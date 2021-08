Forst Potsdam

Im Potsdamer Forst kann man seit Montag eine ganz besondere Tiergemeinschaft beobachten. Ein neugieriger Hase, eine große Blaumeise, eine wachsame Katze und ein Hund, sichtbar glücklich über ihr neues Heim.

Die bunte Menagerie ziert nämlich neuerdings die vordere Wand des Potsdamer Tierheims an der Michendorfer Chaussee. Geschaffen wurde das Kunstwerk von Graffiti-Sprayern und Fans des Hertha BSC als Spende. Diese künstlerische Zuwendung wurde Sonntag und Montagabend an die Wand gebracht.

Dazu kamen Sach- und Geldspenden von den Freizeitkünstlern und ihren Angehörigen. Mit ihrer Aktion möchten die Berliner auf den Tierheimausbau hinweisen und für zusätzliche Spenden werben. Am Standort stehen diverse Sanierungen und Ausbauarbeiten an. Der Tierschutzverein hat für das 2020 eröffnete Heim bereits 1,1 Millionen Euro zumeist aus Spendenmitteln investiert. Das Gebäude stand vorher jahrelang leer und befand sich in einem maroden Zustand.

Von MAZonline