Potsdam

Eine warme Mahlzeit für ein bisschen Weihnachtsstimmung: Am Freitagvormittag verteilte die Volkssolidarität Potsdam in ihrer Suppenküche auf dem Campus der Stadtverwaltung insgesamt 50 Festessen an obdachlose und bedürftige Menschen.

Ein „Essen to go“ nennt Volkssolidarität-Geschäftsführer Dirk Brigmann die Aktion, weil alle Essenspakete coronabedingt nur draußen abgeholt werden konnten – ordentlich hygienisch verpackt. Und der Inhalt konnte sich sehen lassen: Es gab Sauerbraten mit Rotkohl und Klößen.

Peter Müller von der Suppenküche verteilt Festessen. Quelle: Varvara Smirnova

50 verpackte Festessen wurden verteilt

Etwa 50 Männer und Frauen gehören zu den regelmäßigen Besuchern der Suppenküche. Doch wie beim ersten Lockdown im Frühjahr musste die Einrichtung seit dem 1. November auf Notbetrieb umstellen. Der Gastraum ist geschlossen und es darf nicht mehr gekocht werden. Stattdessen geben die Helfer Verpflegungstüten an die Bedürftigen. Brot und Brötchen, Obst und Kuchen und hin und wieder etwas Süßes sind darin.

Die Aktion am Freitag sollte Bedürftigen und Obdachlosen zumindest ein bisschen Weihnachtsstimmung schenken, wie Dirk Brigmann im Vorhinein sagte. Die Suppenküche bietet auch ihren Notservice weiterhin montags bis Freitag von 9 bis 11 Uhr an. Ausgenommen sind der 31.12. und der 1. Januar 2021.

Menschen, die in Not geraten sind, haben außerdem die Möglichkeit, beim Notfalltelefon des Awo Bezirksverbandes anzurufen. „Menschen, die sich an uns wenden, versorgen wir mit einer Mahlzeit“, sagt Angela Schweers, Vorstandsvorsitzende. Die Telefonnummer lautet 0331/73041770.

Von MAZonline/sku