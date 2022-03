Vier Verletzte bei Unfall in Neu Fahrland

Neu Fahrland

Bei einem Verkehrsunfall in Neu Fahrland sind am Sonntagnachmittage vier Menschen verletzt worden. Eine Autofahrerin war auf B 2 in Richtung Groß Glienicke unterwegs. An der Kreuzung nach Fahrland wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten PKW.

Auch ein Kind leicht verletzt

Bei der Kollision wurden die Unfallverursacherin sowie ihre beiden erwachsenen Mitfahrer leicht verletzt, im anderen Auto erlitt ein Kind ebenfalls leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 35 000 Euro.

Von MAZonline