Die Corona-Inzidenz in Potsdam ist am Donnerstag sprunghaft angestiegen. Nachdem sie am Mittwoch bei 61,5 gelegen hatte, meldet das Robert Koch-Institut am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 70,9 – nach dem Wert von 56,6 vor einer Woche.

Insgesamt 42 Neuinfektionen wurden registriert, so viele binnen eines Tages wie seit Anfang Mai nicht mehr. Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich 141 Potsdamer mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt.

Bundesweiter Trend

Damit schließt sich die Landeshauptstadt dem bundesweit zu beobachtenden Trend steigender Infektionszahlen an. Der Risikobetrachtungs-Thinktank Risklayer, der sich seit Beginn der Pandemie mit Corona-Statistiken befasst, beobachtet eine Steigerung der Fallzahlen um 52 Prozent auf Bundesebene im Vergleich zur Vorwoche. Der Wert beträgt in Potsdam sogar 121 Prozent, bezogen auf die Inzidenz sind es noch immer 37 Prozent mehr Fälle als vor einer Woche. Auch damit ist Potsdam nicht allein: In 307 der rund 400 Landkreise und kreisfreien Städte steigen die Inzidenzen.

Zahlenmäßig besonders stark trifft die aktuelle Infektionswelle weiterhin Kinder. Am Mittwoch hatte das Klinikum „Ernst von Bergmann“ gemeldet, schwere Verläufe bei den Kleinen seien extrem selten, noch kein Kind oder Jugendlicher habe wegen einer Covid-Erkrankung behandelt werden müssen.

Acht Patienten in den Kliniken

Doch auch milde oder asymptomatische Verläufe sorgen für eine Quarantäne der Kinder und oftmals auch ihrer Kontaktpersonen, Ansteckungen sind zudem selbstverständlich möglich. Bei den fünf- bis 14-jährigen Potsdamern liegt die Inzidenz derzeit bei 231, bei den Kindern unter vier Jahren bei 82. Mehr als 100 Kita-Kinder sind in Quarantäne, die Schulkinder werden erst am Montag wieder in den Unterricht nach den Herbstferien starten.

Derzeit behandelt das Bergmann-Klinikum fünf Patienten mit Covid 19, davon werden zwei intensivmedizinisch versorgt. Das von den Alexianern betriebene St.-Josefs-Krankenhaus meldet zwei Patienten auf der Normalstation und einen auf der Intensivstation.

Impfen ohne Termin am Freitag

Die nächste Gelegenheit zum Corona-Impfen ohne Termin besteht am Freitag, 22. Oktober. Von 12 bis 18 Uhr ist das Impf-Team des Deutschen Roten Kreuzes im Awo-Kulturhaus Babelsberg, Salon im Erdgeschoss. Mitzubringen, soweit vorhanden, sind Versichertenkarte, Ausweis und Impfausweis. Kindern unter 16 Jahre brauchen eine Einverständniserklärung der Eltern, 12- bis 14-Jährige müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Von Saskia Kirf