Der Potsdamer Volkspark schmilzt an seinen Rändern. Rund 500 Meter lang zieht sich ein Bauzaun durch den Park und schneidet einen breiten Streifen ab. Bis vor kurzem befanden sich auf dem über vier Hektar großen Areal ein Grillplatz, mietbare Partygärten, eine Beachvolleyballanlage und ein Kinderzirkus.

Bald drehen sich dort die Kräne, um Sozial- und Studentenwohnungen und auch eine Kita zu bauen. Der Zirkus und die Beachanlage sollten an andere Ecken des Parks umziehen.

Doch wer dort wohnt, macht nicht immer mit. „Es wird viel in gebaut in Bornstedt. Zugleich soll der Volkspark an seinen Rändern alle Nutzungen aufnehmen, die im Stadtteil fehlen. Da sind Konflikte programmiert“, sagt Bornstedts Stadtteilkoordinator Christian Kube.

Ruhige Vermarktung des Stadtteils gegen lebendige Nutzung des Parks

Lärm ist das Problem der Anwohner, sagt er und zeigt einen kleinen Basketballplatz, der direkt am Parkzaun steht. Dahinter stehen mehrere Wohnblöcke mit Balkonen, die ins Grüne gerichtet sind. Parkbesucher dürfen den ganzen Tag lang den schweren Ball auftrumpfen lassen.

„Bei der Vermarktung der Grundstücke wurde immer mit einem ruhigen Stadtteil am Park geworben. Tatsächlich ist es hier lebhaft. Das ist ein Widerspruch in sich“, sagt Kube. Die Anwohner beschweren sich.

Der Basketballplatz am Rand des Parks. Quelle: Peter Degener

Beachvolleyball-Betreiber hat aufgegeben

Bei der Beachvolleyballanlage „Funfor4“ haben die Anwohner mit ihren Klagen bereits Erfolg gehabt. „Der Betreiber hat jetzt aufgegeben“, sagt Kube über die Pläne für die neue Anlage an der Erich-Mendelsohn-Allee. Dort hatten Bürger Widersprüche gegen die Baugenehmigung eingereicht und vor dem Verwaltungsgericht erwirkt, dass vorerst nicht mit dem Bau begonnen werden darf. Das Lärmschutzgutachten für den Betrieb der Freizeitsportanlage reichte dem Gericht nicht aus.

Von den bereits genehmigten Sandplätzen einer kleinen öffentlichen „Beachbar“ keine Spur. Es blüht weiterhin der Mohn auf der Wiese. Der Betreiber hat bereits hohe Summen in den Ersatzstandort investiert und auf die Unterstützung der Stadt vertraut. Die Bauverwaltung hatte stets betont, dass der Standort sorgsam und gerichtsfest geprüft worden sei.

Auf dieser Wiese hätte jetzt bereits die neue Beachvolleyballanlage stehen sollen. Anwohnerklagen haben das verhindert. Der Betreiber hat aufgegeben. Quelle: Peter Degener

Auch beim „Circus Montelino“ gibt es Beschwerden

Ute Warbein und Bileam Tröger sind zuversichtlich, dass der neue Standort für den „Circus Montelino“ nicht das Schicksal der Beachvolleyball-Anlage teilen wird. Sie vertrauen dabei nicht auf Lärmschutzgutachten, sondern auf ihre Arbeit.

Den größten Lärm macht derzeit die Baustelle ihres neuen Trainingsgebäudes mit dem hohen Saal für akrobatische Übungen am Trapez und Seil. Im Februar gab es beim Bauamt allerdings einen Widerspruch gegen den vermeintlich kommerziellen Zirkusbetrieb am Standort. „Hier findet aber kein richtiger Zirkusbetrieb statt, wo mit der Trillerpfeife trainiert wird. Es gibt hier offene Jugendarbeit “, sagt Zirkuschef Tröger.

