Am Mittwochabend kam es zu einer entsetzlichen Bluttat in Potsdam. Vier Bewohner des Oberlinhauses in Potsdam-Babelsberg wurden Opfer einer Gewalttat, eine Person wurde schwer verletzt. Die Polizei nahm eine 51-jährige Mitarbeiterin wegen dringenden Tatverdachts fest.

Wilfried Lehmann, Leiter der Potsdamer Staatsanwaltschaft, kann sich nicht erinnern, dass es in den letzten Jahrzehnten in Potsdam einen Fall gegeben hat, „in dem ein Mensch so viele Personen getötet hat“.

Am Donnerstagmittag äußerte sich die Staatsanwaltschaft Potsdam zu dem Verbrechen und zum weiteren Vorgehen. Markus Nolte, Sprecher der Potsdamer Staatsanwaltschaft, sagte der MAZ: „Die leblosen Körper werden jetzt von der Gerichtsmedizin untersucht. Die Staatsanwaltschaft Potsdam prüft einen Haftantrag gegen die vorläufig festgenommene Frau. Ich rechne fest damit, dass dieser Antrag noch heute beim Haftrichter gestellt wird. Es besteht unverändert dringender Tatverdacht.“

Bisher keine Auskunft zum Motiv

Zu den Motiven der 51-Jährigen wollte Nolte nichts sagen: „Mit Rücksicht auf die Ermittlungen kann dazu nichts gesagt werden. Wir sind noch am Anfang der strafrechtlichen Ermittlungen.“ Fest steht jedoch, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. „ Die rechtliche Einordnung, ob das Mord oder Totschlag ist, ist Gegenstand unserer Prüfungen. Die Staatsanwaltschaft muss das jetzt einordnen“, so Nolte am Donnerstagvormittag.

Zum Gesundheitszustand der mutmaßlichen Täterin wollte der Sprecher „keine Auskunft“ geben. Nach MAZ-Informationen soll jedoch bei ihr eine psychische Vorerkrankung vorliegen.

