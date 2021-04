Potsdam-Babelsberg

Zu einem Großeinsatz rückten die Polizeikräfte der Polizeidirektion West sowie der Polizeiinspektion Potsdam am Mittwochabend in den Potsdamer Stadtteil Babelsberg aus. Seit kurz vor 21 Uhr seien die Beamten dort mit einem Großaufgebot im Einsatz, erklärte Polizei-Pressesprecher Torsten Herbst auf MAZ-Nachfrage am Mittwochabend.

51-jährige Tatverdächtige festgenommen

Angefordert wurde die Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Der Einsatzort befindet sich am Oberlinhaus. Torsten Herbst bestätigte noch am Mittwochabend vier getötete Personen sowie eine schwer verletzte Person. Zudem wurde eine „dringend tatverdächtige Person vorläufig festgenommen“, so Herbst. Dabei handele sich um eine 51-jährige Frau. Nach MAZ-Informationen hat sie im Oberlinhaus gearbeitet. Laut Herbst gebe es derzeit keine Veranlassung, von einem Attentat auszugehen.

Mordkommission und Kriminaltechnik in Klinik im Einsatz

Vor Ort sind neben zahlreichen Beamten der Einsatzstreifen auch Mitarbeiter der Mordkommission sowie Kriminaltechniker im Einsatz. Es wurde eine sogenannte besondere Aufbauorganisation, eine Art Sonderkommission, eingesetzt.

Was genau am Mittwochabend in Potsdam-Babelsberg zu den vier Toten geführt hat, ist noch völlig unklar. „Zum Tatmotiv können wir noch keinerlei Aussagen treffen“, so Herbst. Auch zu den Personalien der Todesopfer gab die Polizei zunächst keine Auskunft.

Das Oberlinhaus: Verein, Gemeinde und Unternehmen Der Oberlinverein wurde 1871 in Berlin zur Betreuung von Kindern gegründet. 1874 wurden in Nowawes, das heute zu Potsdam gehört, eine Kleinkinderschule und ein Lehrerinnenseminar sowie 1878 eine Poliklinik eröffnet, im Jahr 1886 begann die Arbeit mit Behinderten. Um das Oberlinhaus zu fördern, wurde 2002 die Oberlinstiftung gegründet. Namensgeber ist der elsässische Pfarrer und Sozialreformer Johann-Friedrich Oberlin (1740–1826). Das Oberlinhaus, zu dem auch die Oberlin-Kirchengemeinde gehört, betreut derzeit mehr als 30 000 Menschen und ist mit rund 1800 Beschäftigten der drittgrößte Arbeitgeber der Landeshauptstadt. Das diakonische Unternehmen hat heute 13 Tochtergesellschaften, darunter die auf Orthopädie spezialisierte Oberlinklinik, das Berufsbildungswerk, die Oberlinwerkstätten und die Oberlinschule.

Die Untersuchungen der Polizei laufen auf Hochtouren und werden wohl noch mehrere Stunden andauern.

Von Nadine Bieneck