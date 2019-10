Voi gegen Tier: Wer hat den besseren E-Scooter in Potsdam?

Potsdam

Das Rennen in Potsdam beginnt. Der Berliner E-Scooter Verleih Tier macht dem Schwedischen Anbieter Voi Konkurrenz. Tier Mobility wirbt damit, besonders nachhaltige E-Roller anzubieten und ein besseres Fahrgefühl zu vermitteln. Ob das stimmt, hat die MAZ im Direktvergleich der beiden E-Scooter getestet. Welcher Roller ist der bessere?

App

Wer E-Scooter fahren will, braucht ein Smartphone und Internet. In der Voi-App erfolgt die Registrierung per Mail, Tier sendet zusätzlich einen Code an die angegebene Handynummer, um die Registrierung abzuschließen.

Beide Apps brauchen Zugriff auf den Standort, um die verfügbaren Scooter in der Umgebung anzuzeigen. Voi baut zusätzlich eine Bluetooth-Verbindung auf. Die Bezahlung läuft bei beiden Apps über PayPal oder Kreditkarte. Ist alles eingestellt, führen die Apps durch ähnliche Menüs. Beide sind sehr einfach aufgebaut.

Ausleihen und Abstellen

Das Ausleihen funktioniert bei beiden Rollern gleich: Jeder Scooter hat einen QR-Code auf dem Lenker, den man zum Freischalten scannen muss. Bei Tier ist es wichtig, darauf zu achten, ob man nach dem Scannen auch den richtigen Roller starten möchte. Stehen die Roller zu nah beieinander, kann es passieren, dass nicht der gescannte Roller gemietet wurde, sondern der nebenan. In der App wird eine Nummer angezeigt, die mit der auf dem Scooter abgeglichen werden kann. Alternativ kann man in der App eine Suchfunktion verwenden. Drückt der Nutzer das entsprechende Symbol, piepst der angewählte Scooter.

Auch beim Abstellen unterscheiden sich die Unternehmen kaum: einfach in der App auf „Fahrt beenden drücken“. Aber: Die Roller dürfen nicht überall abgestellt werden. Parkverbote sind auf einer Karte markiert und unterscheiden sich bei beiden Anbietern kaum. Die Karte von Voi ist allerdings präziser.

Einziger Unterschied beim Abstellen: Voi verlangt vom Nutzer, dass er, um die Miete zu beenden, ein Foto vom abgestellten Roller macht.

Preis und Verfügbarkeit

Der Preis ist bei beiden Anbietern gleich: Die Grundgebühr beträgt einen Euro, jede Minute kostet zusätzlich 15 Cent. Auch die Verfügbarkeit ist bei beiden Anbietern gut. Beim Test waren jeweils neun Roller in Laufweite. Kurz nach dem Start von Tier verteilten sich die E-Roller in kleinen Gruppen in der Stadt. Voi, als schon etablierter Anbieter, war besser verteilt.

Sicherheit

Safety first: Beide Apps weisen ihre Nutzer darauf hin sich an die Verkehrsregeln zu halten und einen Helm zu tragen. In der Praxis greift Tier in verkehrsberuhigten Zonen sogar in das Fahren ein. In Potsdam gibt es laut App jedoch keine Zone, in der die Geschwindigkeit gedrosselt wird.

Beide Scooter haben zwei Bremsen. Voi hat eine Hand- und eine Fußbremse, Tier dagegen zwei Handbremsen am Lenker. Beim Test stellen sich die zwei Handbremsen als komfortabler heraus. Sie sind aber auch sicherer: Die Fußbremse der Voi-Scooter war sehr schwach. Selbst beim Bremstest mit allen Bremsen, kommt Tier schneller zum Stehen.

Um einen Aufprall mit Passanten oder Radfahrern zu verhindern, sind an Voi-Lenkern Klingeln befestigt. Tier-Fahrer können gar nicht oder nur rufend auf sich aufmerksam machen. Dafür haben Tier-Roller eine digitale Geschwindigkeitsanzeige. So weiß man zumindest, mit welchem Tempo man mit Passanten kollidiert.

Komfort

Schon das Anfahren unterscheidet sich bei Tier und Voi. Während der Voi-E-Roller einige Meter angetreten werden will, startet der Tier-E-Scooter nach einigen Zentimetern auf Knopfdruck durch.

Auch das Fahrgefühl ist auf den neuen E-Scootern ein anderes. Tier hat seinen Rollern große Reifen spendiert, was den Nutzern das Gefühl gibt zu gleiten statt wirklich zu fahren – sofern man auf glatten Rad- und Gehwegen bleibt. Das ist in Potsdam allerdings schwer. Die Stadt hat viele Kopfsteinpflasterstraßen – ein Albtraum für jede E-Scooter-Fahrt.

Auch in diesem Härtetest schneidet Tier besser ab. Die türkisen Roller haben zusätzlich zu größeren Reifen auch eine doppelte Federung. Das ermöglicht zumindest für kürzere Strecken Fahrten über Kleinsteinpflaster. Mit den roten Geräten von Voi ist das sehr unangenehm und klapperig. Große Kopfsteinpflaster sind für beide Scooter eine Katastrophe.

Das Rennen

Gefühlt ist der Tier-Scooter schneller. Im Rennen jedoch, stellt sich heraus, dass er nur ein klein wenig schneller beschleunigt, der Voi-Scooter dann aber aufholt. Ins Ziel kommen beide gleichzeitig und mit derselben Höchstgeschwindigkeit.

Objektiv betrachtet unterscheiden sich die E-Scooter von Voi und Tier nicht so stark. Nutzer kommen für denselben Preis im gleichen Tempo an ihr Ziel. Auch die Verfügbarkeit ist ähnlich. Am Ende ist es das Fahrgefühl, das Tier zum besseren E-Scooter-Erlebnis macht. Das Fahren ist komfortabler. Und obwohl auch die Tier-Roller gebraucht sind, fühlen sie sich neuer und sicherer an.

Von Lisa Schmiererund Jan Russezki