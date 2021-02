Innenstadt / Sanssouci

Bilderbuchwinter in Potsdam: Bei bestem Sonnenwetter und ausreichenden Minusgraden hat es am Wochenende tausende Menschen zu den Seen und Parks der Stadt gezogen, viele auch aufs Eis, doch das taut mancherorten im Sonnenschein schon an. Unfälle sind nach Auskunft der Polizei jedoch bis zum Samstagabend nicht passiert.

Verbot im Park Babelsberg

Auf dem Kindermannsee im Park Babelsberg wurde von Mitarbeitern des Außendienstes der Stadt den Eishockeyspielern das Spielen untersagt und die auf dem Eis befindlichen Gruppen auseinander gezogen. Bei Eishockey handelt es sich immerhin um einen Kontaktsport, begründet die Stadt das Eingreifen zu Corona-Zeiten. Der Sicherheitsdienst der Schlösserstiftung wurde informiert und bestätigte einen verstärkten Kontrollrhythmus. Zusätzlich fährt der städtische Außendienst möglichst viele zugängliche Eisflächen im Stadtgebiet ab und versucht, diese frei von Spaziergängern zu halten.

Die MAZ hat sich am Samstag umgesehen an den Seen. Auf die Havel traute sich am Samstagvormittag niemand. Die Alte und die Neue Fahrt an der Freundschaftsinsel fließen; nur an den Ufern ist loses Eis. Geschlossene Flächen findet man in der Brandenburger Vorstadt am alten Stadthafen zwischen der Zeppelinstraße und Hermannswerder, doch die zur Flussmitte hin dunklen Flächen schrecken ab.

Eisläufer sind vorsichtig

Anders sieht es auf dem Heiligen See aus: Er ist angesichts der Kulisse mit dem Marmorpalais am Ufer vielleicht das beliebteste Gewässer, auf dem Potsdamer gerne spazieren oder Eislaufen. In früheren Wintern waren oft tausende Menschen darauf unterwegs, kamen den Villen am Ostufer so nah wie selten, liefen Bahnen, tranken Glühwein.

Wenig Betrieb am Samstag auf dem Eis des Heiligen Sees. Quelle: Julius Frick

Am Samstagmittag hält sich die Zahl der Wagemutigen nach Warnungen der Feuerwehr in Grenzen. Doch vereinzelt riskieren Leute den Weg von einem Ufer zum anderen. Selbst direkt an den Ufern sind nur wenige Dutzend Menschen direkt auf der Eisfläche, die meisten genießen Sonne und Park von den Wegen aus.

„Die Regel für ihn ist, dass wir grundsätzlich nicht rauf gehen und nur dort entlang gehen, wo auch andere Leute sind“, sagt eine Mutter, die mit ihrem Zehnjährigen am Ufer zum Hasengraben über das Eis stapft. Der Graben bildete den schmalen Kontrast zum fast menschenleeren Heiligen See. Auf diesen Durchstich zum Jungfernsee traute sich nun wirklich jeder. Er ist bevölkert von Menschen mit Schlittschuhen und Schlitten.

Wenig Betrieb am Heiligen See

Anneke Häger und ihre Familie wohnen in der Berliner Vorstand nahe des Sees. Den Hasengraben ist die Mutter mitsamt den Kindern schon rauf und runter gelaufen auf Schlittschuhen. „Der ist sowieso nur 60 Zentimeter tief, und man ist schnell am Rand“, sagt sie. Jetzt spielte die Familie Hockey auf dem Eis direkt neben dem Schilfgürtel. „Wir bleiben nur am Rand, etwa auf den ersten zehn Metern, da wo schon Spuren sind. Das Eis hat auch noch nicht einmal geknackt“, sagt Anneke Häger. Weiter raus würde sie dennoch nicht gehen.

Die Mitte des Heiligen Sees ist nicht komplett zugefroren. Quelle: Julius Frick

Der Hotspot des Winterfreizeitsports ist ohne Zweifel Sanssouci. Die Kanäle und Teiche sind nicht tief, aber augenscheinlich dick zugefroren. An den Römischen Bädern tummeln sich hunderte Menschen jeden Alters. Manche spazieren über’s Eis, andere drehen Schlittschuhrunden. Viele haben Schneeschieber mitgebracht, um Hockeyflächen frei zu schieben; die ersten Matches laufen. Eine Kunstläuferin dreht Pirouetten.

