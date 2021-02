Von Romantik bis Sadomaso: Acht Buchempfehlungen zum Valentinstag

Potsdam

Von der ersten Kontaktaufnahme bis zum tiefen Schmerz unglücklicher Liebe. Diese Bücher entfachen Gefühle neu, sind romantische Geschenkideen oder helfen, mit dem Wust an Gefühlen klar zu kommen.

Zum gemeinsamen Lesen: „Du wirst mein Herz verwüsten“ von Morgane Ortin

„Du wirst mein Herz verwüsten“ von Morgane Ortin. Quelle: Sarah Kugler

Können Sie sich noch an die ersten Liebesnachrichten an oder von ihrer liebsten Person erinnern? Haben Sie vielleicht noch alte Liebesbriefe oder speichern SMS gewissenhaft ab? Morgane Ortin hat genau das getan und aus dem Ergebnis ein zauberhaftes Buch zusammengestellt. Angefangen mit ihren eigenen privaten Nachrichten, erstellte sie unter dem Titel „Amours Solitaires“ zunächst einen Instagram-Account.

Daraus entstand wiederum „Du wirst mein Herz verwüsten“, ein Buch, in dem sie Nachrichten von 278 anonymen Absendern zu einem modernen Briefroman zusammengefügt hat. Man folgt nun einer Liebesgeschichte mit Höhen, Tiefen, Sehnsüchten, Zweifeln und ganz viel Gefühl. Ein Buch, das einen auffordert, seine Gefühle in all ihrer Wucht auszudrücken, auch vermeintlichen Kitsch zuzulassen, keine Angst vor Liebesgeständnissen zu haben und Liebe nicht mit Zynismus zu betrachten. Ein fluffiger Roman, der zum gemeinsamen Lesen und Diskutieren einlädt, aber auch allein durchstöbert werden kann – und Lust aufs Verlieben macht.

Das romantische Geschenk für jedes Alter: „Die große Wörterfabrik“ von Agnès de Lestrade

„Die große Wörterfabrik“ von Agnès de Lestrade Quelle: Sarah Kugler

Paul lebt in einer Welt, in der sich nur reiche Menschen schöne Wörter leisten können. Wer arm ist, bleibt entweder stumm, gibt sich mit Restewörtern zufrieden oder angelt sich welche aus dem Müll. Doch für Paul reichen diese Müllwörter nicht aus. Nicht, wenn er Marie sagen möchte, was sie ihm bedeutet. Für sie hat er ganz besonders schöne Wörter aus der Luft gefangen und wartet nun auf den richtigen Moment, sie ihr zu sagen.

„Die große Wörterfabrik“ ist ein zauberhaftes Bilderbuch mit einem Text von Agnès de Lestrade und wunderschönen Illustrationen von Valeria Docampo, das Lesenden jedes Alters das Herz erwärmt. Ein Buch zum Vorlesen, Bestaunen und ein besonders romantisches Geschenk für bibliophile Verliebte.

Der romantische Klassiker: „Weiße Nächte“ von Fjodor Dostojewski

„Weiße Nächte“ von Fjodor Dostojewski. Quelle: Sarah Kugler

Zugegeben: Fjodor Dostojewskis Novelle „Weiße Nächte“ endet nur halb glücklich. Aber von all den unglücklichen Liebesgeschichten der klassischen Weltliteratur ist diese Geschichte dann doch eine der glücklicheren. In Sankt Petersburg trifft ein junger Mann eines Abends ein trauriges Mädchen namens Nastenka. Er spricht sie an und die beiden knüpfen ein zartes Band. Mehrere Nächte hintereinander treffen sie sich und führen intensive, romantische Gespräche über Sehnsüchte und Lebensvorstellungen.

Doch Nastenka wartet eigentlich auf einen jungen Mann, der ihr versprochen hat, zu ihr zurückzukehren. Am Ende muss sie sich entscheiden, welcher der beiden Männer ihr näher ist. Wer coronabedingt gerade nur draußen auf Distanz daten kann, findet hier mit Sicherheit viel Inspiration für intensive Gespräche. Und alle anderen finden durch den Text vielleicht zu ihrer inneren Romantik zurück.

Die moderne Liebesgeschichte: „Normale Menschen“ von Sally Rooney

„Normale Menschen/Normal People“ von Sally Rooney. Quelle: Sarah Kugler

Sally Rooneys „Normale Menschen“ ist eine zart erzählte moderne Liebesgeschichte, die zeigt, wie Menschen aus ihren Fehlern lernen und an ihren Entscheidungen wachsen können. Wie sie sich zwar nicht gegenseitig retten, aber doch Halt geben können und wie positive zwischenmenschliche Beziehungen einen selbst stärken können.

Erzählt wird von Marianne und Connell, die auf den ersten Blick kein perfektes Paar sind. Nicht während ihrer ersten Beziehung zu Schulzeiten, wenn Connell nicht möchte, dass irgendjemand davon erfährt. Nicht zu Collegezeiten, wenn sie sich wegen Fehlkommunikation wieder trennen und auch nicht zum Ende der Collegezeit, wenn sie beide ihren Platz im Leben noch nicht wirklich gefunden haben. Und doch zieht es sie immer wieder zueinander, freundschaftlich sowieso, aber dann auch wieder tief emotional und sexuell intensiv. Sie tun sich gegenseitig gut, vor allem in den Freundschaftsphasen und sie wachsen miteinander, lernen voneinander, erfahren Halt im jeweils anderen und taumeln zusammen irgendwie stärker durch das Leben.

Sally Rooney schreibt hier von zwei Menschen, die gerade in ihrer Unvollkommenheit perfekt füreinander sind. Sehr einfühlsam tut sie das, mit einer sensibel poetisch-modernen Sprache, die viele Einblicke in die Gedanken der beiden Protagonisten gibt.

