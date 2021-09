Potsdam

Kinder der Rosa-Luxemburg-Grundschule und der Wilhelm-von-Türk-Schule in Potsdam klatschen sich während des ägyptischen Erntelieds auf Brust, Knie und Stirn. Sie nutzen ihre Körper als Percussion-Instrumente – so wie Gebärdendolmetscher Jan Stell und Schlagzeuger Friedemann Werzlau es ihnen gezeigt haben. Auch die vier anderen Musiker der Kammerakademie Potsdam (KAP) – Hornist Aaron Seidenberg, Geiger Matthias Leupold, Bratschistin Isabel Stegner und Bassistin Anne Hofmann – haben Spaß an diesem besonderen Konzert nach einem Konzept von Isabel Stegner.

Viele Kinder der Wilhelm-von-Türk-Schule hören nur wenig, manche gar nichts. Das Bearbeiten des eigenen Körpers soll ihnen ein Gespür für Vibration, Rhythmus und Klang geben. Geiger Matthias Leupold sagt im Anschluss an das Konzert im Nikolaisaal Potsdam, dass ihm solche Projekte mit gehörlosen Kindern besonders am Herzen liegen. Sie würden eine außergewöhnliche Magie entwickeln. „Das letzte Konzert dieser Art fand vor zwei Jahren statt“, sagt der freischaffende Musiker. Der September-Termin mitten in der Woche war Ersatz für einen schon für den Januar geplanten Auftritt. Damals waren aber Zusammenkünfte wegen der rasenden Ausbreitung des Virus unmöglich.

Neue Projekte in der Corona-Zeit

Doch auf Klagen über die große Corona-Krise wartet man bei Leupold vergeblich. „Die Dinge sind, wie sie sind, und es lohnt sich nicht, sich darüber aufzuregen“, erklärt der stets gelöst agierende Musiker. Stecke man in einer Situation, die man nicht ändern könne, müsse man halt das Beste daraus machen.

Und er hat das Jahr 2020 und den Lockdown im vergangenen Winter tatsächlich optimal genutzt. Leupold hat seinem Fagott spielenden Sohn durch gemeinsames Üben geholfen, einen der begehrten Plätze an der Hochschule für Musik in Dresden zu bekommen. Er komponierte eigene Stücke und begann eine Weiterbildung in Elementarer Musikpädagogik (EMP) in Wolfenbüttel. Außerdem hat er noch vor Corona-Zeiten mit der Sängerin Carola Söllner und dem Pianisten Robert Schmidt das historisch-musikalische Projekt „Achtung, Achtung, hier spricht Berlin!“ angefangen. „Wenn man so ein Projekt am Start hat, dann ist es auch in Corona-Zeiten möglich zu spielen“, sagt Leupold mit Hinweis auf die Minibesetzung dieses Ensembles. Nicht zuletzt hat der Geiger in Corona-Zeiten den Stoiker Epiktet entdeckt

Der Abend des letzten Konzerts vor dem Lockdown

Natürlich: „Es war schon ein Schock, plötzlich von 100 auf 0 zurückfahren zu müssen“, gibt Leupold zu. Er erinnert sich noch gut an das letzte große Konzert der Kammerakademie Potsdam, das an einem Dienstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie stattfand. Es war der 10. März 2020. Der berühmte Pianist Igor Levit gab sich mit seiner Interpretation des Klavierkonzerts Nr. 3 in c-Moll von Beethoven an diesem Tag selbst ein Geburtstagsständchen. Nicht nur der Deutsch-Russe habe am Flügel geglänzt. „Auch wir vom Orchester haben super gespielt.“ Aber schon über diesem Abend hingen dunkel die Nachrichten aus der Schweiz von abgesagten Konzerten. Und der italienische KAP-Dirigent Antonello Manacorda traute wegen der Todesfälle in seiner Heimat dem Frieden sowieso nicht. Tatsächlich: Der geplante Auftritt der KAP im Potsdamer Nikolaisaal fünf Tage später musste schon abgesagt werden.

Für Leupold hatte das Ende des Konzertbetriebs auch Gutes. „Ich hätte ohne Lockdown nie so viel Zeit mit meiner Frau und meinem Sohn verbracht.“ Nur dass man beim Spaziergang immer denselben Weg hatte, „nervte schon ein bisschen“. Richtig Angst gemacht haben Leupold die Massen in der S-Bahn. Dass man einerseits die Konzerthallen schloss, die Leute aber in Verkehrsmitteln zusammenquetschte, leuchtet ihm bis heute nicht ein. „Doch was will man tun“, sagt er. „Ich hätte das nicht entscheiden wollen.“

Für ihn ging es musikalisch und kreativ weiter: Es fanden auch in Lockdown-Zeiten CD-Produktionen und Streaming-Konzerte statt. Leupold brachte eigene Ideen zu Papier und nicht zuletzt bekam er ein Stipendium vom Deutschen Musikrat, mit dem er ein Konzept für Geburtstagsvideos für ältere Menschen entwickelte. Statt eines Live-Ständchens vor Ort gibt es jetzt digitale Minikonzerte mit Wunschstücken und Moderation.

Musik kann Sensibilität entwickeln

Vor allem hat Leupold die Zeit für eine berufliche Bestandsaufnahme genutzt.„Musikvermittlung ist für mich ganz wichtig“, sagt der 57-Jährige, der mit fünf Jahren seine ersten Geigenstunden bekam und schon mit 17 an der Universität der Künste in Berlin studierte. Er wolle mit der Musik alle Menschen erreichen. „Ich finde schon, dass der Musikbetrieb einer Erneuerung bedarf“, meint der Violinist. Das konventionelle klassische Konzert, bei dem die Besucher für recht viel Geld sitzend zuhören, habe seine Berechtigung, aber manchmal wirke der Konzertbetrieb auch elitär und steif. „Doch Musik ist Kommunikation.“ So interessieren Leupold insbesondere Konzepte wie die Konzerte für Gehörlose und überhaupt Verbindungen von Musik und Bewegung. Es macht ihm auch Spaß, mit Tangobands zum Tanz zu spielen. „Musik kann die Wahrnehmung schulen und die Sensibilität entwickeln“, erklärt er.

Für Matthias Leupold ist es eine Erkenntnis aus Corona, dass sich etwas ändern muss im Musik- und Kulturbetrieb: „Ich hoffe, dass wir etwas gelernt haben in puncto Nachhaltigkeit.“ Es könne nicht der Sinn des Musikbetriebes sein, begehrte Solisten und prominente Orchester ständig von A nach B und zurückjetten zu lassen, um Profit zu machen. Der Ansatz sollte vielmehr sein, dass die Musiker länger vor Ort sind und eine persönlichere Beziehung zu ihrem Publikum aufbauen, auch durch kleinere Formate für Schulen, Seniorenheime oder Kitas. „Das wäre für mich eine nachhaltige Kulturpolitik.“ Diese direkte Beziehung zum Publikum wieder zu spüren, darauf freut sich Leupold am meisten.

Ansonsten habe er als freier Künstler gelernt, mit Krisen umzugehen. Es ist wohl ganz gut, dass er sich an einen Ausspruch des modernen Stoikers Karl Valentin hält: „Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“

Von Rüdiger Braun