Auf der Fassade des denkmalgeschützten Klinkerbaus in der Plantagenstraße 13 weist ein Schild auf ein ganz besonderes Jubiläum hin – 100 Jahre, 1921 bis 2021. Die Plantagen Apotheke feiert an diesem Mittwoch, 25. August, den historischen Geburtstag. Die Inhaberin Antje Oesberg lädt deshalb, Kunden und Gäste zur Feier an der Apotheke und auf dem Plantagenplatz ein.

Die 49-jährige übernahm die Apotheke bereits im Alter von 26 Jahren: „Das war kompletter Zufall. Ich war eigentlich gar nicht auf die Selbstständigkeit vorbereitet.“ Vorbereitung scheint zumindest in diesem Fall nicht maßgeblich für Erfolg zu sein – ein Viertel ihres Bestehens ist die Apotheke unter der Ägide von Oesberg, welche die traditionsreiche Pharmazie auch durch die Pandemie führen konnte.

Ende des Ausschanks, Anfang der Medizin.

Die Plantagen Apotheke kann auf eine lange Geschichte zurückblicken – die Räumlichkeiten, in denen heute Kunden ihre Medikamente erhalten, war einst der Ausschankraum der damals noch nebenangelegenen Paul-Hermann-Brauerei. 1919, in der Wachstumsphase von Babelsberg, damals noch Nowawes, erwogen die Behörden eine weitere Apotheke, um den Bedarf im aufstrebenden Ort zu decken. Die Plantagen-Apotheke sollte, neben der Linden-Apotheke und der Neuendorfer Apotheke, die dritte Pharmazie in Nowawes werden. Ein Jahr später genehmigte der damalige Oberpräsident der Provinz Brandenburg, Adolf Maier, die Konzession – den Zuschlag erhielt der Potsdamer Otto Teetzen.

Antje Oesberg wurde „per Zufall“ die neue Chefin. Quelle: Yunus Gündüz

Seitdem wird an der Plantagenstraße 13 nicht mehr Bier ausgeschenkt, trotzdem wird für das Wohl der Babelsberger gesorgt.

„Ich wurde im Grunde rein zufällig zur Inhaberin.“

Zu DDR-Zeiten war die Apotheke, wie viele andere Geschäfte auch, in staatlicher Hand. Bereits vor der Wende machte die gebürtige Potsdamerin Antje Oesberg ihr Vorpraktikum für das Pharmaziestudium: „Während des Studiums habe ich hier weiter gejobbt und danach auch hier angefangen.“ Die Treue zur Plantagen-Apotheke wurde schließlich belohnt, wenn auch aus eher betrüblichen Gründen: „Irgendwann ist mein Chef schwer erkrankt, sodass er nicht mehr weitermachen konnte. Da war niemand sonst, der die Apotheke hätte übernehmen können. Ich wurde im Grunde rein zufällig zur Inhaberin.“ 1998 wurde die Potsdamerin dann zur zweiten Inhaberin der Plantagen-Apotheke nach der Wende.

„Immer mehr Menschen bestellen online.“

Nach mittlerweile 23 Jahren blickt die Pharmazeutin stolz auf eine erfolgreiche Zeit zurück und freut sich auf die Zukunft: „Ich möchte so lange weitermachen, wie ich kann.“ Die Zukunft birgt laut Oesberg aber auch Herausforderungen: „Als systemrelevante Branche sind wir natürlich vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen.“ Dennoch ging die Pandemie nicht spurlos an ihr vorbei. „Wir spüren auch den Trend, dass immer mehr Menschen ihre Medikamente online bestellen.

Das gilt vor allem für Zubehör und rezeptfreie Medikamente, aber zunehmend auch für rezeptpflichtige Waren.“ Ein Trend, der mit der Einführung des E-Rezepts weiter an Attraktivität gewinnen könnte. Berlin und Brandenburg dienen seit dem 1. Juli als Modellregion für das neue elektronische Rezept. Das neue Verfahren vereinfacht dank einer App die Möglichkeit, rechtsgültige Rezepte nicht nur an normale, sondern auch an Online-Apotheken zu versenden. Dies war vorher nur über den Postweg möglich.

Programm mit Spendenverkauf und persönlichen Düften

Zuversichtlich ist Oesberg trotzdem: „An meiner Seite stehen meine Familie und mein engagiertes Mitarbeiterteam.“ Sie ist sich bezüglich ihres Teams auch über das Apothekerklischee bewusst: „Von sieben Mitarbeitern, sind sieben Frauen“, sagt sie lächelnd: „viele davon sind Mütter und arbeiten in Teilzeit.“

Bevor es allerdings in die Zukunft geht, wird in der Gegenwart gefeiert. Zum Geburtstag am Mittwoch werden beispielsweise historische Apothekengefäße verkauft, wovon es in einer Traditionsapotheke einige geben dürfte. Der Erlös kommt dem Förderverein der Oberlinschule zu Gute. Neben einen Imbiss vom Grill, ist auch die Firma Taoasis mit einem Wagen vor Ort. Hier können Gäste aus einer Auswahl von 23 ätherischen Ölen eigene Düfte herstellen und mit nach Hause nehmen. Die Grundstoffe dafür sind aus streng biologischem Anbau. Die Jubiläumsfeier beginnt um 13 Uhr.

Von Yunus Gündüz