Potsdam

In Brandenburg laden 7000 Kilometer ausgebaute Radwege zum Erkunden ein – vorbei an unberührten Flussauen, durch grüne Wiesen und Wälder zu geheimen Badestellen und idyllisch gelegenen Ausflugslokalen. Wo es am schönsten ist? Die MAZ-Redaktion empfiehlt ausgewählte Routen – ob Rundweg mit abwechslungsreicher Landschaft, Tagesausflug mit der Familie oder gemütliche Spazierfahrt zum See. Diesmal geht es von Potsdam die Havel abwärts auf eine Fahrradtour mitten hinein in die grüne Natur.

Start und Ziel

Die Ketziner Fähre. Quelle: Volker Oelschläger

Eine der schönsten und abwechslungsreichsten Radtouren in der Region führt von Potsdam nach Brandenburg/Havel über den Havelradweg. Geeignete Startpunkte sind der Potsdamer Hauptbahnhof mit der Anfahrt durch den Park Sanssouci und das Golmer Luch bis Werder,oder der Bahnhof Werder. Von dort geht es über Phöben direkt auf den Haveldeich. Zielpunkt kann der Brandenburger Hauptbahnhof sein, von dort geht es mit dem Regionalexpress zurück nach Potsdam. Oder: Wer weiter radeln will, kann ab Gollwitz den Radweg zurück an der Bundesstraße 1 Richtung Werder bis zur Abfahrt Derwitz nehmen. Von dort geht es über Kemnitz weiter nach Werder.

Der Schwierigkeitsgrad

Die Tour ist überwiegend leichtzu fahren, der Radweg zum größten Teil asphaltiert. Handicaps gib es vor allem im ersten Streckenabschnitt von Potsdam nach Werder mit Ampeln (Breite Straße), Fahrbahn mit parkenden Autos (Feuerbachstraße), Kopfsteinpflaster und Bordsteinkanten (Lennéstraße). Ein Ärgernis für vor allem für ältere und ungeübte Radfahrer ist die Eisenbahnbrücke zwischen Wildpark und Werder mit Treppenauf- und Abstiegen, die erst in den nächsten Jahren mit einer separaten Brücke für Radfahrer ergänzt werden soll.

Der Radweg ist durchgehend asphaltiert. Quelle: Volker Oelschläger

Ab Werder führt ein Radweg neben der Landstraße nach Phöben, von da aus haben Radfahrer zumeist einen separaten, fast durchgängig asphaltierten Radweg. Ausnahmen sind Straßenabschnitte auf Höhe Götzer Berge und Gollwitz, auf denen jedoch kaum ein Auto fährt. An der Bundesstraße 1 gibt es über die komplette Strecke einen gut ausgebauten separaten Fahrradweg. Einen mehrere hundert Meter langen Anstieg mit anschließender Abfahrt gibt es am Schwergower Trebelberg. Wer hinauf schiebt, hat allerdings mehr von der Landschaft.

Die Entfernungen

Vom Potsdamer Hauptbahnhof nach Werder sind es rund 12 Kilometer. Der eigentliche Havelradweg vom Bahnhof Werder nach Gollwitz/Abfahrt B1 ist rund 39 Kilometer lang. Von dort sind es zum Brandenburger Hauptbahnhof knapp sechs Kilometer.

Am Havelradweg kurz nach der Ortsausfahrt Phöben. Quelle: Volker Oelschläger

Die Kernstrecke Werder-Brandenburg ist mit insgesamt knapp 43Kilometer auch für Familien und Ältere als Tagestour gut zu bewältigen. Die Rückfahrt von Gollwitz über Derwitz und Kemnitz nach Werder ist mit rund 34 Kilometer etwas kürzer als der Havelradweg, führt jedoch über rund 25 Kilometer an der lauten und viel befahrenen Bundesstraße entlang. Komplett gefahren sind es vom Potsdamer Hauptbahnhof bis Gollwitz und zurück knapp 85 Kilometer, für einen geübten Radler kein Problem.

Die Strecke

Die Havelradtour ist eine Empfehlung für Genießer mit Sinn für die Landschaft. Die Anfahrt über den für Radler geöffneten Wirtschaftsweg im Schlosspark Sanssouci und die anschließende Lindenallee nach Golm ist ein stimmungsvoller Auftakt. Danach heißt es Augen auf: Das Golmer Luch war eines der ersten Vogelschutzgebiete Deutschlands. Der Abschnitt Werder-Phöben ist das Graubrot dieser Tour.

Schmetterling am Gollwitzer Deich. Quelle: Volker Oelschläger

Doch gleich nach der Abfahrt am Phöbener Angelverein eröffnet sich ein märkisches Idyll: Pferde schnauben, Rinder muhen, Gänse weiden, Windräder hinter Weidenhainen und am Horizont schon der Speicher von Ketzin. Begleitet vom steten Schimmer der Havel folgen Wiesen, Röhricht, lichte Uferwälder, Heideland und Erdlöcher, Gräben und Obstplantagen.

Zur Rechten verschwindet die Fähre von Ketzin, zur Linken lassen wir später Schmergow und Deetz hinter uns. Märkische Kiefer gibt es reichlich an den Landstraßenkilometern entlang der Götzer Berge. Vor Gollwitz schlängelt sich der Radweg noch einmal auf einem Deich entlang durch sattes Grün, bis er, schon in Ortslage, abrupt an der Schlossallee abbricht. Wie ein vorzeitiger Abschiedsgruß ist das Sonnenblumenfeld kurz vor der Auffahrt auf die B1.

