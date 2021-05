Pfaueninsel

Mirko Wunderlich kommt aus der mehr als 200 Jahre alten Voliere auf der Pfaueninsel. In der Hand trägt der 51-jährige Tierpfleger ein Ei. Etwas größer als ein Hühnerei. Es ist Zuchtsaison bei den Pfauen. „Und dieses Ei kommt jetzt in den Brutkasten“, sagt Wunderlich, „in 28 Tagen haben wir dann einen weiteren kleinen Pfau.“

Kurz vorher war er schon bei den frisch geschlüpften Pfauen, um nach dem Rechten zu sehen. In einem kleinen Haus auf der Insel, in dem ein Brutkasten steht und direkt daneben ein großer Käfig, in dem die bis zu zwei Wochen alten Küken unter einer Wärmelampe ihre ersten Tage verbringen. Von Anfang März bis Ende Juni dauert die Legesaison.

Tierpfleger Mirko Wunderlich mit einem Fasanenkücken. Quelle: Annika Jensen

An diesem Dienstagvormittag tummeln sich 18 Pfauen, elf weiße und sieben blaue, in dem Käfig. „Die weißen Pfauen haben früher angefangen zu legen, in ein paar Wochen haben wir mehr blauen Nachwuchs“, begründet Wunderlich das Ungleichgewicht im Pfauen-Kindergarten. Vier ganz kleine Federknäuel fallen in der Gruppe auf. „Das sind vier Fasane, die jetzt geschlüpft sind.“

Er schließt den Käfig, nachdem er frisches Gras und Kräuter hineingestellt hat und wirft einen Blick in den Brutkasten. „Da schau an, da kämpft sich schon der nächste durch“, sagt Mirko Wunderlich und zeigt auf ein Ei, das schon soweit aufgebrochen ist, dass man nasse Federn erkennen kann, die leicht pulsieren, „und da noch einer. Da sieht man, dass ein ganz kleines Stück Schale abgesplittert ist.“ Bis zu einem Tag müssen die kleinen Vögel kämpfen, bis sie es aus ihrer Schale geschafft haben.

Eierlegen zeigt, dass sich die Pfauen und Hühner wohlfühlen

Derzeit leben 60 Pfauen auf der Insel in der Havel zwischen Potsdam und Berlin. Außerdem noch ein paar Fasane und verschiedene Hühnersorten. „Ich bin sehr zufrieden mit dem diesjährigen Legeverhalten unserer Vögel“, sagt Wunderlich und meint damit nicht nur die Pfauen, „das ist bisher besser als in den Jahren zuvor.“ Dass die gefiederten Bewohner der Insel in diesem Frühling so viele Eier legen, sagt Mirko Wunderlich, ist ein Zeichen dafür, dass sie sich wohlfühlen. Doch sie legen die Eier nicht nur. Einige Pfauen- und Hühnerhennen brüten ihre Eier auch selbst aus. „Dazu animieren wir sie, indem wir die Eier in den Nestern lassen.“

Nach zwei Wochen kommen die Küken in die historische Voliere und in die Aufzuchtvoliere. „Wenn wir Gruppen bilden, minimieren wir das Risiko bei Krankheitsausbrüchen“, erläutert Wunderlich. Ein anderes Problem, zumindest in der alten Voliere, ist die marode Deckenbespannung der großen Käfige. Ein Mader hat es da nicht schwer. Es gibt zwar einen elektrischen Maderschutz, aber der hilft nicht zu 100 Prozent.

