Potsdam

Wer sich dieses Schmuckstück ans Revers heften darf, tut dies für seine Lebensleistung und für seine Leidenschaft: Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hat am Montag 16 besonders engagierte Persönlichkeiten mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg ausgezeichnet – 14 Orden konnte er beim Festakt in der Staatskanzlei persönlich überreichen, zwei werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgehändigt. Vier der Ordensträger haben ihre Wurzeln in Potsdam oder haben sich um die Landeshauptstadt verdient gemacht: Sebastian Brendel, Matti Geschonneck, Ernst Menzel und Rainer Glatz.

Kanu-Goldjunge und Anti-Doping-Held

Sebastian Brendels Karriere im Kanu-Rennsport ist so außergewöhnlich wie sein Engagement für einen sauberen und fairen Sport ohne Doping. Potsdams „Goldjunge“ macht Brandenburg als Sportler alle Ehre – er hat bislang 33 Goldmedaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften und bei den Olympischen Spielen gewonnen.

Regisseur mit Gespür für Ost- und Westdeutschland gleichermaßen

Matti Geschonneck ist in Potsdam geboren und einer der bekanntesten Regisseure Deutschlands. Im vergangenen Jahr realisierte er unter anderem an Drehorten in der Mark die Verfilmung des Erfolgsromans „Unterleuten“ von Juli Zeh. Kaum ein anderer deutscher Regisseur versteht es wie er, ost- und westdeutsche Milieus einzufangen. Beste Beispiele dafür sind seine in (Ost)-Berlin und Köln spielenden Filme „ Boxhagener Platz“ und „Südstadt“.

Musikliebhaber und Monopteros-Retter

Ernst Menzel hat sich 20 Jahre lang als Vorstandsvorsitzender der Gemeinschaft des Großen Militär-Waisenhauses zu Potsdam für die musikalische Bildung und die Stärkung der Jugendhilfeträger in Brandenburg eingesetzt. Besonders hervorzuheben ist sein Engagement für den Wiederaufbau des Monopteros auf dem Waisenhaus. Der Tempelturm konnte 2004 wieder mit der vergoldeten Caritas-Figur gekrönt werden.

Befehlshaber und Vermittler

Rainer Glatz, Generalleutnant a.D., war Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Geltow. Im Jahr 2013 ging er in den Ruhestand. Seitdem engagiert er sich auf vielfältige Weise ehrenamtlich. Vor allem die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit mit der territorialen Kommandobehörde der Bundeswehr und dem Landeskommando Brandenburg der Bundeswehr liegt ihm am Herzen.

„Eine Leidenschaft, die andere mitreißt“

„Der Leitgedanke bei der Verleihung dieses Landesordens ist Wertschätzung“, betonte Ministerpräsident Woidke bei der Zeremonie: „Wertschätzung für eine Lebensleistung, für eine am Gemeinwohl ausgerichtete Haltung und eine Leidenschaft, die andere mitreißt und inspiriert. Wer diesen Orden erhält, hat Hervorragendes geleistet und dabei das große Ganze, die Gemeinschaft im Blick gehabt. Das Schaffen der Geehrten hat eine Strahlkraft, die der Gesellschaft und damit Brandenburg zugutekommt.“

„Ein Signal an alle Engagierten, dass ihre Arbeit geschätzt wird“

Die Ausgezeichneten tragen laut Woidke bei zur Ächtung jeder Form von Ausgrenzung und zur Stärkung eines Geistes der Mitmenschlichkeit. „Jeder einzelne Orden ist ein Signal an alle engagierten Menschen, dass ihre Arbeit wahrgenommen und geschätzt wird.“ Die Ordensverleihung erzähle zugleich von genutzten Chancen und umgesetzten Ideen: „Durch das Handeln der Geehrten erhalten wir einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit Brandenburgs, von unserem Reichtum an Talenten, der Vielfalt der Regionen und der Verbundenheit mit der Heimat.“

„Selbstbewusster Verweis auf das Erreichte“

Woidke nahm in seiner Rede auch Bezug zum Mauerfall vor 30 Jahren: „Mehrere neue Ordensträgerinnen und Ordensträger zählen zu den Frauen und Männern der ersten Stunde. Sie haben mitgeholfen, unsere heutige Heimat Brandenburg aufzubauen. Die Würdigung der ostdeutschen Aufbauleistung ist ebenso notwendig wie der selbstbewusste Verweis auf das Erreichte.“

Von Nadine Fabian