Quelle: Volker Oelschläger

Sehenswürdigkeiten

Die Attraktion dieser Tour ist die Landschaft. Empfehlenswert ist deshalb ein Abstecher auf den Aussichtsturm in den Götzer Bergen. Mit 42 Metern Höhe auf die mit 109 Metern höchste Erhebung gesetzt, bietet der Turm bei gutem Wetter einen weiten Blick über das geschwungene Band der Havelseen.

Blick vom Götzer Berg zum 23 Kilometer entfernten Potsdam. Quelle: Volker Oelschläger

Das 23 Kilometer Luftlinie entfernte Potsdam mit dem Brauhausberg, dem Neuen Palais und den Wohnhochhäusern der Innenstadt ist dann ebenso recht gut zu erkennen, wie Berlin mit dem Teufelsberg und dem 47 Kilometer Luftlinie entfernten Fernsehturm. Der Weg zum Turm führt einen Kilometer über Sand- und Plattenwege, man sollte das Rad im Ort stehen lassen. Zur jederzeit kostenlos geöffneten Aussichtsplattform in 27 Metern Höhe geht es über 146 Treppenstufen.

Badestellen

Badesachen sollte man bei gutem Wetter unbedingt einpacken. Die erste Bademöglichkeit bietet sich schon vor dem Beginn des eigentlichen Radweges in Phöben. 17 Kilometer nach dem Start in Potsdam, fünf Kilometer hinter Werder findet sich hinter einem Spielplatz direkt an der Straße ein kleiner Strand am Havelufer mit einem schönen Blick auf das gegenüberliegende Töplitzer Ufer.

Die Düne von Deetz. Quelle: Volker Oelschläger

Eine Badestelle mit Wellenschlag und dem Blick auf Schiffsverkehr gibt es zehn Kilometer weiter vor der Abfahrt nach Schmergow am Trebelsee. Am Rastpunkt Kilometer 34 in Deetz wurde extra für Badelustige am Havelufer zwischen Eichen und Weiden eine fast meterhohe Sanddüne aufgeschüttet. Eine weitere Badestelle liegt am Rastpunkt Kilometer 38 unmittelbar am Radweg in einem von den Einheimischen Erdloch genannten Waldsee.

Einkehrmöglichkeiten

Gastronomie ist das Manko dieser freilich auch nicht allzu langen Strecke. Empfehlenswert ist ein eigener Picknickkorb, denn Rastplätze mit Tischen, Bänken und schönem Blick gibt es alle paar Kilometer.

Zur Galerie Eigentlicher Höhepunkt dieser Tour ist die Strecke von Phöben nach Gollwitz, die bis auf wenige Ausnahmen an der Havel entlang führt.

Für ergänzende Einkäufe: am Ortsausgang Werder gibt es mehrere Supermärkte. Frischen Räucherfisch bietet eine Fischerei kurz vor der Phöbener Autobahnbrücke, geöffnet täglich 8 bis 18 Uhr.

Das erste Ausflugsrestaurant kommt - für die Einkehr eigentlich noch zu früh - 17 Kilometer nach dem Start in Potsdam in Phöben mit dem „Fischergarten“, geöffnet Mittwoch bis Sonntag ab 11.30 Uhr. Das Angebot ist mit Fischgerichten zu Bratkartoffeln oder Pommes für 4,90 bis knapp zehn Euro und alternativ dazu Fischbrötchen für drei bis 4,90 Euro günstig, einfach und deftig.

Lachs mit Kapern, Salat und süßem Hausdressing im „Havelstübchen“ Deetz. Quelle: Volker Oelschläger

Das nächste Lokal direkt am Weg folgt auf Kilometer 36 mit dem „Havelstübchen“ Deetz, geöffnet täglich ab 11 Uhr, das sich als Adresse für Radler empfiehlt, ohne allerdings die richtige Küche dafür zu haben. Zwar gibt es ein kleines, täglich wechselndes Angebot, eine „rollende Speisekarte, die täglich frisch gekocht wird“, so die Empfehlung der Wirtsleute.

Doch der „Salat mit Lachs“, salzig, mit Kapern, gekochtem Ei, gefüllter Paprika und sehr süßem Hausdressing für 9,10 Euro war kein Freude. Zweite Möglichkeit wäre eine Currysuppe gewesen. Schön sitzen kann man im Garten des „Radlerstübchens“ allerdings.

Wen trifft man hier?

Für die Anfahrt von Potsdam nach Werder mit dem Fahrrad gilt: So früh wie möglich. Dann nämlich hat man den Park Sanssouci mit den Römischen Bädern, dem Schloss Charlottenhof und dem Neuen Palais mit etwas Glück noch ganz für sich. Der Havelradweg ist bei Anwohnern und Touristen gleichermaßen beliebt. Ganz sicher trifft man Potsdamer.

Kornblumenfeld bei Krielow kurz vor der Derwitzer Ortseinfahrt. Quelle: Volker Oelschläger

So gab es im „Havelstübchen“ am Nachbartisch ein Gespräch über den Superstau am Leipziger Dreieck. Die Strecke ist nicht überrannt, wird aber stetig von einzelnen Radlern und Gruppen aller Altersklassen genutzt. Das ganz große Fahrradgepäck sieht man selten, denn wer mit höherer Geschwindigkeit Kilometer schinden will, wird auf dem Zickzack-Weg nur wenig Freude haben. Die meisten Radfahrer sind mit leichter Ausrüstung und in vergleichsweise gemächlichem Tempo auf Tagestour.

Mehr zum Thema Radeln in der Mark:

Von Volker Oelschläger