Der Bereich Sport der Stadtverwaltung will im Remisenpark des Volksparks eine große Sportanlage errichten – und ignoriert dabei die Prüfergebnisse aus dem eigenen Haus. Zu diesem Urteil kommt der Beteiligungsrat der Stadt in einer Stellungnahme zu dem Projekt. „Der Vorhabenträger setzt sich über alle Bedenken hinweg. Dieser Vorgang ist nicht nachvollziehbar und nicht ausreichend begründet“, heißt es in dem Papier des Gremiums, das die angemessene Einbeziehung der Bürger sicherstellen soll. Das Fazit: „Die Einhaltung der Grundsätze und Ziele der Beteiligung der Landeshauptstadt Potsdam sind hier erheblich verletzt worden.“

Hintergrund ist die Sportplatznot in Potsdam im Allgemeinen und des Vereins Potsdamer Kickers ’94 im Besonderen. Seit dem Abriss des Ernst-Thälmann-Stadions im Lustgarten vor über 20 Jahren fehlt dem Verein eine Sportstätte. Die Pläne für einen Ersatzplatz am Lerchensteig scheiterten. Durch das Bevölkerungswachstum werden in Potsdam zudem zahlreiche zusätzliche Sportflächen benötigt.

Verwaltung hat schon 2015 den Remisenpark abgelehnt

Der Bereich Sport hatte deshalb 2020 die Streuobstwiese westlich des Remisenparks ins Spiel gebracht, um zwei Großfelder, weitere Sportfelder sowie ein Funktionsgebäude und rund 50 Stellplätze zu schaffen. Dagegen hatte sich eine Bürgerinitiative „Remisenpark erhalten“ gegründet. Fraktionsübergreifend haben Stadtpolitiker sich zudem um Alternativstandorte bemüht. Weil durch CDU-Initiative auch eine Petition mit über 2300 Unterschriften gegen die Pläne zustande kam, wurde im Mai der Beteiligungsrat involviert.

Beteiligungsrat fordert standortoffenes Verfahren

Jetzt liegt dessen Stellungnahme vor. Die Kritik am Bereich Sport der Verwaltung rührt daher, dass der Standort Remisenpark sich schon mehrfach bei Prüfungen als ungeeignet für eine Sportfläche erwiesen hat, der Bereich Sport aber dennoch daran festhält. „Bereits in 2015 wurde der Remisenpark geprüft und seitens des Bereichs Stadtentwicklung als ungeeignet bewertet“, erklärt der Beteiligungsrat. 2016 habe auch der Entwicklungsträger den Standort als ungeeignet bewertet, weil die Sportnutzung den Entwicklungszielen in diesem Bereich widerspreche. Es gebe auch keine Beschlüsse der Stadtverordneten für diesen Standort.

Dennoch: „Der Bereich Sport favorisiert als einzigen Standort für zwei Fußballfelder den Remisenpark“, heißt es nun in der Stellungnahme. Nun soll es zwar ein Beteiligungsverfahren zum Projekt geben, aber laut Beteiligungsrat werde von der Verwaltung der Eindruck erweckt, dass dort über bereits beschlossene Sachverhalte diskutiert werde. Der Beteiligungsrat fordert deshalb ein „standortoffenes“ Verfahren.

