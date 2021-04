Potsdam

Unzählige Blumen liegen vor dem Oberlinhaus in Potsdam – Zeichen der Trauer und Fassungslosigkeit, die so viele Angehörige und Freunde der vier getöteten Bewohner des Oberlinhauses umtreibt. Eine von ihnen ist Melanie Stein. Die 43-Jährige aus Schönwalde hat eine enge Freundin in der Nacht zu Donnerstag verloren. Sie kannten sich fast ihr ganzes Leben.

„Sie war eine Kämpferin, auf dem besten Weg zurück ins Leben“, sagt Stein. Vor fünf Jahren hatte sie einen schweren Autounfall auf der B5 im Havelland und lag danach im Wachkoma. Später wurde sie im Oberlinhaus betreut.

Zuletzt haben sie sich vor über einem Jahr gesehen

„Ich bin einfach schockiert und möchte ihr nah sein“, sagt sie. Von der Betreuung in dem Haus hatte sie immer einen sehr guten Eindruck. „Ich kann mir nicht erklären, wie so etwas passieren konnte.“ Wegen Corona hat sie ihre Freundin zuletzt vor 1,5 Jahren sehen können. „Ich war aber immer wieder hier, habe versucht, sie zu sehen.“ Von der Tat erfuhr sie am Vormittag auf der Arbeit von der Schwester der Freundin, später machte sie sich auf den Weg zum Ort des Geschehens.

„Ich bin überwältigt, dass so viele Menschen daran Anteil nehmen.“ Für sie beginnt jetzt die Zeit des Trauerns.

