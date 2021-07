Berliner Vorstadt

Eine verwirrt wirkende Frau hat am Mittwochabend in einer Kleingartenkolonie in der Berliner Vorstadt volksverhetzende Beleidigungen herumgeschrien. Als die alarmierte Polizei eintraf war die Frau allerdings verschwunden.

Sie konnte ermittelt werden, da die Person den Beamten bereits aus vorangegangenen Einsätzen bekannt war. Sie soll möglicherweise eine gesundheitliche Beeinträchtigung haben, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline