Potsdam

Antifaschistische Traditionen sollen in Potsdam präsenter werden. Das ist die Kernbotschaft eines Vier-Fraktionen-Antrags, der von den Stadtverordneten am Mittwoch per Konsensliste in den Kulturausschuss überwiesen worden ist.

Laut Antrag soll der Internetauftritt der Stadt um biographische Informationen zu PotsdamerInnen ergänzt werden, die vom Staat Israel für ihr widerständiges Verhalten im NS-Regime mit der Auszeichnung „Gerechte unter den Völkern“ geehrt wurden.

Verwiesen wird auf eine vergleichbare Information über jüdische MitbürgerInnen im Zusammenhang mit der Verlegung von Stolpersteinen.

Sieben Gerechte unter den Völkern

Mit den laut Online-Liste mittlerweile 40 Stolpersteinen im Gehwegpflaster vor den früheren Wohnadressen wird an jüdische PotsdamerInnen erinnert, die von den Nationalsozialisten drangsaliert, deportiert, ermordet, in die Emigration oder in den Suizid getrieben wurden.

Als „Gerechte unter den Völkern“ sind mittlerweile sieben PotsdamerInnen geehrt worden. Die Frage einer angemessenen Würdigung kam zuletzt auf im Zusammenhang mit einer Gedenktafel für Maimi von Mirbach in der Alleestraße, die von den Hauseigentümern abgenommen wurde, um Platz für einen Rosenstock zu schaffen.

Antifaschistische Erinnerungsorte

Antifaschistischer Erinnerungsort: Gedenkstein für die Spanienkämpfer vor dem Treffpunkt Freizeit in der Alleestraße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Antifaschistische Erinnerungs- und Gedenkorte in Potsdam sollen laut Antrag auf einer digitalen Karte auf der Internetseite der Landeshauptstadt vermerkt werden. Dazu soll es eine „kurze Beschreibung der Lage und Geschichte des jeweiligen Gedenk- und Erinnerungsortes geben“.

Auch andere Möglichkeiten zur „Information und Sichtbarmachung“ am jeweiligen Ort selbst sollen laut Antrag geprüft werden.

Schließlich soll die Stadt eine wissenschaftliche Untersuchung zum Todesmarsch beauftragen, der im Februar 1945 aus dem KZ Lieberose über das Potsdamer Stadtgebiet in das KZ Sachsenhausen führte. Zudem soll laut Antrag geprüft werden, wie die Route und wichtige Orte des Todesmarsches sichtbar gemacht werden können.

Zur Begründung heißt es, die Stadt habe in den letzten Jahren „große Bemühungen unternommen, um eine antifaschistische Gedenkkultur in der Stadt zu fördern“.

Als Beispiel wird auch die kürzlich am Findling in Babelsberg angelegte Platzanlage zur Erinnerung an den Potsdamer Auschwitz-Überlebenden Willi Frohwein genannt.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sollten dazu beitragen, dass die „antifaschistische Gedenkkultur in Potsdam fortgesetzt und weiterentwickelt“ wird.

Der Antrag ist von den Fraktionen SPD, Grüne, Linke und Die Andere eingebracht worden und hat damit eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung.

Von Volker Oelschläger