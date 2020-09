Potsdam

Vier Schüler der Städtischen Musikschule Potsdam „ Johann Sebastian Bach“ werden in der bekannten Fernsehserie „ Löwenzahn“ des ZDF zu sehen sein. Wie die Stadt mitteilte, drehten Annabell Schumacher, Judy Stockhausen, Robin Xu und Till Funk in der vergangenen Woche gemeinsam mit Guido Hammesfahr als Fritz Fuchs eine Folge, in der es um Geschehnisse während einer Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule geht.

Eine blinde Cellistin wird Zeugin eines Dienstahls

Erzählt wird die Geschichte des Mädchens Selina, das sich nichts mehr wünscht als an der Bärstädter Musikhochschule die Aufnahmeprüfung zu bestehen. Während der Prüfungen wird die blinde Cellistin Zeugin eines Diebstahls, den man ihr anzuhängen versucht. Zwar konnte sie den Dieb nicht sehen, wohl aber hören und riechen. Gemeinsam mit Fritz Fuchs stellt sie dem Dieb eine Falle, und so können die beiden ihn schließlich überführen.

Damit die Musikhochschulatmosphäre während der Aufnahmeprüfung auch authentisch wirkt, wurden die vier Potsdamer Musikschüler engagiert – mit klingenden Rollen, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt. „Wir freuen uns mit den Schülerinnen und Schülern“ sagt Heike Lupuleak, Direktorin der Musikschule. Der Dreh sei für sie ein großartiges Erlebnis und eine tolle Erfahrung gewesen. Die Folge soll voraussichtlich noch bis Ende des Jahres ausgestrahlt werden.

Von MAZonline