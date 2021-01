Babelsberg

„Warnung vor dem Hunde“ steht auf einem Schild am Eingang zur Sauerbruchstraße 14. Einsam ist es dort in diesen Tagen. Keine Menschen, kein Verkehr. Nicht mal ein Hund ist zu sehen. Dabei hat es eine Zeit gegeben, in der auf dem Grundstück ein ständiges Kommen und Gehen herrschte.

Älteren Potsdamern ist der stattliche Bau mit dem dunkelgrauen Rauhputz und dem kleinen Saal im Erdgeschoss noch heute als „ Villa Grenzenlos“ geläufig. Das war von 1990 bis 2004 der Name der Stadtteilvolkshochschule mitten in der Villenkolonie Neubabelsberg.

Jüdische Erben verkaufen zum Vorzugspreis

1998 hatten die Erben des von den Nazis enteigneten früheren Eigentümers Jakob Goldschmidt das knapp 1000 Quadratmeter große Grundstück der Stadt zum Vorzugspreis von 665.000 Euro verkauften. Festgeschrieben wurde in dem Vertrag dazu die Nutzung als „Begegnungsstätte des Gemeinsinns und der Menschlichkeit“.

Präsentation einer Ausstellung „Spurensuche“ zu jüdischem Leben und jüdischer Kultur in Babelsberg Anfang 1998 . Quelle: Christel Köster

Die Stadt nahm die Verpflichtung an, etablierte in der Villa als Begegnungsort jüdischer Zuwanderer im Jahr 2000 sogar eine „Jüdische Volkshochschule”. Doch 2004 war Schluss. Der Stadthaushalt war tief in den roten Zahlen, die Außenstelle der städtischen Volkshochschule wurde geschlossen.

2005 überließ die Stadt das Haus einem „Verein für Weltoffenheit und Menschenwürde“, der sich leider als windig erwies. Nach dem Aus des Vereins im Jahr 2007 bot die Stadt die Immobilie wegen „Sanierungsstaus“ und „fehlender Nutzungsperspektive“ zum Verkauf.

Die Stadt lässt das Haus verkommen

Die Vereinbarung mit den Erben der Familie Goldschmidt habe einen „bedingungslosen Verkauf des Grundstücks in solchen Fällen zugelassen“, bekräftigte die Verwaltung jetzt in der Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Andere.

Die Villa Grenzenlos vor wenigen Tagen. Das Obergeschoss wird als Wohnung genutzt. Der Rest steht leer. Quelle: Bernd Gartenschläger

2010 schließlich veräußerte die Stadt die heruntergekommene Immobilie zum nahezu halbierten Einkaufswert. Den Zuschlag bekam ein Bieter, der in dem Haus eine „Internationale Kindertages- und Begegnungsstätte Villa Grenzenlos“ etablieren wollte.

In dem Kaufvertrag waren weder Sicherheiten, noch Fristen oder eine Rückfallklausel vereinbart, wie später bekannt wurde: Auch „ein konkreter Zeitraum für die Aufnahme des Betriebes als Internationale Kindertages- und Begegnungsstätte” sei „nicht benannt worden“.

Aktuell ist das Obergeschoss des unsanierten Hauses bewohnt, wie die Verwaltung auf Anfrage der Anderen mitteilt. Zur „Wiederaufnahme einer Nutzung“ des Erdgeschosses als Veranstaltungsraum lägen „keine Erkenntnisse vor“.

Sorge, dass die Villa verfällt

Birgit Müller (Linke) zählte als langjährige Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung in den guten wie in den schlechteren Tagen zu den politischen Wegbegleiterinnen der Villa Grenzenlos.

Vor knapp zehn Jahren stellte sie besorgt die Anfrage, ob der Investor das Gebäude „so dem Verfall preisgeben” könne, dass es „letztendlich abgerissen werden muss?“ Die Befürchtung habe sie immer noch, sagte Birgit Müller am Wochenende zur MAZ: „Es ist ein Elend, dass das Haus so vor sich hinrottet.“

Er finde den Vorgang „persönlich schon sehr enttäuschend“, sagte Lutz Boede als Geschäftsführer der Fraktion Die Andere. Die Stadt habe die Villa weiter veräußert, „als handele es sich dabei um ein beliebiges Grundstück“. Seine Fraktion würde am Ort wenigstens eine Information zur Geschichte des Hauses wünschen, so Boede.

Das Rathaus verweist auf die Frage der Anderen, „in welcher Form über die Geschichte des Hauses informiert“ werde, auf die Denkmalbegründung des Landesamtes für Denkmalpflege.

Dort finde dieser Hintergrund „besondere Erwähnung“: „Es besteht für jedermann die Möglichkeit, diese Unterlagen bei der Unteren Denkmalschutzbehörde einzusehen.“

Von Volker Oelschläger