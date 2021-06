Brandenburger Vorstadt

Die Fürstin von Liegnitz war nicht irgendeine Fürstin, sie war die Witwe König Friedrich Wilhelms III. „Nach seinem Tod brauchte sie einen angemessenen Wohnsitz“, sagt Demir Arslantepe. Er ist Projektleiter der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) für die Sanierung jenes Witwensitzes, der Villa Liegnitz.

2024 zieht der Generaldirektor der Schlösserstiftung ein

Nachdem das Haus fast ein Jahrzehnt lang leer stand, hat nun der Umbau begonnen. 2024 soll hier die Generaldirektion der SPSG einziehen. Das einstige Kaminzimmer an der Stirnseite, das mit einem runden Erker geschmückt ist, wird zum Büro von Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr. Er wird der vierte Hausherr der Villa sein.

Auguste Fürstin von Liegnitz, (1800-1873) war zweite Ehefrau und Witwe des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. Das Bild zeigt eine Porzellanmalerei der Fürstin nach einem Porträt von Wilhelm von Schadow. Quelle: nach Wilhelm von Schadow/SPSG

Erste Hausherrin war Auguste von Liegnitz, die 1840 mit nicht einmal 40 Jahren zur Witwe wurde. In ihrem Auftrag baute der Architekt Albert Dietrich Schadow ein bestehendes barocke Gartenhäuschen hinter dem Grünen Gitter in der Allee nach Sanssouci zu einer klassizistischen Villa mit einem üppigem Garten aus. Für die junge Witwe entstand eine luxuriöse Wohnung, die ganz auf die privaten Bedürfnisse ausgerichtet war, denn schon zu Lebzeiten des Königs, hatte sie als zweite Ehefrau keine offiziellen Aufgaben zu erfüllen.

Fürstin von Liegnitz – die Witwe eines Königs Die Villa Liegnitz ist nach Auguste Fürstin von Liegnitz benannt, die nach der früh verstorbenen Königin Luise die zweite Ehefrau des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. war. 1822 lernte der 52-jährige König bei einer Kur in Böhmen die damals erst 22-jährige Gräfin Auguste von Harrach (1800-1873) kennen. Sie stammte zwar aus einem alten österreichischen Adelsgeschlecht, war aber für den König nicht standesgemäß – und zudem katholisch. Die Hochzeit 1824 war deshalb ein Geheimnis und wurde erst im Nachhinein öffentlich. Zudem führte Auguste nie den Titel einer Königin und wurde stattdessen nach der Hochzeit vom König zur Fürstin erhoben. Die Ehe blieb kinderlos. Für das Leben nach seinem Tod im Jahr 1840 hatte Friedrich Wilhelm ihr eine großzügige Versorgung gesichert. Auguste ist im Charlottenburger Mausoleum beigesetzt.

Kaisersohn August Wilhelm lebte bis 1945 in der Villa Liegnitz

Ein „Blumenhaus“ genannter Wintergarten ging in eine Bibliothek über, an das sich ein Badezimmer im maurischen Stil anschloss, das sogar über einen Balkon verfügte. „Die Fürstin konnte aus der Badewanne auf den Balkon treten, in den Garten schauen und tief durchatmen“, sagt Demir Arslantepe und zeigt alte Grundrisse, die in historischen Bauzeitschriften noch zu ihren Lebzeiten veröffentlicht wurden. Nur auf den Plänen lässt sich das Leben der Witwe in der Villa noch nachvollziehen.

Unter dem Notdach steht das „Blumenhaus“, ein Wintergarten aus Gusseisen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Denn nach einer Zwischennutzung zog 1908 der Kaisersohn August Wilhelm ein, der bis 1945 und seiner Flucht vor den Sowjets dort lebte. Er ließ die Villa stark umbauen. So wurde das Wirtschaftsgebäude in zweiter Reihe durch einen großen Mittelbau mit der Villa an der Straße verbunden, um Platz für einen großen Neorokoko-Speisesaal zu schaffen. „Das war die große Zäsur, bei diesem Umbau ging fast die gesamte klassizistische Malerei verloren. Alles wurde geweißt. Stattdessen wurden auf Wunsch von August Wilhelm alles mit schweren Teppichen und Möbeln ausgestattet“, sagt Arslantepe.

