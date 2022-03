Seeburg

Sie hatten in Seeburg lange Zeit mit einer Ehe zu dritt geliebäugelt, hatten Groß Glienicke und Dallgow-Döberitz ihre Aufwartung gemacht, die gemeinsame Zukunft geplant – doch daraus wurde nichts. Groß Glienicke gab der Landeshauptstadt den Vorzug. Die hatte während der Gemeindegebietsreform zwar auch Seeburg umworben. Im großen Potsdam aber, so meinte man, würde man nur übersehen. Also versuchte Seeburg mit Dallgow-Döberitz allein sein Glück. Mit den Havelländern sollte es anders werden als man sich das Dasein als äußerster Vorposten der Landeshauptstadt vorgestellt hatte. Besser. Gleichberechtigt. – Was ist daraus geworden?

Beinahe zwanzig Jahre ist es her, dass das vor den Toren Potsdams gelegene Amt Fahrland aufgelöst wurde und dessen Gemeinden vor der Wahl standen, mit wem sie künftig in Wohl und Wehe verbunden sein wollen. Seeburg gehört seither als einziges der ehemaligen Amtsdörfer nicht zur Landeshauptstadt. „Diese Entscheidung“, sagt Ortsvorsteher Harald Wunderlich, „war die richtige. Schon Groß Glienicke ist das fünfte Rad am Wagen und wir wären dann das allerletzte. Ich bin mir sicher, dass sich niemand um unsere Belange kümmern würde.“ Er räumt aber ein, dass auch in der Zweisamkeit mit Dallgow-Döberitz nicht alles traut und golden ist. Es komme immer wieder zu hitzigen Diskussionen in der Gemeindevertretung. Das liege sicher auch daran, dass sich Seeburg nicht so einfach unterbuttern lässt – es ist bekannt als Dorf mit Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen.

Nur drei Abgeordnete aus Seeburg: Mit Potsdam wären’s wohl weniger

Von 18 Gemeindevertretern sind drei Seeburger – und die streiten für ihr Dorf, wie es sich mit so einer kleinen Truppe nur streiten lässt. „Das Kräfteverhältnis wäre auch in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung nicht anders, womöglich wären wir sogar noch schwächer vertreten“, sagt Harald Wunderlich. Er führt im Gemeinderat die Fraktion der Freien Wähler (FWG) an, allerdings blieb ihm der Weg seines Vorgängers verwehrt: Jürgen Hemberger (FWG), vor der Reform ehrenamtlicher Bürgermeister von Seeburg, wurde 2005 zum hauptamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Dallgow-Döberitz gewählt. Nachdem er im Herbst 2020 in den Ruhestand gegangen war, hatte sich auch Harald Wunderlich um den Spitzenposten im Rathaus beworben, unterlag in der Stichwahl aber Sven Richter (CDU) – und kann nun als „einfacher“ Abgeordneter doch wieder ein bisschen lauter für die Seeburger trommeln, als es ihm als Bürgermeister zustünde.

Das Amt Fahrland und die Gemeindegebietsreform 2003 Ziel einer Gemeinde- und Gebietsreform ist es, andere, meist größere Verwaltungseinheiten auf Ebene von Gemeinden und Landkreisen zu bilden. Die Gemeindegebietsreform 2003 in Brandenburg wurde unter Federführung des damaligen Innenministers Jörg Schönbohm (CDU) umgesetzt. Insgesamt wurde die Zahl der Gemeinden von 1.043 auf 422 reduziert. Die Anzahl der Ämter reduzierte sich von 152 auf 54. Das Amt Fahrland gehörte zum Landkreis Potsdam-Mittelmark. Nach den Kommunalwahlen im Herbst 2003 und der damit formal abgeschlossenen Gemeindegebietsreform wurde das Amt aufgelöst. Die Gemeinden Fahrland, Neu Fahrland, Golm, Groß Glienicke, Marquardt, Uetz-Paaren und Satzkorn wechselten zur Landeshauptstadt Potsdam, Seeburg wechselte in die Gemeinde Dallgow-Döberitz und damit vom Landkreis Potsdam-Mittelmark in den Landkreis Havelland – ein einmaliger Vorgang innerhalb der Reform. Ebenso kurios: Der freiwillige Zusammenschluss scheiterte zunächst am Widerstand des Potsdam-Mittelmark-Kreistages. Dieser wollte Seeburg nicht ins Havelland ziehen lassen. Daraufhin musste der Gesetzgeber tätig werden: Der Landtag vereinigte die eigentlich willigen Partner schließlich „unter Zwang”. Als das Amt Fahrland 1992 ins Leben gerufen wurde, verwaltete es 5600 Einwohner, bei seiner Auflösung 2003 waren es bereits knapp 11.100. Der Bauboom und Zuzug halten seither an. Heute leben im einstigen Amtsgebiet rund 19.000 Menschen. nf

