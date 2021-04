Potsdam/Babelsberg

Zwei Tage nach der schrecklichen Tat im Oberlinhaus, bei der vier Menschen ihr Leben verloren haben, hat sich der Bürgersteig vor dem Thusnelda-von-Saldern-Haus in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Potsdam-Babelsberg in ein Blumenmeer verwandelt. Nahezu minütlich kommen Menschen und legen neue Blumen ab. Sie alle wollen ihre Anteilnahme ausdrücken. Die Tat, bei der eine 51-jährige Mitarbeiterin des Hauses vier Menschen getötet und eine Frau schwer verletzt haben soll – sie ist für viele noch immer unbegreiflich.

Sohn schläft während der Tat nebenan

Eine alte Frau schiebt einen Mann im Rollstuhl in die Nähe der Blumen. Sie stellt seine Bremse fest, bewegt sich langsam und gekrümmt auf einen Strauß direkt an der Wand zu. Das Bündel mit den pinken Rosen ist umgekippt – sie richtet es wieder auf. „So, mein Lieber, jetzt stehen unsere Blumen wieder“, sagt sie. Der Mann im Rollstuhl ist ihr Sohn. Die 84-jährige Babelsbergerin besucht den 59-Jährigen nahezu täglich im Oberlinhaus. Seit 29 Jahren. Bei ihren Antworten müsse sie aufpassen, sagt sie. „Er hat es nicht ganz verstanden und ist nicht traurig. Wie bei einem kleinen Kind muss ich nun aufpassen, dass ich ihn nicht erschrecke.“ Sie spricht deswegen leise weiter.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie sei bedrückt, komme innerlich nicht zur Ruhe wie so viele Menschen, die im Oberlinhaus leben und arbeiten. Doch aus ihr spricht auch Erleichterung. Das Zimmer ihres Sohnes liegt nicht weit entfernt von den Tatorten. „Das alles ist ganz dicht neben ihm passiert. Er hat im Bett gelegen und geschlafen. Er hatte einen großen Schutzengel, hat der Pastor gesagt.“ Sie kenne die Menschen in dem Wohnheim sehr gut, von allen kenne sie die Namen. Deswegen sei sie noch immer nervös, weil sie nicht wisse, wer die Opfer sind. Die Namen wurden noch nicht mitgeteilt, auch nicht den „Insidern“, wie sie sich selbst nennt. „Immer wenn jemand aus dem Haus an mir vorbei fährt und mich grüßt, dann denke ich, Gott sei dank, der lebt noch.“

Angehörige spricht nur Stunden vorher mit mutmaßlicher Täterin

Auch die mutmaßliche Täterin habe sie gekannt. „Sie war eine Vertrauensperson, ein lieber Mensch und ganz tüchtig.“ Sie hätte der Frau, der die Taten vorgeworfen werden, „diese Tat nie zugetraut.“ Nur Stunden vor den Morden habe die Rentnerin mit ihr gesprochen. Sie wisse, wer sie war, weil an jenem Abend vier Mitarbeiter Dienst hatten, und nur eine von ihnen 51 Jahre alt sei. „Was es da für Motive gab, das kann man sich nicht erklären, kann man nicht verstehen.“ Die 84-Jährige dreht sich um zu ihrem Sohn. „Nun müssen wir uns verabschieden, nicht wahr? Wir werden nämlich erwartet. Der Abendbrottisch wird gedeckt.“

Auch ein Mitarbeiter des Oberlinhauses legt an diesem Nachmittag Blumen auf dem Bürgersteig ab. Es sind gelbe Gerbera. Der Berliner ist Mitte dreißig, arbeitet seit zwei Monaten als Schulbegleiter im Oberlinhaus und möchte, wie die Seniorin, seinen Namen nicht nennen. Er hat gerade Feierabend. „Gelb ist eine fröhliche Farbe. Ich möchte trotz des traurigen Ereignisses damit Hoffnung zum Ausdruck bringen“, sagt er. Am Donnerstagfrüh habe er von der Bluttat erfahren. Es sei alles noch sehr frisch. „Im Moment ist es gar nicht so einfach, die Gefühle zu ordnen.“ Er sei immer noch mittendrin, das Ganze zu realisieren. Natürlich gehe ihm die Geschichte nahe. Jedoch nicht, weil es in seinem unmittelbaren Arbeitsumfeld passiert sei. „Sondern, weil ich seit über zehn Jahren in diesem Job arbeite. Und es hat gerade die Menschen getroffen, die besondere Hilfe benötigen.“

Von Annika Jensen