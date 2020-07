Teltower Vorstadt

Drei wertvolle Fotoabzüge der früheren Zweigestelle der Arado-Flugzeugwerke in Potsdam konnten vom Förderverein des Potsdam-Museums erworben werden.

Die zum Ende des Zweiten Weltkrieges zerstörten Gebäude des Rüstungsunternehmens sind in der Öffentlichkeit gerade sehr präsent. Denn Teile der Teltower Vorstadt und Babelsbergs werden am Mittwoch wegen der Sprengung eines Blindgängers evakuiert, der mutmaßlich in der Nacht vom 14. zum 15. April 1945 sein Ziel verfehlte und im Aradosee landete.

Produktionshalle der Arado-Flugzeugwerke in Potsdam um 1940. Quelle: Arado-Bildstelle/FVPM

Die 1925 in Warnemünde gegründete Arado-Flugzeugwerke GmbH hatten ab 1933 verschiedenen Zweigwerke gegründet, darunter in Brandenburg/Havel, in Anklam, Wittenberg und Rathenow. Bereits Ende 1933 hatte man auf Verlangen des nationalsozialistischen Reichsluftfahrtministeriums in Potsdam ein stillgelegtes Werksgelände für eine weitere Zweigstelle gekauft.

Auf diesem Gelände befanden sich noch die 1912 vom Architekten Hermann Muthesius entworfenen repräsentativen Fabrikgebäude für das Berliner Traditionsunternehmen Michels & Cie, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu den führenden Produzenten hochwertiger Seiden- Samt- und Spitzenartikel gehörten.

Das Kunstgewerbeblatt berichtete 1913/14 von Muthesius’ Neubau für de Seidenweberei im damaligen Nowawes. Quelle: Archiv/FVPM

1926 zog die Schallplatten- und Musikinstrumentenfirma Elektrola auf das Gelände und errichtete weitere Gebäude. In die früheren Verwaltungsgebäude des Elektrola-Geländes wurde am 25. Juni 1936 die zentrale Verwaltungsstelle der Arado-Flugzeugwerke verlegt.

Später dienten die übrigen Anlagen in Babelsberg zur Entlastung des Werks Brandenburg/Havel in der Drehteileproduktion. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges stieg die Firma Arado zu einem bedeutenden Lieferanten für die Deutsche Luftwaffe auf. Das Arado-Werk in Potsdam-Babelsberg wurde wie die Stadt durch den Luftkrieg in Mitleidenschaft gezogen. So waren mindestens zwei Hallen zerstört und sieben weitere beschädigt. Darüber hinaus gab es auch Opfer unter der Belegschaft.

Abbildung von den 1926 auf dem Gelände eröffneten Elektrola-Werken. Quelle: Archiv/FVPM

Der deutsche Luftwaffenführungsstab meldete nach dem verheerenden Bombenangriff vom 14. April 1945 ebenso wie die Royal Air Force schwere Gebäudeschäden auf dem Werksgelände. „Die meisten der Gebäude sind davon betroffen“, schrieben die Briten.

Die Produktion der Flugzeugwerke war schon am 1. April 1945 eingestellt worden, Anfang Mai wurde das Werk von sowjetischen Truppen besetzt. Zwischen Juni 1945 und Ende 1948 wurden erhalten gebliebene Produktionsanlagen demontiert.

1948 gingen die Arado Flugzeugwerke nach der Überführung in Volkseigentum in Liquidation. Heute hat auf dem Gelände die Märkische Verlags- und Druck-Gesellschaft ihren Sitz.

Von Volker Oelschläger