Vier Potsdamer Schulen melden Corona-Infektionen

Innenstadt

Vier Potsdamer Schulen haben dem Gesundheitsamt einzelne Corona-Infektionen unter Schülern gemeldet. Die Stadtverwaltung erklärte am Sonntagnachmittag auf MAZ-Anfrage, dass es Fälle an der Eisenhardt-Grundschule, dem Schulzentrum Am Stern, der Lenné-Gesamtschule und am Humboldt-Gymnasium gebe.

60 Schüler des Schulzentrums Am Stern in Quarantäne

Am Stern ist ein Neuntklässer betroffen. Für 60 Mitschüler wurde Quarantäne angeordnet. An der Lennéschule wurde ebenfalls eine Klasse unter Quarantäne gestellt. Zum Infektionsfall am Humboldt-Gymnasium „aktuell laufen die Umfeldermittlungen“, so das Rathaus. Die Schule habe eine Kontaktliste erstellt. Die Eltern der als Kontaktpersonen in Frage kommenden Jugendlichen werden noch informiert. Ihre Kinder müssen ab morgen zu Hause bleiben.

Anzeige

Das Schulzentrum Am Stern hat einen Corona-Fall. Quelle: Friedrich Bungert

Nicht genügend Fachlehrer für Unterricht an der Eisenhart-Grundschule

An der Eisenhart-Grundschule ist ein Fünftklässler positiv getestet und ebenfalls für die gesamte Klasse Quarantäne angeordnet worden. Der Fall liegt schon einig Tage zurück. Bereits am Donnerstagabend wurden die Eltern der Grundschüler in einer Mail, die der MAZ vorliegt, über eine erste Infektion in einer Klasse informiert.

Die Eisenhartschule hat Probleme, weil durch die Quarantäne viele Fachlehrer ausfallen. Quelle: Christel Köster

Der Unterricht ist davon stark betroffen, da mehrere Fachlehrer Unterricht mit den Kindern hatten. Es „stehen uns nicht mehr genügend Lehrkräfte zur Verfügung, um den Unterricht für alle Klassen nach der gewohnten Stundentafel abzudecken“, schreibt das Sekretariat an die Eltern. Auch die Schulleitung selbst sei betroffen. Die Klassenstufen 1 bis 4 der zweizügigen Grundschule werden deshalb zunächst „überwiegend von der Klassenleiterin unterrichtet.“

Von MAZonline