Potsdam

Rund zwölf Stunden nach dem schrecklichen Verbrechen im Oberlinhaus in Babelsberg ist noch vieles unklar. Zwar hat die Polizei noch am Mittwochabend eine 51-jährige Frau festgenommen, aber zu einem möglichen Motiv und den genauen Tatumständen wurden am Donnerstagmorgen noch keine Angaben gemacht. Die Bluttat vom Mittwochabend in Potsdam ist weiterhin unerklärlich und hat bei den Menschen hier und weit über die Stadtgrenze hinaus für Bestürzung gesorgt.

Das Oberlinhaus hat sich am Donnerstagmorgen auf Facebook zu Wort gemeldet: „Wir Oberliner trauern um vier Menschen, die heute Nacht sterben mussten. All unsere Sorge und unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Betroffenen. Unsere Anteilnahme gilt auch den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern, die nun mit dem Verlust der vier Mitbewohnerinnen und -bewohner leben müssen und unseren Kolleginnen und Kollegen im Thusnelda-von-Saldern-Haus der Oberlin Lebenswelten. Unsere Gebete gelten weiterhin der Bewohnerin, die heute Nacht schwer verletzt wurde“, heißt es in dem Post.

In den sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook drückten viele ihre Bestürzung über die Tat, aber vor allem ihr Mitgefühl für die Angehörigen aus. „Ich bin schockiert und unendlich traurig“, schrieb am Morgen nach der Tat einer User auf Twitter. Der Hashtag #Potsdam war einer der meist genutzten am frühen Morgen in ganz Deutschland.

Am Morgen meldete sich auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zu Wort: „Furchtbare Nachrichten aus Potsdam-Babelsberg. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des Thusnelda-von-Saldern-Hauses sind Opfer einer schlimmen Gewalttat geworden. Ich bin sehr erschüttert. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer“, so der Wahl-Potsdamer.

Für Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ist es „eine unbegreifliche Tat“. Die Gedanken seien bei den Angehörigen der Getöteten, den BewohnerInnen und allen Mitarbeitenden“.

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) nutzte ebenfalls den Kurznachrichtendienst und schrieb am Donnerstagmorgen: „Es gibt keine Babelsbergerin,die nicht jemanden bei „Oberlins“ wie wir sie hier nennen, kennt. Mitarbeitende & Bewohner sind unsere Nachbarn,keine anonymen Nachbarn.Diese Tat ist so erschütternd, verstörend, nah. Ich bin in Gedanken bei den Angehörigen und bei unseren „Oberlins“.

Trauer bei den Nachbarn

Auch in einer auf Facebook eingerichteten Potsdam-Gruppe drückten die Menschen ihre Anteilnahme aus. Dietmar Teickner, Inhaber des Lakritzkontos in der Potsdamer Innenstadt, postete ein Foto einer brennenden Kerze und schrieb dazu: „Ich bin traurig“ und weiter: „Es sind Nachbarn 200 Meter von mir entfernt gestorben - unfassbar. Mein Mitgefühl gilt neben den Angehörigen“. „Unbegreiflich und so tragisch“, kommentierte Martina P. Wilczynski.

Die Nachricht von dem Verbrechen, bei dem vier Menschen im Oberlinhaus in Babelsberg ums Leben gekommen sind, wurde sogar von Medien außerhalb Deutschlands aufgenommen. Die britische Zeitung Daily Star hatte die Nachricht verbreitet und auch die Neue Zürcher Zeitung hat am Donnerstagmorgen eine Meldung zu der Tat auf der Startseite der Homepage platziert.

Von MAZonline