Bornstedter Feld

Mit mehreren Anträgen für die nächste Stadtverordnetenversammlung macht die CDU-Fraktion im Potsdamer Rathaus für die Zukunft von Freizeitanlagen im Bornstedter Feld stark. Zentrales Thema ist der Volkspark, dem nach massiven Kürzungen im aktuellen Stadt-Haushalt ein Verlust an Attraktivität und die Einführung höherer Eintrittspreise drohen.

Laut CDU-Antrag soll die Stadt mit dem nächsten Doppelhaushalt 2023/24 „Mittel in der Höhe einstellen, die notwendig sind, Pflege, Instandhaltung, Instandsetzung und Betrieb des Volksparks in der derzeit hohen Qualität und das Angebot auf Dauer mindestens zu erhalten“.

Volkspark Potsdam wichtig für die Anwohner

Jährlich 400.000 Besucher „unterstreichen die Beliebtheit des Volksparks und seine Bedeutung“, schreiben die Christdemokraten in der Begründung. Das angrenzende Wohngebiet wachse „kontinuierlich weiter“.

In den Wohnblocks östlich der Georg-Herrmann-Allee würden „viele Sozialwohnungen entstehen“: „Für die Familien, die in diesen Wohnanlagen einziehen, wird der Park eine besondere Bedeutung haben und für Freizeit und Ausgleich eine wichtige Rolle übernehmen.“

Folgen von Unterfinanzierung wären „nachlassende Pflege, beschädigte oder gesperrte Anlagen“: „Der Volkspark ist Lebensqualität und Freizeitzentrum im Norden“, sagte CDU-Fraktionschef Matthias Finken am Montag zur MAZ: „Seine Qualität und sein Angebot zu erhalten ist unsere oberste Pflicht.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sparprogramm für Potsdams Volkspark

Finken hatte in der vergangenen Woche als Sprecher der Interessenvertretung Bornstedter Feld Planspiele des für den Volkspark zuständigen Entwicklungsträgers öffentlich gemacht. Demnach droht aus Spargründen neben dem Verzicht auf die Feuerwerkersinfonie und Einzelmaßnahmen wie die Erneuerung der Skateranlage und von Wegeflächen 2023 eine Verdoppelung der Eintrittspreise.

Skate-Anlage im Volkspark. Für die Erneuerung fehlt das Geld. Quelle: Julius Frick

Flankierend zur laufenden Debatte über den künftigen Betrieb der Biosphärenhalle soll die Stadt nach einem weiteren CDU-Antrag ein Konzept für die Zusammenarbeit der Biosphäre mit dem Volkspark und der Potsdam Marketing und Service GmbH (PMSG) erarbeiten. Geprüft werden soll dabei auch, ob Kooperationen mit weiteren städtischen Einrichtungen wie dem Naturkundemuseum möglich sind.

„Unabhängig von der Entscheidung über die künftige Nutzung der Biosphäre kann eine gemeinsame Strategie unverzüglich entwickelt und bei den weiteren Planungen berücksichtigt werden“, heißt es in der Begründung. Wie berichtet, laufen aktuell Prüfungen zum möglichen Betrieb der Biosphäre mit abgestellter Heizung und geöffneter Decke als sogenannter „Kalthalle“.

Kooperation von Volkspark und Biosphäre

Eine modifizierte Tropenhalle mit Naturkundemuseum und Jugendclub wurde zuletzt 2014 in einer vergleichenden Analyse zur künftigen Nutzung der Biosphäre gemeinsam mit anderen Betriebsmodellen wie einer Mehrzwecksporthalle mit Beachvolleyball, Fitnessstudio und Jugendclub oder ersatzweise mit einer Eishockeyhalle abgeglichen.

Das Hauptaugenmerk des Antrags liege jedoch auf der engen Kooperation von Biosphäre und Volkspark, sagt Fraktionschef Finken: „Volkspark und Biosphäre haben viel gemeinsam und müssen als Einheit betrachtet werden. Es ist überfällig, sie in ein Gesamtkonzept einzubinden und die Synergien zu nutzen. Das spart Geld und erhöht den Wert für unsere Stadt.“

Schließlich fordert die CDU einen städtebaulichen Wettbewerb für das Gelände zwischen der Biosphäre und dem Betriebshof des Volksparks. Die Fraktion wirbt mit der Chance, dass hier ein Stadtplatz gestaltet werden könnte.

Stadtplatz am Eingang um Volkspark

Die Entwicklung des Bornstedter Feldes sei „weitgehend abgeschlossen, dennoch vermissen die Bewohner Einrichtungen, die zu einem richtigen Kiez gehören“, heißt es in der Begründung des Antrags: „Genau damit wurde lange für das Wohngebiet geworben, nämlich, dass mit zunehmender Bebauung Kiezcharakter entsteht.“

Das könne jetzt nachgeholt werden. Die Fläche nördlich der Biosphäre sei das „Zentrum des Entwicklungsbereichs Bornstedter Feld“. Lage und Verkehrsanbindung machten sie zum zentralen Ort und es biete sich an, „hier das Zentrum zu planen und so zu gestalten, damit der Stadtteil mit dem Volkspark einen qualitativ hochwertigen städtebaulichen Abschluss erhält, mit dem sich die Bewohner identifizieren und in dem sie sich wohl fühlen können“.

Platz für Gewerbe und Grillplätze

Das Zentrum böte nach Einschätzung der Christdemokraten Platz etwa für Gebäude mit Stadtteilfunktionen, „soweit sie nicht in der Biosphäre untergebracht werden können“, für Gewerbe und „aufenthaltsfördernde Funktionen“, für einen „repräsentativen Eingangsbereich zum Volkspark und zur Biosphäre“ sowie für Grillplätze.

Der Wettbewerb für diesen Bereich sollte laut Fraktion „zusammen mit der Nachnutzung der Biosphäre“ koordiniert werden.

Von Volker Oelschläger