Bileam Tröger (l.) vom Circus Montelino und Ute Warbein, Geschäftsführerin der Montelino gGmbH vor dem neuen Zelt. Der Standort grenzt ebenfalls an Wohnbebauung. Quelle: Peter Degener

Wenn nicht die Corona-Krise wäre, hätte es in diesen Wochen genau drei Vorstellungen gegeben. Kürzlich gab es eine akrobatische Vorführung unter freiem Himmel mit lauter Musik – um die ausgefallene Show im zelt mit der Kamera zu filmen und eine Videopremiere zu feiern. Das dauerte eine halbe Stunde. Mehr laute Veranstaltungen gebe es im ganzen Jahr nicht.

Das Café Gulliver am Zirkuszelt hat wochentags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Quelle: Peter Degener

Kinder und Jugendliche schaffen mit „Montelino“ ein kleines Idyll

Nachdem im Herbst die Bäume gefällt und im Winter eine schwarze Matschwüste auf der Fläche herrschte, entwickelt sich der „Zeltpunkt“ gerade zu einem idyllischen Ort, der den Anwohnern offen steht. Sie machen lange Hälse, um über den Zaun hinweg zu sehen, was dort passiert. Dabei können sie auch einfach hineinspazieren.

Seit kurzem hat Ute Warbein das gemütliche „Café Gulliver“ mit selbst gebackenem Kuchen, Quiche und Waffeln eröffnet. Wochentags von 14 bis 17 Uhr lädt sie ein. Am Nachmittag kommen Kinder zu den Zirkuswagen neben dem Zelt, bekommen Hilfe bei den Hausaufgaben, legen einen eigenen kleinen Garten an. In kürze wollen Tröger und Warbein den Anwohner zeigen, was der Zeltpunkt alles bietet und dass die Lärmauflagen eingehalten werden.

Zum Training entsteht gerade dieser Neubau. unter dem Dach verbirgt sich ein sechs Meter hoher Saal – dort können luftige Akrobatiknummern an Trapez und Seil geübt werden. Quelle: Peter Degener

Im Remisenpark droht ein echter Konflikt

Ganz im Norden des Volksparks, am Rand der Viereckremise, droht dagegen eine ernste Auseinandersetzung. Eine große Sportanlage mit zwei Großspielfeldern und einem Vereinsgebäude, das auch als sportbetonter Jugendclub genutzt werden könnte, sollen dort entstehen. Bislang finden Parkbesucher auf der knapp vier Hektar großen Fläche zahlreiche Obstbäume und eine Langgraswiese. Ein Bolzplatz und ein Teil des Discgolf-Parcours sind ebenfalls Teil der Fläche.

Eine Streuobst- und Langgraswiese, auf der bislang ein Bolzplatz und mehrere Discgolf-Körbe stehen, könnte zwei Großspielfeldern und einem Jugendclub weichen. Quelle: Peter Degener

Die Bebauung wäre die Notlösung der Verwaltung, um den eigentlich für den Lerchensteig geplanten Sportplatz doch noch zu realisieren. Während am Lerchensteig naturschutzrechtliche Probleme vorherrschten, sind es am Remisenpark erneut die Anwohner. „Planverfahren aktiviert gegebenenfalls Widerstände jeweiliger Anwohner“, heißt es in einer Präsentation der Stadt.

Christian Kube ist der Stadtteilkoordinator von Bornstedt. Quelle: Peter Degener

Engagement? Das gibt es vor allem um Neues zu verhindern

Dem stimmt auch Christian Kube zu. „Ein richtiges Engagement für die Entwicklung des Stadtteils muss hier noch wachsen. Derzeit verstehen viele Engagement eher darin, etwas zu verhindern.“ Er will gerne vermitteln, fordert aber vor allem eine stärkere Einbindung der Anwohner. „Es muss ein neues Gremium von Leuten aus dem Stadtteil geben, die zumindest eine beratende Funktion haben, was die Entwicklung angeht“, fordert er.

