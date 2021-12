Babelsberg

Ein Einbrecher wurde am Montagfrüh von einem Zeugen in der Rudolf-Breitscheid-Straße dabei beobachtet, wie er offenbar die Hintertür zu einem Mehrfamilienhaus aufbrechen wollte. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Weberplatz. Er konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht gefunden werden. Am Tatort fand die Polizei vier aufgebrochene Kellerverschläge und zurückgelassenes Tatwerkzeug. Noch ist nicht klar, was alles gestohlen wurde. Der Einbruch in ein Restaurant, dessen Zugang dort im Innenhof lag, gelang offenbar nicht. Nach Aussagen des Zeugen trug der Täter eine weiße Jacke und hatte einen dunklen Rucksack dabei. Zudem soll er schlank gewesen sein.

Am Montagvormittag wurde außerdem bekannt, dass in der Nacht zuvor in ein anderes, nahegelegenes Restaurant eingebrochen worden war. Unbekannte Täter gelangten hier über ein Fenster in die Räumlichkeiten und stahlen nach ersten Erkenntnissen Technik und Alkohol.

Die Kriminalpolizei prüft bei den weiteren Ermittlungen, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Straftaten besteht. An beiden Tatorten sicherten Kriminaltechniker wichtige Spuren. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331/5508-0 zu melden oder das Hinweisformular im Internet zu nutzen. Das ist im Bürgerportal zu finden unter www.polizei.brandenburg.de.

Von MAZonline