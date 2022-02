Volkspark Potsdam: Was wird aus der Biosphäre 2.0 ?

Bornstedt

Selten war die Zukunft der Tropenhalle Biosphäre im Bornstedter Feld so ungewiss wie heute. Das Konzept für Aufwertung und Umbau unter dem Arbeitstitel Biosphäre 2.0 wurde am Dienstagabend im Bauausschuss erstmals von der Stadtpolitik diskutiert – und fiel glatt durch. Eine Mehrheit für das Konzept eines Klimahauses als Bildungsort und Wissenschaftscenter samt angeschlossenem Tagungshotel mit Wellnessbereich ist in der Stadtverordnetenversammlung nicht absehbar.

Tropenhalle ist kein Alleinstellungsmerkmal und zieht wenige Besucher

Allein Ralf Jäkel (Linke) sprach sich inhaltlich und finanziell für die Pläne aus – auch wenn dauerhaft Zuschüsse von mehr als einer Million Euro erwartet werden. Ansonsten hielten die Vertreter der übrigen Fraktionen die Biosphäre 2.0 für unnötig und zu teuer. „Wir geben Millionen für Planungsbüros und Gutachten aus, aber es ist nichts dabei herausgekommen. Der Zuschuss der Stadt wird kaum weniger. Es gab keine Käufer in einem Interessenbekundungsverfahren. Wir stecken freiwillige Leistungen in eine Blase“, schimpfte Horst Heinzel (Bürgerbündnis).

Ken Gericke (Grüne) und Pete Heuer (SPD) zweifelten am touristischen Mehrwert, wenn es doch in Bremerhaven mit dem dortigen Klimahaus und in Erfurt mit dem Wüsten- und Urwaldhaus „Danakil“ bereits ähnliche Angebote gebe. „Wir wären das dritte Klimahaus, hätten also kein Alleinstellungsmerkmal“, so Heuer. Hinzu komme, dass in Bremerhaven und Erfurt die Bundesländer Bremen und Thüringen bis zu 90 Prozent der Investitionskosten getragen hätten.

Heuers Fazit: „Gucken wir, wie wir uns selbst nützen, und schauen nach dem tatsächlichem Bedarf in der Stadt.“ Er warb für die Idee der „Kalthalle“ – einer zum Teil geöffneten Halle ohne tropische Temperaturen, die als Dach für zahlreiche Funktionen im Stadtteil dient. Dann würde eine teure Sanierung und vor allem der teure Betrieb entfallen.

Harald Kümmel, Leiter des Planungsbüros der Stadt, zweifelte an diesem Grundgedanken: Die Biosphäre koste in jedem Fall städtisches Geld – wenn die unterschiedlichen Nutzungen für den Stadtteil dort unterkämen, würde das keine Eintrittsgelder bringen und die Biosphärenhalle ein Zuschussgeschäft bleiben. Heuer kritisierte, dass diese schon vor Jahren ins Spiel gebrachte Idee von der Verwaltung noch nie durchgerechnet worden sei. Der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) sagte dem Ausschuss zu, entsprechende Prüfergebnisse der Stadt den interessierten Stadtverordneten zeitnah vorzustellen.

Umbau und Einnahmeausfälle kosten die Stadt über 20 Millionen Euro

Fest steht nur, wie teuer die Biosphäre 2.0 mindestens würde: Es werden Investitionen von mindestens 18,2 Millionen Euro erwartet. Die Zahl stammt aus dem Jahr 2019 und ist wegen der Baupreissteigerung veraltet. Auf Nachfrage erklärte die Verwaltung, dass von einer Teuerung von fünf Prozent pro Jahr ausgegangen wird – tatsächlich lag die Steigerung bei Baupreisen allein 2021 bei 12,6 Prozent in Brandenburg. Hinzu kommen Einnahmeausfälle von 3,1 Millionen Euro in der Umbauzeit.

Zugleich sinken die Förderchancen weiter, sagte Bert Nicke, Chef des Entwicklungsträgers Bornstedter Feld. Nicht nur die eigentlich eingepreiste GRW-Förderung zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur fällt bei dem Projekt weg. Auch die Förderung für energieeffiziente Gebäude sei nach dem überraschenden Förderstopp des Bundeswirtschaftsministeriums vor einigen Tagen „mit Fragezeichen versehen“. Dadurch sei man „nahe am Worst-Case-Szenario“.

Für den Abriss spricht sich nur ein Bauausschuss-Mitglied aus

Die Ablehnung der Biosphäre 2.0 darf dabei nicht als Mehrheit für einen Abriss des Bauwerks interpretiert werden. Mehrere Vertreter sprachen sich für einen Erhalt bei gleichzeitiger Umnutzung aus. Für den Abriss ist nur einer. Horst Heinzel (Bürgerbündnis) erklärte: „Wir können dort alles schaffen, was der Stadtteil braucht. Zum Beispiel ein Kiezbad mit immer wiederkehrenden Benutzern. Danach lechzen die Leute. An einem Abriss und Neubau kommt man wirtschaftlich und technisch nicht vorbei.“

Bernd Rubelt (parteilos) zeigte sich „erstaunt“ über diesen Dreh in der Debatte. Er verwies auf den Auftrag der Stadtverordneten zur Neuentwicklung der Biosphäre aus dem Jahr 2019. Er will den „Markenkern Tropenhaus“ und seine Bildungsfunktion erhalten und sich auch weiter um Fördermittel bemühen. Ohne einen Beschluss der Stadtverordneten müsse man den zuletzt nur noch Jahr um Jahr verlängerten Hallenbetrieb einstellen.