Dass die Seeburger Wünsche und Bedürfnisse im Gemeinderat immer wieder auf den Prüfstand kommen, ist Harald Wunderlich gewohnt. Er weiß, wie schwer es auch für die Potsdamer Ortsteile ist, im „Parlament“ der Landeshauptstadt Gehör zu finden. Zu den Nachbarn in Groß Glienicke hat Seeburg seit jeher einen guten Draht, immerhin liegen gerade einmal fünf Kilometer malerischste märkische Landschaft zwischen den Orten: Man tauscht sich aus, man hält sich gegenseitig auf dem Laufenden, berät und bestärkt sich.

Seeburger kämpfen mit Groß Glienicker um den Nordbus

Die Top-Themen des Potsdamer Nordens – allen voran die Entwicklung von Krampnitz zum Wohnquartier für Tausende und zum zehnten Potsdamer Ortsteil – beschäftigen auch die Menschen in Seeburg. Auch dort entfachen die Entwicklung des Verkehrs, die Entwicklung des ÖPNV und die Entwicklung der Schullandschaft Debatte um Debatte. So unterstützen die Seeburger den Kampf um den „Nordbus“: Sie setzen sich wie viele Pendler aus Groß Glienicke für die Wiederaufnahme der durchgängigen Busverbindung der Linie 638 von Spandau zum Potsdamer Hauptbahnhof ein – bestenfalls im 20-Minuten-Takt und natürlich über Seeburg.

„Unser großes Gemeinschaftsgefühl ist wirklich etwas Besonderes“

Ob Potsdam oder Dallgow-Döberitz: „Wenn man die eigenen Interessen vertritt, eckt man schon mal an“, sagt Harald Wunderlich. „Seeburg ist für Potsdam vielleicht ein abtrünniges, sicher ist es ein aufmüpfiges Dorf. Aber es ist – im Vergleich zu vielen anderen Orten – auch ein Dorf, der Glückseligkeit, in dem es einen starken Zusammenhalt gibt. Unser großes Gemeinschaftsgefühl ist wirklich etwas Besonderes. Egal, ob neu zugezogen oder alteingesessen: Hier machen alle alles zusammen.“

Harald Wunderlich weiß, wovon er spricht. Er selbst ist einer von den Zugereisten. Seit 1999 lebt der gebürtige West-Berliner in Seeburg. Er hat das Dorf einst bei einer Motorradtour entdeckt – es habe ihn mit seiner Weite sofort umgehauen. „Die Natur um uns herum, das Naturerleben in unmittelbarer Nähe zu Berlin – das müssen wir erhalten“, sagt Harald Wunderlich. „Seeburg kann nicht mit vielen Pfunden wuchern – aber mit seiner super Lage und mit wunderschöner Natur.“

Seeburg bietet Polo, Tennis und Dorfladen

Die Döberitzer Heide vor der Haustür, dazu ausgedehnte Koppeln, Felder, Wald. Seeburg hat einen Hof- und einen Dorfladen, eine Kita und einen Jugendklub, eine Kirche und einen Sportverein und ein brandneues Feuerwehrdepot, das zugleich als Dorfgemeinschaftshaus dient. Seeburg hat auch die große Havellandhalle mit Platz für Tennis, Badminton und Fitness, für Fuß-, Basket- und Beachvolleyball, für Minigolf und Gastronomie. Weithin bekannt ist die Pferdeklinik, sogar ein Poloclub residiert im Seeburg. – Fehlt eigentlich nur ein See in Seeburg!

Und der könnte tatsächlich kommen, sagt Harald Wunderlich. Allerdings hängt der See mit den Plänen für einen Golfplatz nebst Hotel zusammen und dieser wiederum seit Jahrzehnten in der Warteschleife – eine abenteuerliche und komplizierte Geschichte, auf die man die Seeburger besser nicht anspricht. Dennoch: Man gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich die immer wieder heiß diskutierten, aber aufgrund von fehlenden Investoren nie realisierten Pläne doch noch verwirklichen lassen, sagt Harald Wunderlich: „Aber wenn hier etwas passiert, dann nur im Einklang mit dem dörflichen Charakter.“

Von Nadine Fabian