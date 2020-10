Babelsberg

Preisgekrönte Redner in Babelsberg: Der Potsdamer Regisseur Volker Schlöndorff und der Berliner Regisseur Wim Wenders halten am 12. November die diesjährige Oberlinrede. Sie werden ihre Positionen zu Glaube und Gebet thematisieren, heißt es in der Einladung. Im anschließenden Gespräch wird es unter dem Motto „Bilder als Sprache des Glaubens“ um Biografisches und Lebensprägendes gehen.

Seit 2012 findet die Oberlinrede jährlich statt und steht thematisch in Bezug zum Engagement des Oberlinhauses. Die diakonische Oberlinstiftung engagiert sich seit fast 150 Jahren unter anderem für geistig oder körperlich beeinträchtigte Menschen. Jedes Jahr hält eine Person des öffentlichen Lebens vor geladenen Gästen eine Rede. Bekannte Redner waren bisher unter anderem Angela Merkel, Georg Friedrich Prinz von Preußen und Eisschnellläuferin Claudia Pechstein.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Der Literaturverfilmer Schlöndorff

Die diesjährigen Redner Volker Schlöndorff und Wim Wenders sind jeweils für ihre Filme schon mehrfach ausgezeichnet worden. Im Jahr 1980 gewann Schlöndorff bei den Oskars für „Die Blechtrommel“ in der Kategorie bester fremdsprachiger Film. Bis heute gilt die Verfilmung von Günter Grass’ gleichnamigen Roman als Klassiker. Überhaupt gilt Schlöndorff als ein leidenschaftlicher Lieraturverfilmer: Zu seinen bekannten Werken gehören unter anderem „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ nach der Erzählung von Heinrich Böll, „Homo Faber“ nach dem Roman von Max Frisch oder „Tod eines Handlungsreisenden“ nach dem Stück von Arthur Miller.

Volker Schlöndorff spricht sich in Potsdam für eine Öffnung der Uferwege in Griebnitzsee aus. Wie berichtet hat er zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit auf eine Bitte des Vereins „ Griebnitzsee für Alle“ einen Kurzdokumentarfilm zu dem Thema produziert. Zu sehen sind darin Fotos des Potsdamer Astrophysikers Hans Oleak (1930–2018), der im Winter nach der Wende viele Bilder vor Ort aufnahm. Im letzten Jahr wurde Schlöndorff das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Drei Mal für den Oscar nominiert

Wim Wenders erreichte besonders mit seinem Film „Der Himmel über Berlin“ aus dem Jahr 1987 weltweite Bekanntheit. Die Geschichte über einen Engel, der auf seine Sterblichkeit verzichtet, um den Menschen näher zu sein, wurde 1998 in dem Hollywoodfilm „Stadt der Engel“ mit Meg Ryan und Nicolas Cage in den Hauptrollen noch mal aufgegriffen – allerdings weitaus verkitschter als im Original.

Lobende Kritik bekam Wenders außerdem für Dokumentationen, wie dem vielfach ausgezeichneten „Buena Vista Social Club“, den Film „ Pina“ über die Tänzerin und Choreografin Pina Bausch sowie „Das Salz der Erde“ über das Leben und Werk des brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado. Für jede dieser Dokumentationen erhielt er eine Oscarnominierung.

Von Sarah Kugler