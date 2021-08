Potsdam

Am 26. September ist Bundestagswahl. Die MAZ fragt Brandenburger, was sie umtreibt. Heute: Peter Räsch (47), Unternehmer aus Potsdam.

Wo sind Sie gerade – und was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster gucken?

Ich gucke in meinen Garten und schaue auf schöne Blumen.

Beschreiben Sie uns doch mal einen Tag aus Ihrem Leben.

Jede Menge geschäftliche Termine.

Sie wohnen in Potsdam – was gefällt Ihnen dort, was nicht?

Mir gefällt Potsdam, weil es ebenso spontan wie kulturell ist.

Was regt Sie zurzeit am meisten auf und warum?

Wie Menschen mit Corona umgehen.

Was müsste passieren, damit es besser wird?

Es braucht einfach eine viel bessere Aufklärung.

Was hat Ihnen zuletzt Freude bereitet?

Zuletzt war das eine Fahrradtour.

Wären Sie bereit, sich politisch zu engagieren und wofür?

Das macht nur Sinn, wenn man weiß, mögliche Kompromisse machen zu müssen.

Wenn Sie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wären – was wäre Ihre erste Amtshandlung?

Strukturen zu schaffen, mit denen man in einem kompetenten Team Lösungen findet.