Sind sie ausgewachsen, laufen viele von ihnen frei auf der Insel herum. Dort ist die Sorge um sie allerdings nicht gebannt. Parkleiter Jan Uhlig (50) entdeckt neben einer Bank an der historischen Voliere die Hinterlassenschaft eines Rauchers. „Die Pfauen fressen diese Dreckskippen und können sich daran vergiften. Außerdem kann bei einem Brand das Feuer auf die Volieren übergreifen und die Tiere können nicht flüchten.“

Neues auf der Pfaueninsel Auf der Pfaueninsel tut sich einiges in diesen Monaten. Im vergangenen Herbst wurde damit begonnen, eines der drei zugewachsenen Gewässer zu rekonstruieren. So ist der Wasservogelteich ein neuer alter Blickfang. Zu diesem Zweck wurde an seiner östlichen Seite auch ein kleiner Weg rekonstruiert, der ebenfalls einst verschwand. Der Stellweg ist weiteres Projekt, das die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten angegangen ist. Über rund 900 Meter wird derzeit einer der schönsten Spazierwege auf der Pfaueninsel, der auch am Wasservogelteich vorbeiführt, restauriert. Er ist ein herausragendes Beispiel für die „stummen Führer“, wie die Wege in der Kunst des Landschaftsgartens gern genannt werden. Denn auf dem Stellweg entdeckt der Besucher immer wieder neue und überraschende Sichtbeziehungen. An deren Ende steht oft das berühmte Schloss der Pfaueninsel. Das werden die Besucher allerdings nur noch einige Wochen so sehen können, wie sie es kennen. Anfang August wird es für eineinhalb Jahre eingerüstet. Die hölzerne Hülle des Gebäudes wird saniert. Die Bauarbeiten dazu beginnen bereits Mitte Juli. Ab da müssen die Besucher also schon mit Einschränkungen rechnen.

Am Pfingstwochenende war sehr viel los auf der Insel, vor allem den warmen und sonnigen Montag nutzten viele Familien für einen Ausflug. Uhlig musste am nächsten Tag allerdings schockiert feststellen, dass einige Besucher neben den Kippen andere Spuren hinterlassen haben: auf dem Roggenacker.

Auf der letzten Ackerfläche der Insel steht der Roggen brusthoch. Uhlig ist stolz darauf. „In Zusammenarbeit mit dem Botanischen Garten Berlin-Dahlem haben wir den Roggen in einer Mischung mit vielen verschiedenen Ackerwildkräutern ausgebracht“, sagt er, „der Acker ist einfach ein schönes Beispiel dafür, was man für Biodiversität tun kann. Und auch, um zu zeigen, dass Ackerflächen früher keine Monokulturen waren.“

Plattgedrückte Ackerfläche auf der Pfaueninsel. „Das ist im Prinzip der Anfang vom Ende dieses Feldes.“ Quelle: Annika Jensen

An einigen Stellen des Ackers ist das Getreide platt gedrückt. Ganze Schneisen wurden geschlagen. Uhlig macht dieser Anblick wütend. „Das ist unwiederbringlich zerstört“, sagt er. Mirko Wunderlich ergänzt: „Das ist im Prinzip der Anfang vom Ende dieses Feldes.“ Uhlig hat sich entschieden, an den entsprechenden Stellen Flatterband zu spannen, um die nächsten Besucher abzuschrecken.

„Die Insel ist Naturschutzgebiet und trotzdem verhalten sich einige Besucher so rücksichtslos“, sagt Uhlig. Pauschalisieren möchten er und Mirko Wunderlich aber nicht. „Die meisten Besucher kommen zu uns genau wegen der Natürlichkeit der Flächen. Die wollen diese Unbefangenheit sehen“, sagt Wunderlich.

Um diese Flächen möglichst schonend zu bewirtschaften, kommen vor allem Tiere zum Einsatz. Eine kleine Schafherde stutzt Gras. Das Ackerfeld bearbeitet Wunderlich mit seinem Rheinischen Kaltblut Max. Und in zwei Wochen reisen wieder zwei erwachsene Wasserbüffel und zwei Wasserbüffelkälber aus Mecklenburg-Vorpommern an. Sie sind zuständig für artenreiche Feuchtwiesen.

Allein die Pfauen dienen weniger der Landschaftspflege als viel mehr dem Auge. Der Nachwuchs sorgt dafür, dass das für die kommenden Jahre auch so bleibt.

Von Annika Jensen