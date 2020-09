Bornstedter Feld

Die Kritiker der geplanten Überbauung des Remisenpark-Areals im nördlichen Volkspark machen jetzt Nägel mit Köpfen: Vor kurzem hat sich die Bürgerinitiative „ Remisenpark erhalten“ gegründet. „Uns ist der Erhalt und Ausbau der wertvollen Naturschutzfläche des Remisenparks aus Gründen des Natur- und Artenschutzes wichtig. Wir möchten diese Fläche für alle Besucher des Parks erhalten“, heißt es in einem Positionspapier der Initiative, das der MAZ vorliegt.

Die BI möchte die geplante wettkampffähige Sportfläche auf dem Areal verhindern – diese soll auf 37 .000 Quadratmetern entstehen, so die Initiative. Vorgesehen sind aktuell zwei wettkampffähige Spielfelder mit Sportfunktionsgebäude am Westrand des Remisenparks zwischen Orville-Wright-Straße und Am Golfplatz.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere MAZ+ Artikel

Ursprünglich war dafür ein Gelände am Lerchensteig im Gespräch gewesen – doch nun gibt man vonseiten der Verwaltung dem Remisenpark den Vorzug. Eine Position, die bei der neuen Initiative Unverständnis auslöst. Immerhin habe der städtische Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung 2017 selbst diesen Standort „mehrfach als absolut ungeeignet eingeschätzt“ und dies auch mit Gutachten untermauert, erklärt die Bürgerinitiative in ihrem Positionspapier.

Bürgerinitiative kritisiert Verlust an Natur

Der Standort Remisenpark habe im Ranking klar hinter Lerchensteig gelegen – etwa aufgrund höherer Baukosten für die Variante im Potsdamer Norden. Diese sei mit veranschlagten 10,25 Millionen Euro um 6,25 Millionen Euro teurer als die Lerchensteig-Variante, erklärt die BI. Und: Während am Lerchensteig bereits Baurecht vorliege, sei beim Remisenpark eine zeit- und kostenaufwendige Bebauungsplanänderung erforderlich, so der Einwand der derzeit 40-köpfigen Initiative.

Auch Freizeitkicker treffen sich in diesem Teil des Parks. Quelle: Peter Degener

Ihre Sorge: Im Falle der Umsetzung der Verwaltungspläne würde ein wichtiger Naturort verloren gehen. 143 alte Obstbäume müssten gefällt werden. Auch die Streuobstwiese auf dem Gelände würde verschwinden, was den Klimanotstand verschärfen würde. „Die massive Versiegelung fordert zusätzlich neuen Ausgleichsbedarf und widerspricht diametral dem Klimanotstandsbeschluss der Stadt Potsdam“, monieren die Remisenpark-Retter. Auch die Bildung von Grundwasser würde reduziert.

Die Liste der befürchteten Effekte zählt zudem „massive natur- und artenschutzrechtliche Eingriffe“ auf, die das Flora-Fauna-Habitat mit seinem Bestand – Käfer, Fledermäuse, Vögel, Zauneidechse, Amphibien, Bienen und mehr – bedrohen würden. Der Unterrichtsort „Grünes Klassenzimmer“ würde wegfallen; ebenso die Freizeitsportmöglichkeiten für Fußballspieler, Jogger, Spaziergänger sowie Discgolfer.

Lärmbelastung für Anwohner befürchtet

Weiterer Kritikpunkt der Bürgerinitiative: Die Wohnbebauung dann teilweise nur einen Steinwurf weit entfernt stehen – lediglich 20 Meter. Damit drohten „hohe schall- und lichtbezogene Belastungen der nahen Wohnbebauung“ sowie „verstopfte Straßen durch erheblichen neuen Freizeit- und Vereinsverkehr in einem Wohngebiet“ sowie die „Gefahr von Wildparken wegen nicht ausreichendem Parkraum“.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Als erste Aktion plant die neue Bürgerinitiative ein Plakat beim Stadtteilpicknick am 12. September sowie einen Stand beim Umweltfest im Volkspark am 20. September. In Vorbereitung ist zudem eine Postkartenaktion mit Remisenpark-Motiven – Adressaten sind unter anderem die Stadtpolitiker.

Rathaus favorisiert Sportfläche im Volkspark

Aus Sicht der Verwaltung bestehen hingegen deutliche Vorteile bei der Entwicklung einer Sportanlage im Remisenpark im Vergleich zum Lerchensteig. Dazu zählen unter anderem die Erreichbarkeit beziehungsweise Anreisezeit für die Sportler-Zielgruppe beziehungsweise Vereine sowie die Verkehrssicherheit, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Der Standort Lerchensteig sei für Kinder und Jugendliche aufgrund der Verkehrslage – ÖPNV-Takt, teilweise keine Fußwege, Beleuchtung – schwerer zu erreichen.

Stadt: Hoher Bedarf an Sportanlagen

Und: „Naturschutzrechtlich wird der Eingriff in die Natur am Standort Remisenpark im Vergleich zum Lerchensteig als deutlich weniger schwerwiegend eingeschätzt“, erklärt Stadtsprecherin Christine Homann auf Anfrage. Zudem weist Homann auf den bestehenden Bedarf an Schulsportanlagen für die vier umliegenden Schulen im Bornstedter Feld hin – derzeit bestehe ein Defizit in Höhe von etwa 5000 Quadratmetern.

Volkspark Potsdam: Konflikte um Sportanlagen. Quelle: Peter Degener

Aus Sicht der BI greift das Argument nicht – die betreffenden Schulen würden zwei Kilometer weit entfernt liegen: „Daher ist die Sportanlage bereits aus Entfernungsgründen für Grundschüler nicht erreichbar“, argumentieren die Initiatoren: „Zudem sind die Schulen mit Sportplätzen sehr gut ausgestattet, beispielhaft sei nur die zuletzt neu gebaute Grundschule ,Am Jungfernsee' in den roten Kasernen genannt, die allein über zwei neue Sportplätze – Halle und Freifläche – verfügt.“

Von Ildiko Röd