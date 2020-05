Vier Mitarbeiter im Postzentrum Stahnsdorf mit Coronavirus infiziert

Stahnsdorf

Im Postverteilerzentrum in Stahnsdorf haben sich vier Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit. Demnach wohnt eine der an Covid-19 erkrankten Personen in Potsdam-Mittelmark, eine weitere erkrankte Person lebt in Potsdam und zwei Personen wohnen in Berlin. Das Postverteilerzentrum leitet nun Maßnahmen ein, um sich einen Überblick über die Verbreitung des Virus in der Belegschaft zu verschaffen. „Beginnend mit der Nachtschicht von Sonntag auf Montag werden alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abgestrichen“, teilt der Landkreis mit. Pro Schicht arbeiten im Postverteilerzentrum etwa 100 Personen. Insgesamt sind dort mehr als dreimal so viele Arbeitskräfte beschäftigt.

Einer der größten Arbeitgeber in Stahnsdorf

Damit ist die Deutsche Post einer der größten Arbeitgeber in Stahnsdorf. Das dortige Verteilerzentrum wurde im Jahr 1996 in Betrieb genommen. Dort werden täglich bis zu 1,5 Millionen Postsendungen bearbeitet – ausgelegt ist es für die doppelte Menge, was jedoch nur zu Spitzenzeiten wie Weihnachten erreicht wird.

Großes Einzugsgebiet reicht von Brandenburg bis Berlin

Das Einzugsgebiet des Postverteilerzentrums Stahnsdorf umfasst den Postleitzahlen-Bereich 14. Dazu gehören zum Beispiel die Kreise Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Havelland sowie die Städte Bad Belzig, Falkensee, Nauen, Jüterbog, Luckenwalde, Rhinow, Rathenow und Ludwigsfelde. Auch Potsdam, Brandenburg an der Havel und Teile von Berlin – etwa Zehlendorf, Charlottenburg, Spandau und Gebiete in Wilmersdorf – gehören zum Einzugsgebiet.

Deutsche Post : „Wir sehen uns gut gewappnet“

Die Deutsche Post hält sich mit der Beantwortung von Fragen zu den Fällen zurück. Weder bestätigt noch dementiert sie die Infektionen. „Um die Privatsphäre der Kollegen zu wahren, kommentieren wir die Meldung des Landkreises nicht“, heißt es. Und: „Wir sehen uns gut gewappnet.“ So seien die betrieblichen Prozesse schon vor Wochen entzerrt worden. „Im Fall der Fälle greifen Schutzmaßnahmen.“ Die Geschäftsfähigkeit sei nicht gefährdet.

527 Infizierte im gesamten Landkreis

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind derzeit 527 (+6 zum Vortag) Personen als infiziert gemeldet. Die meisten Fälle (164) sind in Werder ( Havel) zu verzeichnen, gefolgt von Kleinmachnow, Teltow, Beelitz und Michendorf. Es werden aktuell 55 (Vortag 56) der infizierten Personen stationär (außerhalb von Potsdam-Mittelmark) betreut. Die Zahl der Verstorbenen im Landkreis liegt unverändert bei insgesamt 41.

Von Nadine Fabian