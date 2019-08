Potsdam

Die ersten Lastenräder sind in Potsdam schon unterwegs. Mit ihnen kann die Autofahrt zum Supermarkt vermieden und trotzdem groß eingekauft werden. Das Problem: Sind die besonders langen und breiten Fahrräder nicht unterwegs, brauchen sie viel Platz auf den Gehwegen. Die Linke hat nun in der Stadtverordnetenversammlung Lastenradparkplätze für die Stadt Potsdam beantragt.

In dem Antrag heißt es, dass Potsdam klima- und umweltfreundlicher gestaltet werden soll. „Das Lastenrad ist dabei ein wichtiger Baustein und auf dem Vormarsch“, heißt es weiter. Passend dazu ist gerade eine Lastenradflotte nach Berlin gezogen. Ein MAZ-Lastenradtest hat das bestätigt, was die Linke in ihrem Antrag als Hauptproblem der Nutzer sieht: „ Fahrräder mit Anhänger bzw. Lastenräder benötigen aufgrund ihrer Überlänge mit rund zwei bis 2,50 Metern mehr Platz zum Abstellen als normale Fahrräder.“ Dieser fehle in Potsdam.

Ein Auto oder vier Lastenräder

Die Linke will zur Lösung Autoparkplätze in Lastenradstellflächen umwandeln. „Auf einen Autoparkplatz passen vier Lastenräder“, heißt die Rechnung, die der Fraktionsvorsitzende Stefan Wollenberg unterzeichnet hat. Dazu müsse die Stadt nur passende Fahrradständer einrichten.

Vorbild soll die Stadt Osnabrück sein. Dort seien 32 neue Fahrradbügel eingeweiht worden, die durch ihren vergrößerten Abstand auch für das gesicherte Abstellen von Lastenrädern geeignet seien. Spezielle Bügel für Lastenräder seien laut Osnabrücker Zeitung allerdings nur zwei darunter.

Wie viele Stellplätze und Bügel in Potsdam gebraucht werden, steht nicht im Antrag, über den Mitte September in der Stadtverordnetenversammlung entschieden werden soll. Die Linke fordert aber die Stadt zur Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club, der Ortsgruppe Potsdam des Landesverbandes Brandenburg e. V. und dem Verkehrsclub Deutschland auf.

Von Jan Russezki