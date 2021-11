Potsdam

Im Prozess wegen der Tötung von vier schwerst behinderten Menschen im Thusnelda-von-Saldern-Haus werden am heutigen Dienstag weitere Arbeitskollegen der angeklagten Pflegerin im Zeugenstand erwartet.

Die Frau muss sich seit Ende Oktober vor dem Landgericht Potsdam für die schreckliche Tat im Frühjahr dieses Jahres verantworten. In den vorherigen Verhandlungstagen hatten bereits Polizisten, Mediziner und auch Arbeitskollegen der 52-jährigen Beschuldigten ausgesagt.

Am gestrigen Montag, am sechsten Verhandlungstag, hatten sich zum Zustand der Angeklagten nach der Tat geäußert. Auch kam der Notarzt zu Wort, der das fünfte Opfer, die einzige Überlebende, nach der Bluttat behandelte.

Christof M. (38) berichtete, wie er an jenem Abend den den Tatort erreicht. Stichwort des Alarms: „durchgeschnittene Kehle“. Polizisten führten ihn und sein Team zum Fahrstuhl. Von den Beamten erfuhr er, dass in der dritten Etage vier Menschen lägen, denen jedoch nicht mehr zu helfen sei, dass aber für eine Frau Hoffnung bestehe. Dabei handelte es sich um Elke T. (43) – schwer behindert und an jenem Abend im April schwer verwundet. Christof M. kann ihr Leben retten. Der Einsatz beschäftigt ihn bis heute.

Von MAZonline/ nf