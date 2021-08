Potsdam

Bis Ende 2022 ist die Behlertstraße in Potsdam voll gesperrt. Es wurden weiträumige Umleitungen eingerichtet – an die sich aber nicht alle halten. Seit Beginn der Vollsperrung nutzen einige Autofahrer kleine Schlupflöcher oder umfahren Absperrungen, um ein paar Meter zu sparen.

Die Polizei und die Stadt Potsdam beobachten und kontrollieren das Verkehrsgeschehen mehrmals am Tag. Am Montag führte die Polizei über einen längeren Zeitraum die Verkehrskontrollen in der Charlottenstraße durch, um das Verkehrsverbot vor dem Klinikum zu überwachen. Ergebnis: Eine Besserung ist (noch) nicht in Sicht: „Viele Pkw-Fahrer versuchen hier immer noch, ein Stück von der Umleitungsstrecke der Behlertstraße abzukürzen und missachten hier das entsprechende Verkehrsverbot“, teilte die Polizei am Dienstagmittag mit.

Allein am Montagmorgen in der Zeit von 7:20 Uhr bis 9:10 Uhr sowie am Montagvormittag zwischen 10:20 Uhr und 11:45 Uhr wurden insgesamt 19 Verstöße festgestellt und geahndet – fast alle zehn Minuten einer.

Von MAZonline