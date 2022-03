Potsdam

Die Stadt weiß nicht, wie barrierefrei ihre 473 Bushaltestellen sind. Eine Aussage zur vollständigen Barrierefreiheit sei nicht möglich, „da die Gegebenheiten vor Ort unterschiedlich sind und auch Standards teilweise aktualisiert wurden“, heißt es ausweichend in einer Antwort der Verwaltung auf eine so genannte Kleine Anfrage der Stadtverordnetenfraktion Die Linke. Grundsätzlich könne man aber sagen, dass von den 473 Bushaltestellen 353 komplett befestigt sind, 264 über eine Sitzmöglichkeit und 170 über ein Blindenleitsystem verfügen. Drei befinden sich in der Baulastträgerschaft von Dritten, gehören also weder der Stadt noch dem Verkehrsbetrieb. Zu deren Zustand werden keine Angaben gemacht.

Keine genauen Angaben zu Bushaltestellen

Der Ausbau der Bushaltestellen werde entsprechend einer Prioritätenliste fortgesetzt, heißt es in der Antwort der Verwaltung. Der Linken-Fraktion zufolge sind im Nahverkehrsplan der Stadt alle Haltestellen in verschiedene Prioritäten eingeteilt, die nacheinander abgearbeitet werden.

Außerdem werden Ausnahmen definiert, an welchen Stellen ein barrierefreier Ausbau aus baulichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist. Die Priorisierung der Haltestellen ist mit dem Zusatz versehen, dass sie unter Beteiligung des Beirats für Menschen mit Behinderung nachträglich geändert werden kann, sodass vordringlichen Bedarfen entsprechend nachgekommen werden kann.

Potsdam treibt Ausbau voran

Der Verkehrsbetrieb in Potsdam(Vip) verantwortet 132 Straßenbahnhaltestellen, von denen neun noch nicht barrierefrei ausgebaut sind: Das sind S-Bahnhof Babelsberg/Wattstraße (stadtauswärts), Im Bogen/Zeppelinstraße (beidseitig), Brandenburger Straße (beidseitig), Nauener Tor (beidseitig) und Reiterweg/Alleestraße (beidseitig).

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Haltestellen Reiterweg/Alleestraße, Nauener Tor und Brandenburger Straße werden der Stadt zufolge im Zuge der Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße vollständig barrierefrei ausgebaut.

Eigentlich sollte der öffentliche Personennahverkehr nach den Anforderungen des Paragraphen 8, Absatz 3, Satz 3 des Personenbeförderungsgesetzes schon zum 1. Januar dieses Jahres vollständig barrierefrei sein. Dazu gehört eine entsprechende Umgestaltung der Haltestellen. Das ist nicht geschafft worden.

Potsdamer Linke: Es ist noch viel zu tun

„Es ist noch einiges zu tun, aber es ist gut, dass die Landeshauptstadt die Herausforderungen auf dem Schirm hat und sie sukzessive angeht“, erklärt Sascha Krämer, der die Anfrage zusammen mit seiner Fraktionskollegin Tina Lange gestellt hatte: „Wir als Linke wollen eine vollständige Barrierefreiheit, das heißt, dass Menschen mit zeitweiliger oder dauerhafter Einschränkung der eigenen Mobilität die Haltestellen, Fahrzeuge, Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe erreichen können.“

Von Rainer Schüler