Demir Arslantepe (r.) und Volker Thiele von der Schlösserstiftung sind für die Sanierung der Villa Liegnitz verantwortlich. Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

Universität Potsdam war von 1950 bis 2004 Eigentümer der Villa

Angesichts der verlorenen Originalfassungen aus der Zeit der Fürstin von Liegnitz wird die künftige Gestaltung von 1908 die maßgebliche Zeitschicht, an der die Denkmalpfleger ansetzen. Der Grundriss wird bis auf leichte Trennwände kaum verändert. Aus dem Speisesaal soll am Ende der zentrale Konferenzsaal des Generaldirektors werden. Das Parkett ist an vielen Stellen noch erhalten und wird wieder aufgearbeitet. Fehlende Fensterbeschläge von 1840 werden anhand erhaltener Originale kopiert. Auch der Wintergarten der Fürstin, der aus einer gusseisernen Konstruktion besteht, kann erhalten werden.

Allein im Eingangsbereich gibt es noch Reste der klassizistischen Ausmalung der Villa Liegnitz. Quelle: Bernd Gartenschläger

Verschwinden wird dagegen die Hinterlassenschaft des dritten Hausherrn nach Fürstin und Preußenprinz. Von 1950 bis 2004 wurde die Villa vom Bereich Zoologie der Universität Potsdam genutzt, wovon noch einige gekachelte Räume und zahlreiche Waschbecken künden.

Die originalen Fensterbeschläge sind teils noch erhalten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Schon 2004 erbte die Schlösserstiftung das Haus. Zunächst zogen die Bibliothek und das Dokumentationszentrum der Stiftung ein. Doch lange sollten die Mitarbeiter nicht hier sein. Denn einige Schadstoffe, nicht zuletzt Blei in den Wandfarben und Fensterlacken, machten eine Sanierung dringend nötig. „Wir haben das 2004 unter den Nachkriegsanstrichen festgestellt. Das Blei ist allerdings unschädlich, sofern die Wände nicht beschädigt werden“, sagt der Projektleiter. Mittlerweile gibt es neben der Villa moderne Neubauten für diese Mitarbeiter und andere Werkstätten, die 2012 bezogen werden konnten.

Im Kaminzimmer wird Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr sein Büro bekommen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Bund finanziert die Sanierung und gibt 8,9 Millionen Euro

Durch das Sonderinvestitionsprogramm des Bundes konnte dann die Sanierung der Villa Liegnitz geplant werden. 8,9 Millionen Euro kostet die Wiederherstellung von Haus und Garten samt Wasserspielen, die Abrisse von DDR-Baracken, die einer Streuobstwiese weichen sollen.

Der Garten wird in seiner Pracht mit Fontänen und Rabatten nur noch angedeutet werden. „Die Grundstruktur der Wege wird wieder hergestellt, aber nicht die Blumenrabatten“,sagt Arlsantepe. Ob dieser Bereich wieder öffentlich wird, sei aber noch nicht entschieden. Bis 2023 soll auch das kleine Gartenhaus von Stüler in Form eines Stibadiums wiederhergestellt sein.

Das Stibadium von Architekt Stüler im Garten der Villa Liegnitz wird bis 2023 wieder hergerichtet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Grundsätzlich ist die Villa Liegnitz in gutem Zustand. „Das Haus ist wie eine alte Dame, die etwas Zuwendung braucht. Der Bau steht fest, das Dach ist in Ordnung“, sagt Arslantepe. In den kommenden Monaten beginnt der Rückbau von Leitungen, die Dekontamination der Schadstoffe. 2022 wird ein aufwendiges Gerüst mit Wetterschutzdach errichtet. Wenn die Villa Liegnitz 2024 wieder sichtbar wird, soll sie in einem hellen, fast weißen Ton erstrahlen – dann wird aus dem Witwensitz die erste Adresse der Schlösserstiftung geworden sein.

Von Peter Degener