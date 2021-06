Berliner Vorstadt

Am Behlertkarree kocht der Volkszorn. Ohne weitere Absprachen mit den Bewohnern hätten die Stadtwerke schriftlich erklärt, die Mieter könnten im Zuge der anstehenden Vollsanierung der Behlertstraße ihre Parkplätze in den Höfen nur noch zwischen 17 Uhr abends und 7 Uhr morgens erreichen und verlassen. So berichten es die Betroffenen der MAZ. Ausweichplätze gebe es nur in sehr begrenztem Maße nahe der Kreuzung Ecke Behlert-/Mangerstraße. Die Folge: Die Bewohner müssen ihre Fahrzeuge bis 7 Uhr früh weggefahren haben, aber wo parken? Ein Problem, das nicht nur viele Berufstätige trifft, der Chef des Unternehmens Naturstein fürchtet gar: Die Situation könnte für ihn existenzbedrohend werden.

130 Wohnungen abgehängt

In dem Quartier gibt es nach Auskunft der Bewohner 130 Wohnungen mit rund 60 Autos, 53 mit Anwohnerparkausweis. Der gilt allerdings in keiner der benachbarten Straßen, wohin sie offiziell ausweichen sollen. Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung habe ergeben: Der Ausweis kann nicht für die Ausweichstraßen beantragt werden, weil die Autofahrer dort nun mal nicht wohnen.

Für die Anwohner ist die Situation ein kleiner Schock: Denn bisher hätten Anfragen der Mieter an die Pro Potsdam immer ergeben, dass das Behlertkarree mit seinen drei Innenhöfen auch während der Sanierung mit dem Auto zu jeder Zeit weiterhin erreichbar sei. Alternativ wird ihnen nun in einem Plan der Energie und Wasser Potsdam (EWP) der Bürgersteig vor dem Kasernenbau des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums gegenüber der Gotischen Bibliothek als Parkmöglichkeit genannt. Wie viele Fahrzeuge dort stehen können, sei ihnen aber nicht bekannt – die Anwohner schätzen maximal 30.

Vor diesem Bundeswehr-Gebäude könnten Ausweichparkplätze für die Behlertkarree-Bewohner geschaffen werden, aber höchsten halb so viele wie nötig. Quelle: Varvara Smirnova

Für die Bewohner, die sich zu einer Anwohnerinitiative zusammen geschlossen haben, heißt das: Wer täglich auf sein Auto angewiesen ist – sei es aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen – muss mindestens zwei mal am Tag umparken und einen neuen Parkplatz suchen. Besonders schwierig werde es für Eltern mit Kleinkindern, die in die Krippe oder zur Schule gebracht und wieder abgeholt werden müssen, klagen die Mieter. Und auch für Menschen mit gesundheitlichem Handicap sei die Lage unzumutbar.

Auf dem Firmengelände gegenüber des Behlert-Carrees sind immer Parkplätze frei, aber die müssten durch die Stadt angemietet werden für die Bewohner des Behlert-Carrees. Quelle: Varvara Smirnova

Ernst wird es am 15. Juli. Dann wird die Behlertstraße im ersten Bauabschnitt voll gesperrt und alle drei Hofzufahrten sind tagsüber nicht nutzbar. Deshalb verlangen die Anwohner nun eine dauerhafte und kostenlose Nutzung der Parkflächen vor dem Bundeswehr-Gebäude und eine Öffnung des nicht ausgelasteten Innenhofs der „Telecom-City“ gegenüber. Außerdem wünschen sie sich, dass der am Heiligen See liegende, beidseitig beparkte Abschnitt der Mangerstraße für die Zeit der Bauarbeiten zum Anwohnerparkplatz wird. Dort ist bisher Parken für jedermann erlaubt.

Notzufahrten gefordert

Darüber hinaus müsse eine Zufahrt für Menschen mit Mobilitätsbeschränkung gewährleistet werden. Das betrifft auch Bewohner wie Katja Lingner, die mit einem Kinderwagen unterwegs ist. „Ich weiß nicht, ob ich mit dem Kinderwagen über eine hölzerne Grabenbrücke auf den Gehweg komme und ob der dann breit genug ist“, sagt sie.

Zur Berliner Straße und den dortigen Tram-Haltestellen käme man ohnehin nicht, weil auf der Dreiecks-Insel die Bauleitung errichtet wird und alle Wege bereits jetzt gesperrt sind. Anwohner haben einige Zaunfelder geöffnet, um den kurzen Weg zur City zu nehmen. Ohne dies müssten sie vor bis zur Kreuzung Mangerstraße laufen, die Kurfürsten- und die Hans-Thoma-Straße entlang zur Berliner Straße nehmen oder der Kurfürstenstraße weiter folgen bis zum Nauener Tor und den Haltestellen in der Friedrich-Ebert-Straße, erläutert Henner List. Er werde seine Tochter nicht allein diesen Weg zur Schule nehmen lassen.

Hier, in der Mangerstraße, kann man auch ohne Parkausweis parken. Würde man diesen Abschnitt für die Bewohner des Behlertkarrees reservieren, wäre das Problem gelöst – so die Argumentation der Anwohner. Doch die Bewohner bekommen hierfür keine Anwohnerparkkarten, weil sie hier nicht wohnen. Quelle: Rainer Schüler

Der Stadt Potsdam werfen sie vor, die Maßnahmen nicht mit ihnen besprochen, nicht gemeinsam nach Lösungen gesucht zu haben. Die Stadtwerke begründen dies mit der Corona-Pandemie – auch wenn die Sanierungsplanungen schon deutlich länger laufen. Man stehe mit der Bewohnerinitiative in Kontakt, hat die Stadt auf MAZ-Anfrage erklärt, die Anwohnerinitiative weiß davon bisher allerdings noch nichts.

Mit dem Rad zum Auto?

„Zu Beginn einer so umfangreichen und komplexen Baustelle dauert es in der Regel einige Zeit, bis sich die Betroffenen vor Ort auf die Situation einstellen“, erklärt die Stadt auf Anfrage. Der Individualverkehr müsse sich umorientieren. Man könne ja das Auto „unter Umständen etwas weiter entfernt“ abstellen und den Rest des Weges mit dem Fahrrad, zu Fuß oder dem ÖPNV zurücklegen. Doch für die Bewohner bleibt die Frage offen: Wo sollen sie überhaupt parken? „Ausweichparkplätze können nicht geschaffen werden“ hat die Stadt der MAZ gegenüber klargestellt, also auch nicht auf dem Betriebsgelände benachbarter Firmen. Die Anwohner sehen Gesprächsbedarf – und zwar schnell.

Von Rainer Schüler