Klein und Groß tummeln sich auf dem Eis an den Römischen Bädern. Quelle: Rainer Schüler

Viele bleiben am Rand des Sees

Silvia Adelhelm ist mit Töchterchen Sophia (6) und Sohn Mattheo (10) aus der Brandenburger Vorstadt her gekommen; beide Kinder laufen Schlittschuh. „Sonst fahren wir Inliner; das ist ja fast dasselbe“, sagt sie: „Das Eis sieht dick aus. Wir bleiben nur am Rand, da ist es nicht so tief.“ Sie hat noch nie von jemandem gehört, der im Maschinenteich an den Römischen Bädern eingebrochen wäre.

Immer, wenn der Wachschutz weg ist, füllt sich das Eis an den Römischen Bädern von Sanssouci. Quelle: Julius Frick

Ein Vater, der sich gerade seine Skates anschnallt, erzählt aber, dass vor drei Jahren mal einer eingebrochen ist, „in der Mitte vom Teich; der stand bis zur Brust im Wasser, ist aber schnell wieder raus gekommen.“ Seinen eigenen Namen möchte er nicht nennen: „Das ist ja nicht so ganz legal hier.“ Er schaue immer, wie weit die andere rausfahren auf den Teich: „Der da“, lacht er und zeigt auf einen, der gerade quer rüber rauscht, „ist viel dicker als ich.“

Selten so ein gutes Eis

„Alle fünf Jahre hat man mal so ein Eis“, sagt ein anderer Vater, der mit den Kindern ganz am Rand ein Mini-Hockeyfeld frei geschoben hat: „Da bereitet man sich fünf Jahre drauf vor.“ Sie haben alles nötige dabei: Schieber, Skates, Schläger. Auch er möchte lieber anonym bleiben: „Man weiß ja nicht, ob hier Kontrolleure sind.“

Die tauchen wenig später tatsächlich auf. Zwei Fahrzeuge der Sicherheitsgesellschaft Fridericus parken an der Meierei. „Besser hier als ranfahren“, sagt der eine: „Wenn die die Autos sehen, sind die weg.“ Auf dem Weg zum Teich ärgert er sich aber auch: „Das kannst Du vier mal machen, fünf Mal, sechs Mal, immer wieder“, sagt er zu seinem Kollegen und geht auf die Schlittschuhläufer zu: „Sein Sie mal so frei und geh’n vom Eis!“

Freundliche Mahnung, aber Drohung auch

Freundlich geht manches Gespräch ab, aber der Ton wird schärfer, weil viele Skater auch im Angesicht der Ordnungskräfte weiter fahren. Auch mit der Polizei droht der Wachmann, doch die muss gar nicht kommen. Das Eis leert sich, die Menschen ziehen ab, doch dauern kommen neue hinzu, mit Schneeschiebern und Hockeyschlägern auf der Schulter. Die Wachmänner ziehen ab; das Eis füllt sich wieder.

Eine Jugendgruppe packt ihre Ausrüstung verärgert wieder ein. „Wir dürften die Wege nicht verlassen, hat der gesagt“, gibt einer die Argumente des Wachmanns wieder: „Wir machen das Ufer kaputt.“ „Und überhaupt ist hier alles Weltkulturerbe“, ergänzt ein Mädchen: „Eigentlich darf man hier gar nichts.“

„Das muss man einfach machen“

Auch Vassilius Pakos (55) und seine Frau Martina waren auf dem Eis. „Das ist so ein Wahnsinnswetter“, freut sie sich: „Das muss man einfach machen. Und es gibt ja keine Eishalle oder sowas in der Stadt.“ Ein paar Meter neben ihnen packen ein paar Radler ihre Hockeysachen ein. „Ab zum Friedensteich“, gibt einer das nächste Ziel aus. Auf der Asphaltstraße zur Friedenskirche kommt ihnen ein Transporter von Fridericus entgegen, unterwegs zu den Römischen Bädern. „Ihr fahrt genau in die richtige Richtung!“ ruft einer der Radfahrer. Wenig später spielen sie Hockey mit einem Fußball auf dem Friedensteich ....

Von Rainer Schüler und Peter Degener