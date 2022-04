Potsdam

Seinen Oscar bekam er für die Günter-Grass-Verfilmung „Die Blechtrommel“. Überhaupt ist Volker Schlöndorff vor allem als Spielfilmregisseur bekannt. Jetzt hat er einen Dokumentarfilm über Tony Rinaudo gedreht, der in Afrika versucht, die Wüste urbar zu machen.

Volker Schlöndorff dreht einen Dokumentarfilm. Das gab es bisher nur selten. Und dann noch über Afrika. Wie kamen Sie auf dieses Thema?

Volker Schlöndorff: Das hätte ich mir eigentlich nie vorstellen können, dass ich über so ein Thema einen Film mache. Aber dann habe ich per Zufall Tony Rinaudo kennengelernt. Der kam vor drei Jahren, nachdem er den Alternativen Nobelpreis erhalten hatte, nach Berlin und hielt bei World Vision vor einem kleinen Kreis einen Vortrag.

World Vision ist eine weltweit agierende Entwicklungshilfeorganisation.

Ja, da bin ich seit zwölf Jahren engagiert. Und seit 13 Jahren unterrichte ich an einer Filmschule in Ruanda.

Das heißt, das Thema Afrika hatten Sie schon länger auf dem Schirm.

Schon, aber es gibt viele Dinge, für die ich mich interessiere, über die ich aber trotzdem nicht unbedingt Filme machen muss.

Vier Wochen später mit Tony Rinaudo in Mali

Und was war an Tony Rinaudo so aufregend, dass Sie es doch tun wollten?

Er ist eine charismatische Persönlichkeit. Da muss man kein Regisseur sein, um zu erkennen, dass der eine Hauptrolle spielen muss. Und sein Vortrag in Berlin hat mich so fasziniert, dass ich ihn spontan fragte, ob ich einen Film über ihn machen könne. Ich hatte damals keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse. Aber vier Wochen später war ich schon mit ihm in Mali unterwegs.

Für den Filmemacher Schlöndorff ist das ein Perspektivwechsel gewesen, oder? Sie haben zwar viele politische Filme gedreht, aber Landwirtschaft, Ökologie, Klimaschutz waren nicht gerade ihre Themen.

Privat bin ich da immer sehr engagiert gewesen. Aber es stimmt, erst durch die Begegnung mit Tony Rinaudo kam ich auf die Idee, filmisch zu zeigen, wie das alles miteinander zusammenhängt: dass Bäume so wichtig sind für die Landwirtschaft und damit für das Überleben der Menschen. Dokumentarisch habe ich ja hin und wieder etwas gedreht - zweimal für ARTE in Afrika über Reisanbau oder während meiner Assistentenzeit im Algerienkrieg und in Vietnam. Aber ich habe immer gedacht: Meine Berufung ist der Spielfilm. Und das sieht man dem Film wahrscheinlich auch an. Denn im Grunde interessiere ich mich mehr für die Menschen als für die Bäume.

Volker Schlöndorf (l.)und der australische Agrarwissenschaftler Tony Rinaudo in "Der Waldmacher". Quelle: MOUSLIM/World Vision

Die Geschichte klingt ein wenig wie ein Märchen. Ein Mann hat eine Erleuchtung und beginnt, mit einer recht unkonventionellen Methode die Wüste zu begrünen. Mit Erfolg. Warum ist diese innovative Methode bislang fast unbekannt?

Die Methode ist seit Jahrhunderten bekannt. Als ich den Film in der Schweiz zeigte, sagte jemand zu mir: Das machen unsere Bauern schon immer so. Zur Brennholzgewinnung lässt man einen Baum so lange wachsen, bis er 20 Jahre alt ist. Dann schneidet man ihn ab, um ihn zu verfeuern, und lässt gleichzeitig drei Triebe stehen, die man aus dem Stamm hochzüchtet. Das ist nichts Neues. Was ich nicht wusste ist, dass Landwirtschaft ertragreicher ist, wenn sie mit Bäumen kombiniert wird. Die Vorstellung, ein guter Bauer hat ein sauberes, leergeräumtes Feld, damit er alles umpflügen kann, ist Unsinn – zumindest in Afrika und demnächst wahrscheinlich auch in Brandenburg, wo die Verwüstung der Böden und der Wälder ja auch voranschreitet. Die Bäume spenden Schatten und senken so die Temperaturen an der Oberfläche, funktionieren als biologische Pumpen, indem sie die Feuchtigkeit an die Oberfläche bringen und schützen gegen Wind und Stürme, also gegen die Erosion.

Ist der Film also als politisches Marketing für eine gute Sache gedreht?