Der moderne Klassiker: „Giovannis Zimmer“ von James Baldwin

„Giovannis Zimmer“ von James Baldwin. Quelle: Sarah Kugler

James Baldwins „Giovannis Zimmer“ ist kein durch und durch romantisches Buch, aber so voller intensiver, zerrissener Gefühle, das es auf dieser Liste nicht fehlen darf. Der Roman ist ein sehr berührender Text über einen Mann, der sich seine Sexualität in den 1950er Jahren kaum selbst eingestehen kann und schon gar nicht zu seinen Gefühlen gegenüber einem anderen Mann stehen kann. Seinen Geliebten richtet das zugrunde, ihn selbst zerrüttet es innerlich.

James Baldwin taucht tief ein in diese emotionale Verdrängung, in die Pariser Schwulenszene der 1950er, die halb öffentlich existierte, nicht illegal war, aber doch noch moralisch fragwürdig. Dieses Buch zu lesen schmerzt und streichelt gleichzeitig. Es erzählt von tiefer Liebe und kalter Distanziertheit, von Selbstverleugnung und Selbsterkenntnis, von Lust und Selbstverachtung. Ein Leseeindruck, der noch lange nachhallt.

Sadomaso-Poesie: „Der Defekt“ von Leona Stahlmann

„Der Defekt" von Leona Stahlmann. Quelle: Sarah Kugler

Wenn wir schon mal bei Schmerz sind, möchte ich Ihnen dieses Debüt-Juwel aus dem letzten Jahr nicht vorenthalten. Leona Stahlmann hat mit „Der Defekt“ ein sehr merkwürdiges und gleichzeitig wunderschönes Buch über die Entdeckung von Sadomaso-Vorlieben geschrieben. Es geht um Mina, die entdeckt, dass sie mit "normalem" Sex nichts anfangen kann. Gemeinsam mit Mitschüler Vetko testet sie ihre Grenzen, genießt, hadert aber auch und bricht schließlich aus. Verlässt ihr kleines Heimatdorf, erkundet die Welt und sich selbst. Doch die Sehnsucht nach Schmerz, nach Grenzüberschreitungen bleibt.

Das alles schreibt Stahlmann in einer unglaublich poetischen Sprache, die nur in kleinen Dosen aufgenommen werden kann und doch einen starken Sog entwickelt. Sie findet einen sehr liebevollen, unkitschigen Zugang zu diesem, noch immer in die Schmuddelecke gestellten, Thema. „Der Defekt“ ist ein sehr besonderes Leseerlebnis, das vielleicht nicht für alle geeignet ist, aber den Horizont weiten und Paare ermuntern kann, die eigenen sexuellen Vorlieben zu erforschen. Achtung: Wer hier eine romantisierte – und eigentlich hoch toxische – Liebesgeschichte à la „Fifty Shades of Grey“ erwartet, ist falsch.

Literarisches Übersprudeln: „Der Liebestölpel von Peter Wawerzinek

„Liebestölpel“ von Peter Wawerzinek. Quelle: Sarah Kugler

Ein Buch für alle, die von einer bestimmten Person nie wirklich loskommen können: Petkowitsch wächst im Heim auf. Gemeinsam mit seiner besten Freundin Lucretia übersteht er die Zeit dort, bis er von einem alleinstehenden Herren adoptiert wird, den er Opa nennt. Lucretia bleibt auch dann noch in seinem Leben. Sie wird seine große Liebe, von der er nicht lassen kann, egal wie oft sie ihn verlässt, verletzt, wegstößt. Ihretwegen besteht keine andere Beziehung, ihretwegen verzehrt sich sein Herz für immer in Sehnsucht.

Peter Wawerzinek erzählt das in einer sehr speziellen Sprache, die mit Zitaten aus Liedern, Gedichten und Märchen durchzogen ist. Dadurch wirkt der Roman teilweise sehr zerhackt, zumal Wawerzineks Sätze sowieso sehr knapp sind. Wie Gedankenfetzen wirken sie teilweise, durchzogen von vulgärer Umgangssprache. Das muss man mögen, lässt man sich aber darauf ein, entwickelt das Buch einen seltsamen Sog, dem man sich nicht so schnell entziehen kann. Man möchte wissen, wie es mit Petkowitsch weitergeht, entwickelt eine liebevolle Zuneigung zu ihm und zittert mit ihm, ob er noch sein Glück findet.

Für die Suchenden: „Match Deleted. Tinder Shorts“ von Sarah Berger

„Match Deleted“ von Sarah Berger. Quelle: Sarah Kugler

Wer auf den zahlreichen Dating-Plattformen der Onlinewelt unterwegs ist, wird sich hier wiederfinden. Sarah Berger bildet in ihrem Buch „Match Deleted. Tinder Shorts“ teilweise Unterhaltungen aus Chats ab, Gedanken, die daraus entstanden sind sowie Texte, die wie kurze Gedichte anmuten. „Match Deleted“ ist eine Sammlung von Erwartungen, Sehnsüchten, Enttäuschungen und teilweise auch von Wut über das Verhalten der Online-Kommunikationspartner:innen.

Sarah Berger reflektiert über den Umgang mit Dating-Plattformen, aber auch über das eigene Verhalten. Ein Buch für Suchende auf verschiedenen Ebenen und eventuell eine kleine Hilfe beim Finden der eigenen Stimme in Sachen Liebe. Mit ganz vielen wahren Worten, mal poetisch, mal unpoetisch. Zum Nachdenken, Anstreichen, Einrahmen und immer wieder Lesen.

Von Sarah Kugler