus der Auftragskiller-Saga muss er jedoch in Babelsberg physisch abholen – worüber er wiederum froh ist.

Videothek zum Kennenlernen

Inzwischen sucht Susanne Inspiration für einen ruhigen Abend zuhause. „Viele wissen gar nicht, dass es die Videothek gibt“, sagt sie, aber sie hat in der Nähe gearbeitet. Eigentlich ist Susanne mehr eine Buchleserin, aber „Rocket Man“ über Elton John oder „Bohemian Rhapsody“ fand sie grandios. „Das ist ja das Schöne“, meint sie, „dass man vieles mal ausprobieren kann“. Die 40-Jährige ist ansonsten kein Fan digitaler Medien: „Smartphones finde ich ganz schrecklich, da kommt ja keine Unterhaltung mehr auf.“

Ganz anders in der Videothek, wo sie am DVD-Regal mit der anderen Kundin ins Gespräch kommt. „Können Sie den empfehlen?“ – „Ja, hat kennen denn ’Sommer vorm Balkon‘?“ Die beiden Frauen, die sich eben noch nicht kannten, erzählen sich die Geschichten, tauschen aus, wie ihnen die Filme gefallen haben und verraten die Gags. Nach einer Weile stellen sie fest, dass sie ganz in der Nähe voneinander wohnen. Vielleicht schauen sie sich die nächste Literaturverfilmung ja zusammen an.

Jeden Tag geöffnet, Filme ab 1 Euro

Ein Schwerpunkt liegt bei familienfreundlichen Kinder- und Jugendfilmen sowie Blockbustern und Klassikern, aber auch viele Arthouse-Filme kann Andreas Klisch kurzfristig besorgen. Die Neuheiten finden Interessenten über die Webseite videoworld.de und in den sozialen Netzwerken. Für einen Euro bis 1,70 Euro kann man den Film für einen Tag mit nach Hause nehmen, sogar Sonntagnachmittags. An den Werktagen ist bis 21.30 Uhr geöffnet. Dementsprechend nähmen etliche Kunden längere Anfahrten aus dem Umland in Kauf, um sich fürs Wochenende einzudecken.

Typischerweise möchten die Kunden etwas, das so ähnlich ist wie der letzte Film, der ihnen gefallen hat oder sie fragen nach weiteren Produktionen mit bestimmten Schauspielern. Deshalb gibt es ein Infoterminal, in dem man nach Darsteller, Regisseur oder Filmtitel suchen kann. Doch bei weit über 10.000 Titeln im Sortiment ist das Angebot geradezu überwältigend. „DVD und Blu-Ray werden sich mittelfristig nicht halten können“, ist Klisch überzeugt, aber allen Streaming-Angeboten zum Trotz hat diese Videothek ihren Reiz noch nicht verloren.

Von Gabriele Spiller