Da würde ich die Wirkung von Dokumentarfilmen aber mächtig überschätzen. Nein, ich würde nicht einmal sagen, dass das Aufklärung ist. Ich wollte einfach ein anderes Bild von Afrika zeigen – nicht immer nur Elend und Katastrophen und Armut und Emigration. Mein Impuls ist sozusagen: Da hat einer eine Reise getan und will jetzt zuhause erzählen, was er erlebt und gesehen hat.

Afrika kann gerettet werden

Afrika gilt vielen als „hoffnungsloser Kontinent“. Wenn man sich Ihren Film anschaut, hat man den Eindruck, eigentlich könnte hier viel passieren. Woher stammt dieser Optimismus?

Ich glaube, dass Afrika gerettet werden kann. Tony Rinaudo ist sogar der Ansicht, Afrika könne sich selbst retten. Das liegt vielleicht an der ungeheuren Anziehungskraft, die dieser Kontinent trotz all seiner Probleme hat. Diese Unmittelbarkeit der Emotionen und diese Vitalität ist ansteckend. Komischerweise ist man nie verzweifelt über die Lage dort, sondern man wird immer hoffnungsvoller, je länger man sich in Afrika aufhält. Das strahlt Tony Rinaudo, der seit mehr als 40 Jahren dort lebt, geradezu aus. Und wenn man sieht, wie einzelne Dörfer oder Landstriche sich dank seiner Methode verändert haben, dann kommt man bekehrt aus Afrika zurück.

Man hat den Eindruck, dieser Mann pflanzt nicht nur Bäume, er pflanzt die Hoffnung.

Genau so ist es. Das ist das passende Stichwort. Er ist ja auch ein wenig wie ein Missionar.

Der Waldmacher In dem Dokumentarfilm „Der Waldmacher“ erzählt Regisseur Volker Schlöndorff die Geschichte des australischen Agrarwissenschaftlers Tony Rinaudo, der seit 40 Jahren in Afrika Wüsten zum Leben erweckt, in dem er dort Bäume wachsen lässt. Tony Rinaudo hat eine recht einfache Methode entdeckt. Er nutzt das unterirdische Wurzelwerk abgeholzter Bäume, das noch lebt, um neue Bäume austreiben zu lassen. Allein in Niger wurden so sechs Millionen Hektar Fläche wieder begrünt. Ein Hoffnungsschimmer für die Bauern in Afrika. Der Waldmacher. Dokumentarfilm von Volker Schlöndorff. 84 Minuten, ab 7. April im Kino.

An einer Stelle im Film erinnern Sie an Europa im 19. Jahrhundert. Mangel an Ackerfläche, Nahrungsmittelknappheit, Armut, Flucht in die neue Welt. Eine Situation wie heute in Afrika, weshalb die Menschen zu uns kommen. Afrika geht uns also verdammt etwas an. Müssen wir umdenken?

Afrika hat viel mit uns zu tun. Ich stamme aus Hessen. Vor Jahrzehnten habe ich den Film „Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach“ gemacht – über die Bauern, die so arm waren, dass sie den Karren mit dem Steuergeld überfallen haben. Damals sind ganze Dörfer in die neue Welt ausgewandert. Afrika kann man also sehr gut verstehen. Man braucht sich nur der eigenen Vergangenheit zu erinnern. Übrigens sind die Migrationszahlen in Afrika minimal im Vergleich zu dem, was Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa passierte. Will sagen: Das ist uns alles nicht fremd.

Putins krieg ist ein Epochenbruch

Die meisten Flüchtlinge kommen seit ein paar Wochen von ganz woanders her. Sie fliehen vor Putins Krieg in der Ukraine. Und viele Beobachter sprechen derzeit von einem Epochenbruch. Wie sehen Sie das?

Wir erleben in der Tat einen Epochenbruch. Wir haben wieder mal lernen müssen, dass das Böse auf der Welt doch existiert. Und dass man ihm mit Pazifismus allein nicht beikommt. Europa wird sich endlich enger zusammenschließen und aufrüsten müssen, um sich verteidigen zu können.

Vor 40 Jahren haben Sie mit Alexander Kluge und Heinrich Böll den Film „Krieg und Frieden“ im Kontext der Atomkriegsgefahr im Zuge des Nato-Doppelbeschlusses gedreht. Eine komplett andere Konstellation. Wie müsste ein Film über Krieg und Frieden heute aussehen?

Das war dasselbe Problem. Damals war es die atomare Aufrüstung, die gestoppt werden sollte. Aber man kann Friedensverhandlungen nur aus einer Machtposition führen. Und deshalb muss man eben doch aufrüsten.

Von Mathias Richter