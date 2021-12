Potsdam

Das neue Mitspracheangebot über so genannte Bürgerbudgets im Bürgerhaushalt wurde breit angenommen.Jetzt werden die wichtigsten Projekte des Budgets 2021 vor Ort umgesetzt. Ein Teil der Vorschläge ist bereits realisiert, ein weiterer folgt Anfang des kommenden Jahres, sagt Bürgermeister Burkhard Exner (SPD). Mitreden in Potsdam soll Freude bereiten und konkrete Ergebnisse liefern. Die Projekte aus den Bürger-Budgets 2021 sind dafür ganz praktische Beispiele.“

Bereits im November 2021 wurde in Bornim der neue Rastplatz „Augustenruh“ an die Öffentlichkeit übergeben. Das Vorhaben wurde mit rund 4400 Euro aus dem Bürger-Budget 2021 gefördert. Daneben ist unter anderem der Kauf eines ausleihbaren Lastenfahrrads, die Durchführung von Erste-Hilfe-Kursen und die Anschaffung von Reitsatteln für den Kinderbauernhof in Grube geplant.

Adventsleuchten auf der Karl-Liebknecht-Straße

Mit einer neuen und festlichen Adventsillumination lädt seit Ende November auch die Karl-Liebknecht-Straße zu einem Spaziergang in Babelsberg ein. Die Aktionsgemeinschaft Babelsberg hatte zunächst bei der Crowdfunding-Aktion der Stadtwerke Spenden für den Kauf der Lichterketten gesammelt. Auch beim Bürger-Budget gab es viel Zuspruch, sodass die Anbringung im Wert von 5.600 Euro finanziert werden konnte. Zusätzlich ist in Babelsberg zu Beginn des kommenden Jahres auch das Aufstellen eines öffentlichen Bücherschranks geplant. Der gewünschte Bau einer Calisthenics-Sportanlage im selben Stadtteil befindet sich derzeit in Vorbereitung. Hierzu finden im Jahr 2022 Vorplanungen statt. Mit einer Fertigstellung wird 2023 gerechnet.

Daneben wurden im November zudem mehrere Baum-Pflanzaktionen in Babelsberg, Zentrum Ost und Klein Glienicke durchgeführt. Der Verein WoodsUp hat dabei 100 heimische Obstbäume in die Erde gebracht. Die Idee hatte im Sommer große Unterstützung aus der Bürgerschaft erhalten und wurde mit 5000 Euro gefördert. Neben weiteren Terminen fand am 23. November 2021 an der Bruno-H.-Bürgel-Schule eine gemeinsame Aktion des Vereins mit Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse statt. Dabei wurden ein Kirsch- und fünf Apfelbäume gepflanzt.

Auch in Potsdam West wurden drei Japanische Zelkoven am Sportplatz „Westkurve“ gepflanzt. Damit konnten die krankheitsbedingt gefällten Pappeln ersetzt werden. Die Potsdamerin Wenke Wulf hatte dieses Projekt im Rahmen des Bürger-Budgets organisiert und überzeugte damit die Bürger-Jury dieses Stadtteils. Zudem wurde die Förderung eines Gesundheitsfestivals, der Veranstaltungen „Bewerbungsmonolog“ sowie „Ton&Töne“ und des Kreativraums „Studio 34“ im Lottenhof in der Geschwister-Scholl-Straße 34 finanziert.

Ein Smiley für Tempo 30

Eine weitere Bürger-Budget gab es im Ortsteil Marquardt. Im Ergebnis wurde ein Tempo30-Smiley angeschafft. Dieser soll in Kürze im Ortskern installiert werden. Die Kosten liegen bei rund 1400 Euro. Zudem ist das Aufstellen eines Insektenhotels vorgesehen. Im Frühjahr 2022 sind zudem der Bau einer neuen Schaukel auf dem Spielplatz an der Kulturscheune und die Anschaffung einer neuen Calisthenics-Sportanlage geplant.

Im November hat zudem in der Hans-Albers-Straße in Drewitz eine große Pflanzaktion stattgefunden. Der Stadtteil wurde dadurch um zahlreiche Sträucher und Stauden reicher. Neben weiteren hatte diese Vorhaben die Bürger-Jury des dortigen Budgets überzeugt. Gepflanzt wurde mit Unterstützung der Pro Potsdam. Freiwillige unterstützten die Aktion vor Ort tatkräftig. In diesem Stadtteil wurde zudem die Erstellung von Stadtteilpostkarten finanziert.

Nicht zuletzt werden zwei Vorhaben am Stern gefördert. Die im Rahmen des Kurses „Studium Generale“ eingereichten Schüler-Projekte „Sitzbank selber bauen“ und „Selbstverteidigungskurs“ werden nun mit insgesamt rund 7000 Euro gefördert. Zudem erhielt der Kräutergarten am Bürgerhaus Stern*Zeichen finanzielle Mittel aus dem Bürger-Budget.

Die wichtigsten Vorhaben am Schlaatz reichen unter anderem vom Ankauf von Instrumenten für den offenen Musikunterricht für Kinder und Jugendliche bis hin zu einem Coaching-Projekt gegen Rassismus. Diese Vorhaben werden voraussichtlich Anfang 2022 realisiert.

„Ich möchte es an dieser Stelle nochmals betonen: Unsere Kooperationspartner sowie das Projektteam des Bürgerhaushalts haben tolle Arbeit geleistet. Sie waren in den Stadt- und Ortsteilen aktiv und haben viele Menschen zum Mitmachen bewegt. Mich freut, dass unsere Grundidee der Kooperation mit Partnern vor Ort so gut angekommen ist. Zukünftig können die Bürger-Budgets damit zu einem festen Bestandteil unseres Stadthaushalts werden“, fasst Burkhard Exner zusammen.

Von MAZonline