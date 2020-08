Innenstadt

Die Suspendierung der bisherigen Leiterin der Potsdamer Voltaire-Gesamtschule schlägt Wellen. Wie die MAZ berichtete, ist die langjährige Schulleiterin überraschend und ohne Begründung für das Kollegium oder die Eltern vom Dienst freigestellt worden. Am Mittwoch wurden die Lehrer und Eltern der Schule informiert, Anfragen zu den Hintergründen werden weder vom Schulamt noch vom Bildungsministerium oder der Schule selbst beantwortet. Es heißt lediglich, dass gegen die Direktorin ein dienstrechtliches Verfahren laufe.

Ermittlungen des Dienstherren

Ein solches Disziplinarverfahren wird eingeleitet, wenn ein Beamter seine Dienstpflichten schuldhaft verletzt haben könnte. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Günther Fuchs, erklärt, die Dienstpflichten von Schulleitern seien im Schulgesetz und in einer Verordnung für Vorgesetzte geregelt. „Das ist ein umfangreiches Gesetzeswerk. Zu den Dienstpflichten gehören zum Beispiel die Außenvertretung der Schule, die pädagogische Verantwortung, die Zusammenarbeit mit dem Schulträger. Es ist ein endloser Katalog“, sagt er.

Wenn der begründete Verdacht besteht, dass gegen diese Dienstpflichten verstoßen wurde, greift das Beamtenrecht: Der Dienstherr, also hier das Bildungsministerium, nimmt dann Ermittlungen auf. Der Betroffene wird angehört, es gibt auch eine Beteiligung des Personalrats. „Schließlich kommt der Dienstherr zu einer Entscheidung und zieht seine Konsequenzen aus einem Maßnahmenkatalog“, sagt Günther Fuchs. Eine Option ist die Suspendierung. Was konkret im Fall der Voltaireschule vorgefallen ist, kann und will der Gewerkschafter nicht kommentieren.

Suspendierung stand offenbar schon fest

Es gibt allerdings Anhaltspunkte dafür, dass die Kamera-Affäre aus dem Sommer 2019 nicht zwingend der Suspendierungsgrund ist: Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die Schulleiterin und einen weiteren Mitarbeiter der Schule wegen der Installation illegaler Überwachungskameras wurden wegen geringer Schuld gegen Geldauflage eingestellt. Der Elternbrief aus dem Schulamt, in dem die Familien der rund 860 Voltaire-Schüler über die Suspendierung der Direktorin und den Weggang des Oberstufenkoordinators informiert wurden, ist handschriftlich auf den 3. August datiert – zwei Tage, bevor das Kollegium informiert wurde und zwei Tage vor der Einstellung des staatswanwaltlichen Verfahrens. Nach MAZ-Informationen soll der Weggang des Oberstufenkoordinators bereits länger feststehen. Der Pädagoge hat eine neue Stelle an einer privaten Schule in Berlin angenommen.

Digitale Strategie der Schule machte Ärger

Eine Insiderin der Voltaireschule, deren Name der Redaktion bekannt ist, vermutet alles andere als einen Zufall. „Die Schulleiterin galt dem Schulamt und vor allem dem Ministerium als unbequem“, sagt sie. Die Voltaireschule sei oft vorgeprescht und habe Hierarchien nicht eingehalten. So gab es einerseits Ärger wegen der Aufnahmepolitik der stark nachgefragten Schule: Möglicherweise hat sich die Schulleitung nicht an die Vorgaben gehalten, nach der Schüler gemäß einer Quotenregelung gestaffelt nach Leistungsstärke aufgenommen werden müssen. Die Insiderin berichtet zudem, dass die Digitalisierungsstrategie der Schule für Unmut in den verschiedenen Behörden gesorgt hat. „Es wurden Dienste von Google genutzt, die funktionieren, die aber so nicht gewollt waren. Der endgültige Bruch war aber das digitale Abitur 2019“, sagt sie. Rund 140 Abiturprüfungen waren damals von Schülern am Computer geschrieben worden, ohne dass das Ministerium dies freigegeben hatte. „Die Schulleiterin wurde immer wieder vorgeladen und von zwei Mitarbeiterinnen der Ministerin abgekanzelt.“

Nicht nur diese Beobachterin zweifelt, dass die Kameraüberwachung zur Suspendierung geführt hat. „Für mich passt das nicht zusammen“, sagt ein Elternvertreter. Auch er vermutet einen Zusammenhang mit dem Dauer-Ärger zwischen Schulleitung und Ämtern. „Es ist fatal: eine mit Herzblut arbeitende, sich für ihre Schule zerlegende Schulleiterin wird aus dem Dienst genommen. In Zeiten, in denen ihre Stärken und ihre Entschlossenheit dringender denn je benötigt werden! Zu unbequem? Zu selbständig? Zu beliebt?“, kommentiert eine MAZ-Leserin auf Facebook. Und eine andere schreibt: „Ich hoffe, die Eltern gehen auf die Barrikaden.“

