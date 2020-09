Innenstadt

Ein Ladendieb wurde am Dienstagnachmittag in der Brandenburger Straße auf frischer Tat ertappt. Ein Mitarbeiter des Geschäfts hielt den Mann fest, bis die Polizei kam. Der 43-jährige Verdächtige hatte Waren für 250 Euro entwendet. Polizeibeamte fanden bei ihm weitere verpackte Waren im Rucksack auf. Sie stammten aus einem Geschäft in den Bahnhofspassagen stammen. Ob die Sachen tatsächlich dort entwendet wurden, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Verdächtige hat bei der Anzeigenaufnahme 2,22 Promille Alkohol in der Atemluft. Er ist ohne festen Wohnsitz und wurde daher in Polizeigewahrsam genommen. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline