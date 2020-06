Potsdam

Freie Wahlen, bessere Arbeitsbedingungen, die Umsetzung eigener Ideen und sogar die deutsche Einheit – manche politische Forderung von 1953 und 1989 gleicht sich. Der Historiker Sebastian Stude von der Potsdamer Gedenkstätte Lindenstraße, dem früheren Stasi-Knast in Potsdams Zentrum, kennt die Vorgänge rund um den Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 sehr genau. Im Gespräch mit dem Berliner Historiker Christian Booß, Vorstand des „Bürgerkomitee 15. Januar“, hat er am Mittwochabend in einem Livestream die Ereignisse in der Region rekonstruiert.

Im Bezirk Potsdam wurde an 90 Ortschaften gestreikt oder protestiert

„Für Historiker beginnt die Vorgeschichte des Volksaufstands bereits 1952 mit der Unzufriedenheit der Bevölkerung. Es gab einen verschärfte Kollektivierung der Landwirtschaft, die Verstaatlichung von Betrieben. Auch die Bezirke werden als neue Verwaltungsstrukturen geschaffen, die Gefängnisse füllen sich weil Wirtschaftsverbrechen stärker geahndet werden, die Fluchtzahlen steigen – es ist ein Gebinde von Krise“, sagt Sebastian Stude.

„Es ist ein DDR-weites Ereignis an rund 700 Orten, an denen gestreikt oder protestiert wurde oder Gebäude besetzt worden sind. Im Bezirk Potsdam waren es 90 Ortschaften“, weiß er.

Weniger Arbeiter, vielmehr auch Bauern demonstrierten

Gerade im agrarisch geprägten Bezirk Potsdam, der vor allem das westliche Brandenburg umfasste, hätten die Kollektivierung der Landwirtschaft, repressive Maßnahmen gegen Handwerker und Selbstständige „viel mehr als nur Arbeiter“ auf die Barrikaden gebracht. „Die Unzufriedenheit der Arbeiterschaft, die Normerhöhung, das war dann der Funke, der den Aufstand ausgelöst hat“, sagt Stude.

In Brandenburg an der Havel kommt es schon am 12. Juni zu ersten Protesten. Die Mitarbeiter eines Fuhrunternehmens forderten die Freilassung ihres Chefs, der wegen scheinbarer Wirtschaftsverbrechen inhaftiert war. Ihnen gelingt die Freilassung von über 40 Gefangenen. In Rathenow ziehen 8000 Menschen durch die Stadt. Aus Hennigsdorf ziehen Arbeiter durch den französischen Sektor in West-Berlin bis in den Osten der Stadt. In Potsdam wird im Babelsberger Lokomotivwerk „ Karl Marx“ und im Reichsbahn-Ausbesserungswerk RAW gestreikt.

Erich Honecker will den Streik im Babelsberger Lokomotivwerk brechen

Nach Potsdam entsendeten die Sozialistische Einheitspartei SED und die Freie Deutsche Jugend FDJ ihre Agitatoren, damit die Arbeiter nicht nach Berlin gehen. „Auch sowjetische Sicherheitskräfte sind sehr präsent in Potsdamer Betrieben“, sagt Stude. So wird beispielsweise Erich Honecker, damals bereits Mitglied des SED-Politbüros, zusammen mit Volkspolizisten und sowjetischen Soldaten in die Lokomotivfabrik geschickt, die das Karl-Marx-Werk besetzen und die Arbeiter zum Ende des Streiks drängen können.

Die Anführer der Streikenden werden festgenommen und kommen in die heutige Gedenkstätte in der Potsdamer Lindenstraße – das Untersuchungsgefängnis der Stasi für den Bezirk Potsdam.

Über 200 Häftlinge im Stasi-Knast in der Lindenstraße

Allein in den Tagen des Aufstands im Juni 1953 werden über 200 Menschen im Gefängnis in der Lindenstraße inhaftiert. Es müssen allerdings viele Häftlinge schnell wieder entlassen werden, weil viele erhobene Vorwürfe nicht nachgewiesen werden können – insbesondere der Vorwurf, dass es sich um einen „faschistischen Putsch“ handeln würde, der vom Westen aus gesteuert worden ist, ließ sich nicht beweisen.

Dennoch: „Das Jahr 1953 ist mit Abstand das am meisten von politischer Repression betroffene Jahr im Bezirk Potsdam“, sagt Stude. Rund 450 Ermittlungsverfahren der Stasi und weitere hundert Untersuchungshäftlinge, die wegen der sich überschlagenden Ereignisse nicht mehr korrekt registriert wurden, gab es allein in diesen einem Jahr im Potsdamer Stasi-Gefängnis Lindenstraße. Selbst im Revolutionsjahr 1989 steigt die Zahl der Ermittlungsverfahren und Häftlinge nicht mehr so hoch.

Sowjetische Soldaten rücken ein, um den Aufstand zu beenden

Beendet wird der Aufstand anders als in Berlin zwar nicht mit Panzern der Sowjets. Doch allein die Besatzungsmacht kann die Unruhen in der DDR beenden. Mit Mannschaftswagen auf denen die Sowjetsoldaten sitzen und auf denen sie auch Maschinengewehre mit sich führen, zeigen sie plötzlich Präsenz an den Orten der Proteste. „Bis zum Moment, wo die sowjetischen Soldaten in die Ortschaften einrücken, herrscht der Eindruck vor, dass SED und Stasi die Kontrolle verloren hatten“, sagt Historiker Sebastian Stude.

Von Peter Degener