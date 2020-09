Teltower Vorstadt

Auf dem Lidl-Parkplatz am Potsdamer Horstweg hat ein bislang unbekannter Mann am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr vor einer 15-Jährige plötzlich sein Geschlechtsteil entblößt. Die Jugendliche verließ den Ort und informierte einige Zeit später die Polizei. Der Mann, der ein gelbes T-Shirt getragen haben soll, wurde als etwa 30-Jahre alt beschrieben. Die Polizei ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinwiese geben können, sich an die Inspektion Potsdam, unter 0331-55080, zu wenden.

Von MAZonline