Luxusimmobilie in Potsdam - Zeitreise in die Goldenen 20er: Villa am Ufer des Lehnitzsees zu verkaufen

2018 starb die Besitzerin der kleinen Villa in Neu Fahrland – und hinterließ ein Haus, in dem sich seit fast 100 Jahren nichts verändert hat. Der Potsdamer Makler Marcus Weber bekam den Auftrag, die Immobilie zu verkaufen. Doch das ist ihm seit fast zwei Jahren nicht gelungen.