Vodafone baut in Potsdam: Sacrower laufen Sturm gegen Funkturm

Sacrow

Überall im Dorf hängen Transparente mit der Aufschrift: „Hände weg von Sacrow!” Oder – an die Adresse von Brandenburgs grünen Umweltminister: „ Axel Vogel, warum lassen Sie das zu?”

Denn die Sacrower sind sauer. Auf Vodafone, auf die Stadt Potsdam, vor allem auf Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD). Der Grund ist ein Sendemast, der in ihrem idyllischen Örtchen gebaut werden soll.

Die Einwohner von Sacrow seien keine Wutbürger, betont Markus Peichl, Sprecher der Bürgerinitiative „Schützt Potsdam“, die sich leidenschaftlich für die Erhaltung ihrer Idylle einsetzt. Sie kämpften gegen die ursprünglich vorgesehenen BER-Flugrouten, die teilweise in geringer Höhe über Potsdam und seine Schlösser und Gärten geführt hätten, protestieren gegen die Verschlechterung der Wasserqualität im Sacrower See oder eben die optischen Veränderung Sacrows durch einen Sendemast. Peichl spricht von Harmoniebürgern, die Sacrow lieben als Ort, in dem der Mensch im Einklang mit der Natur lebt.

Markus Peichl (vorn) von der Bürgerinitiative beim Infoabend. Quelle: Ute Swart

Peichl, der eine schwere Covid-19-Erkrankung überstanden hat, aber noch mit Spätfolgen kämpft, lässt die Krankheit seinen Enthusiasmus nicht mindern. Er schwärmt von den Seen und Wäldern, in die Potsdamer und Berliner gern zum Erholen kommen, von der Heilandskirche und dem Schloß, den vielen Villen und traditionellen märkischen Häusern, und der einzigartigen Geschichte, die Sacrow durch die Mauer erlebt hat. Es gebe ein einzigartiges Miteinander in Sacrow, sagt er, kein Ossi oder Wessi. Harmonie eben.

Informationsabend mit viel Bürgerkritik

Allerdings war Harmonie nicht die vorherrschende Emotion beim Bürgertreff mit dem Leiter des Bereichs Umwelt und Natur der Stadt, Lars Schmäh, sowie mit Helmut Zeitz von Vodafone. Die Sacrower machten ihrem Unmut lautstark Luft, vor allem darüber, dass sie bislang nicht in die Planungen einbezogen worden waren.

Lars Schmaeh, Leiter des Bereichs Umwelt und Natur der Stadt, moderierte den Abend. Quelle: Ute Swart

Nur zufällig hatten sie von den bereits fortgeschrittenen Plänen Wind bekommen, als eine Vermessungsdrone über dem Garten von Andrea Wilson flog. Hinter ihrem Grundstück soll der Turm errichtet werden. Die Drehbuchautorin sah ihr aufwendig restauriertes Kutscherhaus samt seltenen Mopsfledermäusen, die unter ihrem Dach residieren, in Gefahr.

So war die überwiegende Stimmung beim Bürgertreff eher gegen den Turm. Höhnisches Gelächter begleitete Ausführungen von Helmut Zeitz zu Transparenz und Naturschutz. Einwürfe wie „völlig unakzeptabel” und „unfassbar” unterbrachen seine Ausführungen. Lars Schmäh appellierte als Moderator an die Höflichkeit beim Diskurs. „Sie gehen mit ihrer Höflichkeit nach Hause, aber ich muss 40 Jahre mit dem Ding leben”, entgegnete ihm der Sacrower Peter Kegleric.

Vodafone-Vertreter Helmut Zeitz (stehend)bekam viel Kritik zu hören. Quelle: Ute Swart

Aber dass der Mast kommen würde, daraus machte Zeitz kein Geheimnis. Aber es gab den Konsens, dass sich Vodafone, die Stadt, das Umweltamt und die Sacrower Bürger zusammensetzen müssten, um über Alternativstandorte im Ort zu reden – etwa hinter der Wendeschleife, am Feuerwehrhaus, auf dem Luisenberg – oder über 5G-Türme statt LTE, da diese weniger hoch sein müssten und in FFH-Gebieten, also Europäischen Schutzgebieten für Natur und Landschaft, errichtet werden könnten.

Das Fazit des Abends: Es wird Gespräche geben zwischen Vodafone, der Stadt, dem Landesumweltamt und den Bürgern, man werde sich die Argumente anhören, aber es gebe nicht wirklich Alternativen zu Sacrow. Ob der Mast allerdings dort gebaut werden müsse, wo er jetzt geplant sei, das sollen die Gespräche zeigen.

Von Ute Swart