Potsdam

Die 52 Jahre alte Pflegerin, die am 28. April im Oberlin-Haus vier Menschen getötet und eine weitere Frau schwer verletzt haben soll, will 81.600 Euro Abfindung von ihrem ehemaligen Arbeitgeber. Das hat ihr Anwalt Henry Timm am Donnerstag vor dem Potsdamer Arbeitsgericht gefordert. Noch dazu will die Frau erst zum Ende des Jahres gekündigt werden.

Das Oberlinhaus wies die Forderung zurück. Man sei nicht zu einem solchen Vergleich bereit. Oberlin-Anwalt Elmar Stollenwerk sagte: „Man muss sehen, welche Wirkung eine solche Abfindung auf die Hinterbliebenen hätte.“

Seit 32 Jahren angestellt am Oberlinhaus

Der seit 32 Jahren im Oberlinhaus angestellten Pflegerin war nach der Tat von ihrem Arbeitgeber gekündigt worden. Dagegen geht die Frau, die sich derzeit in einer psychiatrischen Anstalt befindet, rechtlich vor – mittels Kündigungsschutzklage.

Eine Güteverhandlung wird angesetzt, wenn gekündigte Mitarbeiter ihre Entlassung nicht hinnehmen wollen. In der Regel wird dabei um eine Abfindung verhandelt. Beim Gütetermin sondiert das Gericht die Bereitschaft, sich außergerichtlich zu einigen.

Verteidiger erhebt schwere Vorwürfe gegen Arbeitgeber

Der Anwalt der mutmaßlichen Täterin erhebt schwere Vorwürfe gegen das Oberlinhaus. Er sagte, seine Mandantin sei „kaputt gespielt“ worden, weil es zu wenig Personal auf der Abteilung gegeben habe. Außerdem habe es 14 Tage vor der Tat ein Ereignis gegeben, das besorgniserregend gewesen sei und eine ärztliche Untersuchung oder Beurlaubung der Frau hätte zur Folge haben müssen. Dies sei unterblieben. Zur Natur des Vorfalls schwieg der Anwalt.

Oberlinhaus-Anwalt Elmar Stollenwerk widersprach und nannte die Anschuldigungen „hanebüchen und haltlos“. Die Arbeitsbedingungen im Haus seien noch am Tag vor der Tat extern überprüft worden und es habe keine Beanstandung gegeben. Die Tat sei nur in der Person der Pflegerin selbst zu erklären.

Arbeitsrichterin Birgit Fohrmann kündigte an, sie habe vor, den arbeitsrechtlichen Prozess bis zum Ende des Strafverfahrens auszusetzen. Nun haben beide Seiten zwei Wochen Zeit Stellung zu nehmen. Sowohl der Rechtsvertreter der Pflegerin als auch das Oberlinhaus lehnen eine solche Aussetzung ab. Fohrmann sagte auch: „Krankheit ist durchaus ein Grund, eine Kündigung auszusprechen.“

Mehrfach gekündigt nach Bluttat

Der Frau war nach der Bluttat durch die Oberlin-Gesellschaft „Lebenswelten“, zu der das Thusnelda-von-Saldern-Haus gehört, fristlos gekündigt worden – und zwar mehrfach: verhaltensbedingt, einmal personenbedingt. Die erste Kündigung ist wenige Tage nach der Tat erfolgt, nachdem die Beschuldigte der Haftrichterin vorgeführt und sogleich in ein psychiatrisches Krankenhaus überstellt worden war; die zweite drei Wochen nach der Tat.

Wie aus Sicherheitskreisen verlautete, soll die Frau nach den Taten nach Hause gefahren sein und sich dort ihrem Ehemann offenbart haben. Die Frau soll nun psychiatrisch begutachtet werden. In Frage steht, ob sie schuldfähig ist. Sie soll unter einer psychischen Erkrankung leiden. Dazu sagte ihr Anwalt nach dem Gerichtstermin: „Sie bedauert die Geschehnisse stark.“ Die Frau sei mittlerweile medikamentös gut eingestellt und sei auch prozessfähig. Zur Natur der Erkrankung sagte der Anwalt nur, es handele sich um starke Medikamente, die „neurologische Auswirkungen“ hätten.

Oberlin-Anwalt Stollenwerk nahm die Ausführungen zu der medikamentösen Behandlung der Frau zum Anlass festzustellen, dass er sich „im besten Sinne nicht vorstellen kann, dass sie weiter Hilfsbedürftige betreut.“

Von Ulrich Wangemann und Nadine Fabian